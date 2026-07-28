WhatsApp Web: ya puedes hacer llamadas y videollamadas sin descargar aplicaciones al PC

WhatsApp Web sumó soporte para llamadas de voz y video. (WhatsApp)

Guardar

WhatsApp Web agregó llamadas de voz y video. La función llega con cifrado de extremo a extremo, sin límite de tiempo, sin costo adicional y sin necesidad de descargar ninguna aplicación adicional.

La novedad resuelve una de las carencias más señaladas por los usuarios de la versión web: hasta ahora, quien quisiera hacer una llamada desde WhatsApp debía recurrir obligatoriamente al teléfono o a la aplicación de escritorio.

PUBLICIDAD

Con la actualización, cualquier persona que use una computador de trabajo que no permita instalar programas o simplemente prefiera el navegador puede unirse a una llamada sin salir del browser.

La pestaña de Llamadas, el historial completo, los favoritos, el uso compartido de pantalla y las reacciones en llamada también están disponibles desde la web.

PUBLICIDAD

Hacer una llamada desde WhatsApp exigía usar el teléfono o la app de escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp confirmó que la función llegará a todos los usuarios de forma gradual.

Qué otras nuevas funciones anunció WhatsApp

Transferencia de llamadas entre dispositivos.

La actualización también incorpora la transferencia de llamadas activas entre dispositivos sin colgar. Si una conversación grupal comenzó en el teléfono durante un trayecto, el usuario puede pasarla a WhatsApp Web o a la aplicación de escritorio al llegar a casa —o a la inversa— sin que la llamada se interrumpa.

PUBLICIDAD

Sala de espera para llamadas grupales.

Para las llamadas grupales con enlace compartido, WhatsApp introdujo una sala de espera.

Desde la web también están disponibles la pestaña de Llamadas, el historial, los favoritos, la pantalla compartida y las reacciones en llamada. (WhatsApp)

Cuando el organizador activa la opción ‘Requerir aprobación para unirse’ al crear el enlace, los participantes quedan en espera hasta que el anfitrión los admita de forma individual. La función apunta a dar mayor control sobre quién entra a una llamada y en qué momento.

PUBLICIDAD

Video en alta definición desde el primer segundo.

QuickHD es el nombre de la mejora que elimina los segundos de video borroso al inicio de una llamada. Con esta actualización, la imagen en alta definición está disponible desde los primeros instantes de la conexión, sin necesidad de esperar a que la calidad mejore de forma progresiva.

Supresión de ruido de fondo.

La plataforma sumó además un filtro de supresión de ruido que aísla la voz del interlocutor y elimina los sonidos del entorno, incluso en ambientes ruidosos. La función se puede activar o desactivar en cualquier momento desde los ajustes de la llamada activa.

PUBLICIDAD

WhatsApp Web integró Meta AI directamente en su interfaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp Web suma Meta AI

WhatsApp Web también incorporó Meta AI directamente en su interfaz, accesible desde el panel izquierdo, debajo de la sección de comunidades o mediante la opción “Pregúntale a Meta AI” al seleccionar un mensaje.

El asistente opera dentro del entorno de la plataforma: no requiere abrir otra pestaña ni instalar ningún complemento.

Cuenta con la capacidad de analizar documentos que el usuario le comparta y así proporcionar análisis o resúmenes. Asimismo, puede entender audios, útil si las interacciones ocurren mediante notas de voz.

PUBLICIDAD

El asistente funciona dentro de la propia plataforma, sin pestañas adicionales ni complementos. (Meta)

Un punto a favor es que puede responder consultas que requieren acceso a internet o información con actualizaciones recientes. Meta AI adjunta en sus respuestas los hipervínculos de las páginas web que consideró relevantes y determinantes.

La versión web del asistente, sin embargo, tiene restricciones frente a la móvil. Desde el navegador, Meta AI no genera imágenes ni puede ser invocado en conversaciones grupales mediante “@Meta AI”, dos funciones que sí están disponibles en la aplicación para teléfono.

PUBLICIDAD

En cuanto a la privacidad, tanto desde la web como desde el celular, se recomienda no compartir con el asistente información sensible: datos bancarios, contraseñas, documentos de identidad, números de pasaporte, direcciones de domicilio o información médica.

Para quienes quieran una capa adicional de protección, la plataforma ofrece los chats de incógnito con Meta AI, una configuración bajo la cual ni la propia empresa accede a los mensajes intercambiados.

PUBLICIDAD