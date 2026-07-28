El árbitro de Argentina-Suiza en el Mundial reveló detalles del partido desde adentro: de su cruce con Messi a la expulsión de Embolo

Joao Pinheiro y su cruce con Messi (REUTERS/Albert Gea)

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João Pinheiro recordó el tenso cruce con Lionel Messi en el Argentina-Suiza del Mundial 2026 y lo relativizó: “Lo que pasó con Messi pasó con otros jugadores”. El árbitro portugués, que dirigió tres partidos en el torneo, habló esta semana en el Canal 11 de Portugal sobre su experiencia mundialista y restó importancia al incidente con el capitán de la selección argentina. Además, dio detalles sobre la expulsión a Breel Embolo por doble amarilla tras constatar que había simulado.

“Dieron trabajo Messi y otros jugadores. Son situaciones que pasan con los jugadores. El fútbol tiene estas conversaciones, los capitanes de los equipos normalmente hablan un poco más y las nuevas reglas lo permiten”, afirmó Pinheiro.

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El episodio tuvo lugar durante el primer tiempo del partido de cuartos de final en Kansas City, cuando Messi se acercó al juez luso para intercambiar palabras y terminó reclamando con firmeza: “Hablame bien, no faltes el respeto. A mí hablame bien. Yo te hablé bien”. La designación de Pinheiro para ese encuentro ya había generado debate, dado que la Comisión de Árbitros de la FIFA, presidida por el italiano Pierluigi Collina, se apartó del principio de máxima neutralidad al asignar a un árbitro europeo para un partido en el que participaba una selección del mismo continente.

La expulsión a Breel Embolo (REUTERS/Albert Gea)

Pinheiro, en su entrevista al Canal 11, quitó peso al episodio y lo encuadró dentro de la dinámica habitual del fútbol de alto nivel. “Acontece en el Mundial, en la Champions League, en la liga portuguesa, en la Segunda División, en la Tercera... Claro que siendo Messi o Cristiano Ronaldo, son situaciones vistas de manera diferente, pero perfectamente normales, hasta saludables. No tenemos que mostrar tarjetas amarillas por todo. Hablando nos entendemos”, señaló el árbitro de Braga.

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El juez luso dirigió en total tres partidos en el torneo: Suiza-Bosnia, Canadá-Sudáfrica y el Argentina-Suiza de cuartos de final. Sobre ese último encuentro, también recordó la expulsión de Breel Embolo por doble amonestación, un episodio que involucró la aplicación de una nueva regla sobre identidad de jugadores. “La percepción que tuvimos fue que el jugador de Argentina (Leandro Paredes) había cometido falta para tarjeta amarilla. El videoárbitro dijo que no, que el jugador adversario simuló, fui a analizar la situación y lo confirmé. Resultó ser la segunda amarilla, pero si hubiese sido la primera la decisión era la misma", explicó Pinheiro.

Argentina ganó ese partido 3-1 en tiempo suplementario. El 1-0 llegó a los nueve minutos con un centro de Messi desde el córner izquierdo que convirtió Alexis Mac Allister, asistencia que convirtió al rosarino en el máximo asistidor histórico del certamen. Dan Ndoye igualó para los suizos en el complemento, pero la expulsión de Embolo debilitó al equipo helvético. Ya en el alargue, Julián Álvarez anotó el 2-1 a los 111 minutos y Lautaro Martínez selló el 3-1 en el tramo final.

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Pinheiro describió el Mundial como una experiencia que superó sus expectativas. “Sinceramente, el sueño superó mis expectativas. Esperaba una competición exigente, algo extraordinario, pero el Campeonato del Mundo es algo que nos deja sin palabras. Solo viviéndolo podemos entender su magnitud”, declaró. El árbitro portugués ya tiene la vista puesta en el próximo objetivo: “Hay una Eurocopa dentro de dos años y queremos mucho estar presentes, pero para eso tenemos que mantener el nivel”, concluyó.