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Irán propuso a Omán una fórmula de tráfico compartido para reabrir el estrecho de Ormuz

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, descartó una división equitativa de las rutas marítimas y advirtió que el paso seguirá cerrado si Mascate no acepta la propuesta

Dos personas revisan sus celulares en un café con vista a buques mercantes en el estrecho de Ormuz, el domingo 12 de julio de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán (Razieh Poudat/ISNA vía AP)
Dos personas revisan sus celulares en un café con vista a buques mercantes en el estrecho de Ormuz, el domingo 12 de julio de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán (Razieh Poudat/ISNA vía AP)
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Irán propuso a Omán una fórmula de tráfico compartido para reabrir el estrecho de Ormuz, según la cual un sentido de la navegación discurriría por aguas iraníes y parte del trayecto en sentido contrario también quedaría bajo esa jurisdicción, informó este martes el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, a la televisión estatal.

Gharibabadi explicó que Teherán rechazó una propuesta previa de Mascate para dividir en partes iguales las rutas de tránsito entre ambos países. El diplomático argumentó que ese esquema no respondía a las preocupaciones de seguridad de Irán mientras no se alcance una estabilidad regional de largo plazo. Según el viceministro, el estrecho permanecerá cerrado si Omán rechaza la nueva oferta iraní.

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El funcionario añadió que Teherán nunca reconoció la ruta sur, situada junto a la costa omaní, y que ha comunicado formalmente a Mascate el abandono del Plan de Separación del Tráfico, el esquema de navegación adoptado por la Organización Marítima Internacional que durante décadas ordenó el paso de buques por el centro del estrecho.

Irán justifica el rechazo a ese plan en que la vía se encuentra mayoritariamente en aguas omaníes, lo que a su juicio le impide vigilar de forma efectiva a los buques en tránsito. Gharibabadi vinculó esa necesidad de control a los ataques que, según dijo, Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán a finales de febrero, una afirmación atribuible exclusivamente a su testimonio ante la televisión estatal.

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 27 de julio de 2026 Razieh Poudat/ISNA/vía WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 27 de julio de 2026 Razieh Poudat/ISNA/vía WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El estrecho de Ormuz separa la costa iraní de la omaní y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Por sus 34 kilómetros de ancho en el punto más angosto transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo, lo que convierte cualquier disputa sobre su gestión en un asunto de alcance directo sobre los mercados energéticos globales.

El cierre prolongado ha reordenado los flujos comerciales de la región. Países capaces de esquivar el paso, como Arabia Saudita a través de sus oleoductos hacia el mar Rojo y el propio Omán por su posición geográfica, han visto crecer sus ingresos, mientras que Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que dependen casi por completo del estrecho, registran pérdidas. La crisis también ha impulsado un aumento de las importaciones europeas de gas natural licuado procedente de Rusia, ante el temor a nuevas interrupciones en las rutas energéticas de Oriente Próximo.

La controversia actual se inscribe en meses de escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel. Teherán cerró el paso el 5 de julio, después de que se rompiera una tregua alcanzada semanas antes, lo que llevó a Washington a restablecer un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en la zona. Desde entonces, viceministros de Exteriores de Irán y Omán mantienen conversaciones técnicas en Teherán, la más reciente celebrada los días 24 y 25 de julio, con avances reconocidos por ambas partes pero sin que se haya modificado la situación del tráfico marítimo.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 27 de julio de 2026 Razieh Poudat/ISNA/vía WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 27 de julio de 2026 Razieh Poudat/ISNA/vía WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

Gharibabadi defendió la posición iraní como una cuestión de soberanía y no de presión sobre Mascate. “Se trata de una cuestión de seguridad nacional y no de intimidación, ya que cuando el TSS estuvo durante 60 años en aguas omaníes, no dijimos nada”, declaró el viceministro, según la misma fuente televisiva citada por Reuters.

El funcionario advirtió además que Teherán no permitirá que ningún otro país participe en las tareas de desminado del estrecho, ni siquiera si Omán cursa una invitación en ese sentido. La advertencia responde al riesgo de minas que, según fuentes citadas por medios internacionales, ha dejado inutilizable el antiguo corredor central y obligado a buques petroleros a operar por rutas alternativas al norte y al sur del estrecho.

El Parlamento iraní analiza en paralelo una ley destinada a reforzar el control nacional sobre Ormuz, mientras Omán ha buscado apoyo diplomático de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Egipto para avanzar hacia una solución negociada. La postura de Teherán, que condiciona la reapertura plena a un rediseño de las rutas a su favor, anticipa que la normalización del tránsito marítimo en una de las arterias energéticas más sensibles del planeta seguirá dependiendo del pulso político entre Irán y Estados Unidos, más que de un acuerdo técnico bilateral con Mascate.

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