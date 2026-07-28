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HBO Max lanza videos verticales, al estilo Reels, para ayudarte a elegir pelis o series

Netflix, Disney Plus y Peacock, son otras plataformas streaming que también incluyen una sección de videos verticales en su app

Warner Bros. Discovery sumó a HBO Max una función móvil de clips verticales desplazables, llamada HBO Max Shorts, para que los suscriptores encuentren contenido del catálogo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Warner Bros. Discovery sumó a HBO Max una función móvil de clips verticales desplazables, llamada HBO Max Shorts, para que los suscriptores encuentren contenido del catálogo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Warner Bros. Discovery incorporó a HBO Max un feed de video vertical llamado HBO Max Shorts, una nueva función para celulares pensada para que los usuarios descubran contenido del catálogo (como series o películas) a partir de clips breves que se desplazan en pantalla.

El acceso se realiza desde un ícono de “Shorts” ubicado en el menú de navegación inferior. Allí, los suscriptores pueden explorar tráilers, fragmentos y material adicional; y, si un título les interesa, iniciar la reproducción de inmediato o sumarlo a “My List” sin salir del feed.

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El contenido que se muestra se personaliza según los gustos y el historial de visualización de cada usuario.

Las recomendaciones que aparecen en esta sección están impulsadas por IA. (HBO)
Las recomendaciones que aparecen en esta sección están impulsadas por IA. (HBO) (HBO Max)

Cómo funciona HBO Max Shorts dentro de la app

El feed reúne clips verticales de escenas y piezas promocionales extraídas de la biblioteca de HBO Max. La compañía lo presentó como una herramienta para “browse, sample, and explore” su programación, con una lógica de consumo breve orientada a facilitar la elección de qué ver.

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Según explicó Warner Bros. Discovery, la función apunta a replicar un comportamiento ya extendido en el uso cotidiano del celular: desplazarse por contenidos cortos para encontrar algo que resulte atractivo y, desde allí, pasar al contenido completo.

La plataforma indicó que el feed se adapta a cada cuenta en función de preferencias individuales y del historial de consumo. En la práctica, esto implica que el conjunto de clips sugeridos no es igual para todos los suscriptores: cambia según lo que cada usuario vio previamente dentro del servicio.

Además, desde el propio feed se habilitan acciones directas: comenzar a ver un título en el momento o guardarlo para más tarde en la lista personal.

(HBO Max)
El feed muestra escenas y tráilers del catálogo de HBO Max en formato vertical. (HBO Max)

Warner Bros. Discovery señaló que los clips se apoyan en una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por ellos mismos. Ese sistema utiliza algoritmos de aprendizaje automático y metadatos a nivel de escena para analizar miles de horas de contenido y sugerir fragmentos con potencial de descubrimiento.

Luego, editores de HBO Max eligen qué clips representan mejor cada historia y, una vez seleccionados, se “verticalizan” y se renderizan para integrarse al nuevo formato de reproducción dentro de la app.

De acuerdo con la compañía, HBO Max Shorts comenzó como una prueba con “select iOS users” en Estados Unidos. La hoja de ruta prevé una expansión a más dispositivos y mercados.

Warner Bros. Discovery también anticipó que la función sumará contenido deportivo y se ajustará con base en el modo en que los usuarios interactúen con el feed.

Primer plano de una persona sujetando un smartphone con ambas manos; la pantalla oscura muestra el logo rojo de Netflix y un icono de carga blanco giratorio.
Netflix, Disney Plus y Peacock ya ofrecen feeds verticales similares para recomendar contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formato de feed vertical ya es utilizado por otras plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus y Peacock para recomendar títulos y destacar contenido del catálogo.

HBO Max también está probando una “experimental conversational search experience” para búsquedas con lenguaje natural, disponible primero para usuarios adultos en Android en Estados Unidos, a través de la opción “Ask HBO Max”.

Prime Video agrega videojuegos

Amazon integró Luna, su plataforma de videojuegos en la nube, directamente en la aplicación de Prime Video para Fire TV, lo que permite a los suscriptores de Amazon Prime jugar títulos como Hogwarts Legacy y EA Sports FC 26 sin descargas, sin consola y sin costo adicional.

Pantalla de televisión muestra la interfaz de Amazon Prime Video en sección de juegos, con el título Hogwarts Legacy y miniaturas de otros videojuegos
Amazon incorporó Luna, su servicio de juegos en la nube, dentro de la app de Prime Video para Fire TV. (YouTube: Amazon Luna)

Los usuarios que abran la app en su Fire TV encontrarán una nueva pestaña llamada “Juegos”. Al seleccionarla, pueden elegir cualquier título del catálogo y comenzar a jugar en segundos desde la nube. El servicio ya está disponible en Estados Unidos y Reino Unido.

La selección inicial incluye juegos AAA junto a propuestas de entretenimiento grupal: Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones y el Gran Círculo, Fallout 4, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider y Goat Simulator 3, entre otros. El catálogo también suma clásicos de mesa digitalizados como Clue, Ticket to Ride y Taboo.

Para jugar solo se necesita una suscripción activa a Amazon Prime y un control conectado al televisor o el teléfono celular como mando alternativo.

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