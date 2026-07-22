Qué precio tienen las gafas inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta en julio de 2026

Las Ray-Ban Meta y las Oakley Meta figuran entre las gafas inteligentes más populares del mercado. (Ray-Ban / Meta / Oakley)

Uno de los modelos de gafas inteligentes más populares son las Ray-Ban Meta. A julio de 2026, su segunda generación tiene un costo de 379 dólares en su versión Headliner.

En tanto, las gafas inteligentes deportivas Oakley Meta se pueden encontrar desde 399 dólares.

Las gafas inteligentes más recientes de Meta forman parte de su colaboración con Kylie Jenner. Este modelo también se consigue desde 399 dólares.

La principal característica de cada una es distinta: las Ray-Ban Meta de segunda generación se destacan por sus funciones generales de uso cotidiano; las Oakley Meta están pensadas para el deporte por su diseño ergonómico; y las Starfire Kylie Edition se caracterizan porque la voz del asistente es la de la propia Kylie.

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Meta ofrece tres líneas de gafas inteligentes, cada una con precio, diseño y funciones propias. (Meta)

Qué precio tienen las gafas inteligentes de Meta a julio de 2026

Las gafas inteligentes de Meta se dividen en tres líneas con precios, diseños y funciones diferenciadas, pensadas para distintos tipos de usuarios.

La línea más consolidada son las Ray-Ban Meta de segunda generación, lanzadas en septiembre de 2025 y disponibles desde 379 hasta 499 dólares. Estas gafas vienen en diferentes diseños, los cuales se denominan Wayfarer, Headliner, Skyler, Blayzer y Scriber.

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La primera generación aún se encuentra disponible y tiene un costo desde 224 dólares.

Están fabricadas con montura auténtica de Ray-Ban e incorporan una cámara de 12 megapíxeles capaz de grabar video en 1080p, altavoces de conducción abierta, micrófonos con cancelación de ruido y el asistente Meta AI con activación por voz.

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La primera generación sigue disponible desde USD 224. (Meta)

Entre sus funciones se destacan la traducción en tiempo real, el reconocimiento visual de objetos y entornos mediante el comando “Hey Meta, ¿qué es esto?”, y la transmisión en vivo a Instagram y Facebook.

La batería alcanza entre cuatro y ocho horas de uso según la actividad, y el estuche de carga cuesta 99 dólares.

Oakley Meta: diseño deportivo y monitoreo de actividad física

Para el uso deportivo, la línea Oakley Meta ofrece dos modelos: el HSTN, de estética más casual, y el Vanguard, orientado a atletas. Ambos parten desde USD 399, aunque el Vanguard llega a USD 499 en su versión completa. La versión con Transitions de este último modelo tiene un costo de 579 dólares.

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Este último cuenta con una montura envolvente de material O Matter, lente único PRIZM de Oakley para mejorar el contraste en exteriores, certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, y un sistema de tres puntos de ajuste con almohadillas de nariz intercambiables compatibles con cascos y gorras.

Las Oakley Meta Vanguard con lentes Transitions cuestan USD 579. (Oakley)

La cámara frontal de 12 megapíxeles tiene un campo visual de 122 grados y graba en 3K a 30 fotogramas por segundo, con modos de cámara lenta e hiperlapse.

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La batería dura hasta nueve horas de uso general, y el estuche de carga extiende la autonomía hasta 36 horas adicionales.

El Vanguard se integra con Garmin y Strava para monitorear frecuencia cardíaca, calorías, velocidad, ritmo, elevación y tiempo transcurrido mediante comandos de voz, sin necesidad de consultar el teléfono o el reloj.

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La línea Oakley Meta tiene dos modelos deportivos: el HSTN, más casual, y el Vanguard, para atletas. (Oakley- Meta)

Starfire Kylie Edition: la colaboración con Kylie Jenner

La línea más reciente es la Meta Glasses by Kylie, también llamada Starfire Kylie Edition, lanzada en colaboración con Kylie Jenner. Su precio parte de USD 399, y la versión con lentes Transitions llega a USD 479.

El modelo presenta un diseño de montura oval de inspiración Y2K, disponible en Classic Black y Dark Tortoise, con una pequeña gema incrustada en uno de los cristales y un estuche de carga con espejo interior.

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La Meta Glasses by Kylie, o Starfire Kylie Edition, es la línea más reciente de Meta, desarrollada junto a Kylie Jenner. (Meta)

Su característica más distintiva es la posibilidad de reemplazar la voz predeterminada del asistente Meta AI por una versión generada con inteligencia artificial de la voz de Jenner, una función inédita en cualquier dispositivo portátil de consumo masivo.

Las gafas funcionan con Muse Spark, el primer modelo de IA propietario de Meta Superintelligence Labs, optimizado para dispositivos portátiles.

Incluyen cámara de 12 megapíxeles, seis micrófonos, altavoces y una batería con más de ocho horas de autonomía, con estuche de carga que suma hasta 40 horas adicionales.

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