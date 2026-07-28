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Ver a Tigre (ARG) y Santos (BRA) en Tarjeta Roja por Conmebol Sudamericana, no es la mejor opción de privacidad

La publicidad invasiva, junto con acuerdos poco transparentes con casas de apuestas y sistemas de afiliados, conforman la base económica de este portal

Roja Directa - Tigre - Santos - partidos gratis - tecnología - 28 de julio
El Club Atlético Tigre ha tenido una participación destacada en la Copa Sudamericana 2026, logrando avanzar a los playoffs tras finalizar segundo en el Grupo A. (Composición Infobae: Difusión/Instagram: arengadelabuelo)
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Ver los partidos de Tigre (ARG) y Santos (BRA) por la Copa Sudamericana 2026 a través de Tarjeta Roja puede parecer una alternativa sencilla y gratuita, pero esta opción expone a los usuarios a riesgos considerables para su privacidad y la seguridad de sus dispositivos.

Aunque plataformas como Tarjeta Roja y Roja Directa se han popularizado entre quienes buscan acceso libre a eventos deportivos, el modelo que emplean y las tácticas que implementan representan amenazas tanto informáticas como legales para quienes eligen estos caminos.

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Seguridad al ver fútbol online: riesgos de usar Tarjeta Roja

Las plataformas de streaming no autorizadas, como Tarjeta Roja y Roja Directa, no cuentan con los derechos necesarios para transmitir los partidos que ofrecen. Su funcionamiento se basa en redirigir a los usuarios hacia enlaces de emisiones ilegales, lo que suele implicar una navegación plagada de obstáculos y amenazas.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
Las plataformas de streaming no autorizadas, como Tarjeta Roja, no cuentan con los derechos necesarios para transmitir los partidos que ofrecen. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para el espectador, la gratuidad tiene un precio: enfrentar una experiencia saturada de anuncios, ventanas emergentes, y numerosas tácticas diseñadas para obtener datos personales o bancarios mediante engaños.

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El entorno que plantean estas páginas obliga a los visitantes a sortear falsos botones de reproducción, formularios de verificación y descargas sospechosas, todo con el objetivo de extraer información sensible. Estas prácticas incrementan la exposición a fraudes como el phishing y el robo de datos financieros, convirtiendo a los usuarios en blancos fáciles para ciberdelincuentes.

La publicidad invasiva, junto con acuerdos poco transparentes con casas de apuestas y sistemas de afiliados, conforman la base económica de estos portales. A cambio de una transmisión supuestamente gratuita, los usuarios se ven obligados a navegar en un entorno hostil y peligroso.

Tarjeta Roja TV Roja Directa Online en Colombia
Al ingresar a sitios como Tarjeta Roja, los dispositivos corren el riesgo de ser infectados por archivos maliciosos.

Amenazas informáticas al acceder a streaming de partidos sin licencia

Al ingresar a sitios como Tarjeta Roja, los dispositivos corren el riesgo de ser infectados por archivos maliciosos. Es común que los usuarios se enfrenten a la descarga involuntaria de troyanos, ransomware o spyware, programas que pueden robar información personal, secuestrar archivos o comprometer el funcionamiento general del equipo.

La abundancia de anuncios engañosos y ventanas emergentes incrementa la posibilidad de instalar software no deseado o de ser redirigido a sitios fraudulentos. Además, estas ventanas son difíciles de cerrar, lo que aumenta la probabilidad de cometer errores y acabar expuesto a fraudes.

El peligro no se limita a las computadoras: los teléfonos móviles también pueden ser vulnerados al acceder a estas plataformas. La instalación de aplicaciones que prometen acceso gratuito a partidos suele ser un camino directo a la pérdida de control sobre la información almacenada en el dispositivo.

Una smart TV en un mueble de madera muestra un partido de fútbol, con los logos "MAGIS TV" y "ROJADIRECTATV" y un árbitro caricatura. En primer plano hay mandos y bocadillos.
Utilizar servicios como Tarjeta Roja para ver transmisiones deportivas representa una infracción a los derechos de propiedad intelectual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias legales de ver partidos de Tigre y Santos por Tarjeta Roja

Utilizar servicios como Tarjeta Roja para ver transmisiones deportivas representa una infracción a los derechos de propiedad intelectual. La distribución y visualización de contenidos sin autorización es perseguida por las autoridades, y quienes acceden a estas emisiones ilegales están expuestos a consecuencias legales si son detectados.

Las campañas para combatir la piratería han derivado en bloqueos de dominios y acciones judiciales contra los responsables de estos portales, pero el riesgo se extiende a los usuarios finales. El simple hecho de consumir transmisiones no autorizadas puede llevar a sanciones legales según la legislación vigente en cada país.

Experiencia de usuario y proliferación de sitios clonados

La calidad de las transmisiones en estos portales suele ser deficiente. Incluso si se logra esquivar los peligros de infección y fraude, el usuario se enfrenta a imágenes pixeladas, cortes frecuentes y retrasos respecto a la acción en vivo. La frustración aumenta cuando los enlaces dejan de funcionar en los momentos más decisivos del partido.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
Optar por plataformas como Tarjeta Roja para seguir los partidos de Tigre y Santos en la Copa Sudamericana 2026 puede tener consecuencias serias para la privacidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

El éxito de plataformas como Tarjeta Roja ha provocado la aparición de múltiples sitios y aplicaciones que imitan su nombre y prometen acceso gratuito a eventos deportivos. Ejemplos de estos clones son “Tarjeta Roja Directa” o “Fútbol Directo”, que replican la misma estructura y los mismos riesgos: malware, publicidad engañosa y ninguna garantía de transmisión efectiva.

Esta proliferación obliga a los usuarios a una búsqueda constante de enlaces válidos, lo que no solo incrementa la exposición a fraudes, sino que también puede resultar en la pérdida de información personal o de dinero.

Optar por plataformas como Tarjeta Roja para seguir los partidos de Tigre y Santos en la Copa Sudamericana 2026 puede tener consecuencias serias para la privacidad y la integridad de los dispositivos. Los peligros informáticos, las posibilidades de fraude, la mala calidad de las transmisiones y el riesgo legal hacen que esta alternativa sea muy poco recomendable frente a opciones oficiales y seguras.

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