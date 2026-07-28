Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El video de la batalla campal en la final de la Liga Nicoleña: la patada por la espalda que sufrió un jugador con su hijo en brazos

Ocurrió en el triunfo de Regatas ante La Emilia por penales. Por los incidentes violentos, otros dos futbolistas fueron hospitalizados. La entidad rectora local anticipó sanciones

Violencia en la final del fútbol local en San Nicolás entre La Emilia y Regatas

Guardar

Una patada voladora por la espalda desató una batalla campal al término de la final del fútbol de San Nicolás, en la que Regatas venció a La Emilia por penales y se consagró campeón del Torneo Apertura “Jorge Piaggio” de la Liga Nicoleña. El episodio, que se viralizó en redes sociales, dejó heridos a dos integrantes del club náutico y opacó una definición que se resolvió en los últimos instantes.

Diego Brizuela, defensor suplente del Pañero, fue el detonante. Molesto por los gestos que dos jugadores de Regatas dirigieron hacia la tribuna de La Emilia, luego del remate que selló el campeonato, Brizuela le propinó una patada voladora por la espalda a Matías Jaime, el mediocampista del Náutico, quien en ese momento se encontraba junto a su hijo. La agresión, captada por la transmisión oficial del encuentro, encendió a los planteles de ambos equipos, que se trenzaron en un enfrentamiento masivo dentro del campo de juego del Estadio San Nicolás.

PUBLICIDAD

Violencia en la final de La Emilia y Regatas
Tras la definición por penales se desató una batalla campal (Captura de video)

Las peores consecuencias las sufrieron integrantes del equipo ganador. El lateral Salvador Martínez resultó lastimado en la zona del ojo, mientras que el kinesiólogo Facundo Castaño quedó tendido en el piso durante varios minutos tras recibir múltiples golpes. Castaño debió ser trasladado en ambulancia a la Clínica de la UOM, donde quedó internado en observación y requirió puntos de sutura, según informó Diario El Norte.

El árbitro Diego Aguirre expulsó a Brizuela por su reacción, pero la sanción no fue suficiente para contener lo que vino después. Aunque había efectivos policiales dentro y fuera del estadio, en los primeros momentos del incidente solo intervino el personal de seguridad del predio. La policía actuó cuando los disturbios ya se cerraban y el plantel campeón se replegaba hacia su tribuna.

PUBLICIDAD

Violencia en la final de La Emilia y Regatas
El comunicado de La Emilia que repudió los hechos de violencia

Tras los incidentes, el Club Social y Deportivo La Emilia emitió un comunicado en el que repudió los hechos de violencia. “Nuestra institución entiende al deporte como un espacio de formación, respeto, compañerismo e inclusión. Los valores que promovemos día a día, tanto dentro como fuera del campo de juego, son incompatibles con cualquier manifestación de violencia”, expresó la institución, que rechazó también “toda acción, expresión o actitud que incite, promueva o aliente la violencia”.

La Liga Nicoleña de Fútbol, por su parte, emitió su parte de prensa en el que repudio a los hechos de violencia y advirtió que elevará todas las actuaciones a los organismos disciplinarios competentes para que determinen las sanciones correspondientes.

La Liga Nicoleña anticipó sanciones
La Liga Nicoleña anticipó sanciones

La entidad actuará, según sus propias palabras, “en consecuencia conforme a sus reglamentos” y “elevará todas las actuaciones e informes correspondientes a los organismos disciplinarios competentes, quienes serán los encargados de analizar los hechos y determinar las sanciones que pudieran corresponder”.

En el texto, la Liga también lamentó que un torneo “desarrollado con gran esfuerzo por clubes, deportistas, dirigentes, árbitros y colaboradores” haya quedado manchado por episodios de violencia. “La violencia no tiene lugar en el fútbol ni en nuestra sociedad”, afirmó la institución, que reafirmó su compromiso con “el respeto, la convivencia y el juego limpio” como principios rectores de toda competencia bajo su órbita.

