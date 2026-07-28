A un año de su muerte, los hijos de la Locomotora Oliveras le brindaron su homenaje: “Fue una luchadora de la vida”

Alejandro Oliveras publicó en redes sociales un homenaje en el que definió a la Locomotora Oliveras como una luchadora de la vida y destacó su mensaje de superación (Video: Instagram)

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El 28 de julio de 2025, Alejandra “Locomotora” Oliveras murió a los 47 años en el Hospital Cullen de Santa Fe tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico que derivó en una embolia pulmonar masiva y un paro cardiorrespiratorio refractario. Este martes se cumplió el primer aniversario de su partida, y sus hijos Alejandro y Alexis Oliveras eligieron formas distintas pero igualmente emotivas para honrar su memoria y mantener vivo su legado.

Alejandro, quien administra la cuenta oficial de su madre en redes sociales, publicó un mensaje que recorrió las plataformas digitales con miles de reacciones. “Hoy se cumple un año desde que mi mamá partió físicamente, y todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está”, escribió. Luego continuó: “Pero hay algo que el tiempo no pudo borrar: su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó”. En el texto, que estuvo acompañado por un video con imágenes de distintas etapas de la vida de la exboxeadora, Alejandro no se limitó a recordar a la deportista, sino que trazó el retrato de una mujer que transformó el dolor en propósito. “Mi mamá no solo fue una campeona arriba del ring. Fue una luchadora de la vida. Enseñó que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Que los sueños se trabajan, que el miedo se enfrenta y que la actitud puede cambiar un destino. Como hijo, la extraño todos los días. Como hombre, intento honrar su legado. Y como millones de personas, sigo aprendiendo de ella", expresó.

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Alejandra "Locomotora" Oliveras murió el 28 de julio de 2025 en el Hospital Cullen de Santa Fe tras un accidente cerebrovascular isquémico que derivó en una embolia pulmonar y un paro cardiorrespiratorio

“El mejor homenaje que podemos hacerle no es recordarla con tristeza, sino vivir con el coraje, la alegría y las ganas de salir adelante que ella transmitía”, redactó, y siguió: “Que su historia siga inspirando a quienes hoy necesitan una razón para no rendirse. Gracias por tanto, mamá. Tu cuerpo descansó, pero tu mensaje es eterno. Mientras haya alguien que decida levantarse después de una caída, una parte de vos seguirá viva. Te amo. Hoy, mañana y siempre”.

El video que acompañó la publicación reunió imágenes de sus victorias más recordadas, sus apariciones públicas y los mensajes motivacionales que la Locomotora compartía con frecuencia. Entre las escenas más potentes, la propia voz de Oliveras: “Se puede lograr un sueño aunque no tengas recursos. Si tu corazón dice que vos podés llegar, no hay nada que te pueda detener”. Esa convicción, que la llevó desde los entrenamientos en plazas públicas de Córdoba hasta los escenarios internacionales del boxeo femenino, fue el eje central del homenaje de su hijo mayor.

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El cierre del mensaje fue la frase que más circuló entre sus seguidores: “Las personas se van cuando dejan de ser recordadas. Y vos, mamá, vas a vivir para siempre porque tu mensaje sigue cambiando vidas”.

Alexis Oliveras participó en la inauguración de un mural de la séxtuple campeona mundial en un gimnasio social del barrio Alfonso de Santa Fe (Video: Instagram)

Mientras tanto, Alexis, el hijo menor, eligió el barrio Alfonso de Santa Fe para su propio homenaje. Estuvo presente en la inauguración de un mural que retrata a la séxtuple campeona mundial en el gimnasio social ubicado sobre Roque Sáenz Peña al 1700, el espacio que Oliveras impulsó como herramienta de contención para jóvenes del barrio. La obra fue realizada por el artista Maxi Henselis y, según Alexis, logró capturar algo más que un parecido físico. “La ves plasmada... hasta da la sensación de que te quiere decir algo, de que sigue estando energéticamente. Ha trascendido”, dijo ante las cámaras del medio local Aire de Santa Fe.

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Frente al mural, Alexis describió los sentimientos que lo atravesaron al cruzar la reja del gimnasio y ver el rostro de su madre en la pared. “Sentí muchos sentimientos mezclados: alegría y orgullo. Aunque no esté físicamente, la sigo admirando no solo como deportista, sino principalmente como madre”, afirmó. Y recordó que la Locomotora siempre dio más de lo que tenía, tanto dentro del ring como en su vida cotidiana. “Gracias, viejita, por darnos todo lo que estaba a tu alcance. Inclusive dabas más de lo que tenías”, le dijo al mural.

En su publicación en redes sociales, Alexis sumó su propia reflexión al homenaje colectivo del día: “La verdadera grandeza de una persona no se mide solo por sus logros, sino por las vidas que inspira. Mi mamá dejó un legado de lucha, humildad, superación y amor que seguirá viviendo en cada persona que encuentre fuerzas para no rendirse jamás”.

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La trayectoria de Alejandra Oliveras incluyó seis títulos mundiales, la victoria ante Jackie Nava en Tijuana y un triunfo por nocaut en 2019 bajo formato masculino

El recorrido de Oliveras dentro del boxeo fue único. Conquistó seis títulos mundiales en diferentes categorías y protagonizó una de las victorias más recordadas del deporte argentino al vencer a Jackie Nava en Tijuana, un combate en el que la tumbó en varias oportunidades antes de consagrarse campeona mundial. Su última pelea, en 2019, fue un episodio que su hijo Alexis toma como un acto de reivindicación histórica: Oliveras compitió bajo el formato masculino —doce rounds de tres minutos con uno de descanso, en lugar de los diez rounds de dos minutos que rigen para las mujeres a nivel mundial— y ganó por nocaut en el octavo round. “Ella dijo: ‘Sí se puede, yo lo voy a demostrar’. Y lo demostró”, resumió Alexis.

Antes de cerrar la entrevista con Aire de Santa Fe, Alexis le habló directamente a quienes siguen el legado de su madre: “Traten bien a su familia, aliméntense bien, entrenen y sean buenas personas. Si se puede ayudar a alguien, ayúdenlo, porque eso en la vida vuelve”. Las mismas palabras que, durante años, Alejandra Oliveras repitió en cada ring, en cada panadería donde buscaba alimentos para los chicos del barrio y en cada video que grabó con su teléfono.

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