La definición se había extendido hasta los penales tras 90 minutos sin goles. En los tiros desde los doce pasos, el arquero Cristian Furlán, atajó el disparo de Enzo Martínez, y Juan Cruz Varas convirtió el quinto remate al palo izquierdo de Maximiliano Mathieu y le dio a Regatas el séptimo título de su historia, con un marcador de 5 a 4 en la definición.

Temas Relacionados

Liga NicoleñaRegatasLa Emilia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

San Lorenzo le ganó 1-0 a Gimnasia de Mendoza y logró el primer triunfo en el ciclo de Néstor Gorosito como entrenador

El Ciclón se impuso al Lobo mendocino en el Nuevo Gasómetro. Además, Banfield se enfrenta a Sarmiento. Más tarde, Argentinos Juniors chocará contra Estudiantes Río Cuarto

San Lorenzo le ganó 1-0 a Gimnasia de Mendoza y logró el primer triunfo en el ciclo de Néstor Gorosito como entrenador

Rosario Central recibe a Racing en el Gigante de Arroyito por la segunda fecha del Clausura

El Canalla busca recuperarse tras caer ante Belgrano, mientras los de Avellaneda llegan con dos victorias seguidas en el ciclo de Juan Pablo Vojvoda

Rosario Central recibe a Racing en el Gigante de Arroyito por la segunda fecha del Clausura

El árbitro de Argentina-Suiza en el Mundial reveló detalles del partido desde adentro: de su cruce con Messi a la expulsión de Embolo

El portugués João Pinheiro habló del duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo que terminó en victoria 3-1 de la Albiceleste

El árbitro de Argentina-Suiza en el Mundial reveló detalles del partido desde adentro: de su cruce con Messi a la expulsión de Embolo

Nuevo dolor de cabeza para Boca: una figura se lesionó y quedó descartada para la revancha ante a O’Higgins por la Sudamericana

El Vasco Arruabarrena no podrá contar con un volante que volvió a sufrir una molestia muscular

Nuevo dolor de cabeza para Boca: una figura se lesionó y quedó descartada para la revancha ante a O’Higgins por la Sudamericana

Una playa “arriba” de un F1 y bromas con sus mecánicos: las perlitas de Colapinto, que fue el más rápido en los test en Hungría

El piloto argentino fue uno de los elegidos para probar los neumáticos de 2027 y dio 128 vueltas. Los detalles

Una playa “arriba” de un F1 y bromas con sus mecánicos: las perlitas de Colapinto, que fue el más rápido en los test en Hungría

MALDITOS NERDS

Capcom usa los remakes de Resident Evil para financiar nuevas IP como Pragmata

Capcom usa los remakes de Resident Evil para financiar nuevas IP como Pragmata

Xbox sufrió fallas de inicio de sesión y acceso a juegos en todo el mundo

Jez Corden pone en duda el futuro de ‘Fable’ por su costoso desarrollo

Stewie Griffin tendrá su propia serie animada con Kenan Thompson y Vanessa Bayer en el reparto

El inquietante aspecto de Johnny Depp protagoniza el primer avance de Ebenezer, lo nuevo de Ti West

ENTRETENIMIENTO

El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

Primer vistazo de Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe para su próxima biopic

Disney quiere de regreso a Macaulay Culkin para una nueva entrega de “Mi pobre angelito”; esta podría ser la trama

Una copia pirata de ‘La Odisea’ se hizo viral en X: Universal amenaza con acciones legales

‘Spider-Man: un nuevo día’ triunfa en Rotten Tomatoes: esto dice la crítica sobre la nueva película de la franquicia

INFOBAE AMÉRICA

Europa obliga a eliminar los pegamentos de los envases: las 3 tecnologías que compiten por lograrlo

Europa obliga a eliminar los pegamentos de los envases: las 3 tecnologías que compiten por lograrlo

Estados Unidos interceptó un “ataque sorpresa” con misiles balísticos lanzado desde Irán contra sus fuerzas en Medio Oriente

Padrastro fue condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra en Costa Rica

Ministerio Público de Costa Rica responde al Gobierno y rechaza críticas por el caso de alias “Diablo”: “Debilitan la lucha contra el crimen organizado”

República Dominicana: Salud Pública confirma dos casos de viruela símica en San Cristóbal