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Rosario Central recibe a Racing en el Gigante de Arroyito por la segunda fecha del Clausura: hora, TV y probables formaciones

El Canalla busca recuperarse tras caer ante Belgrano, mientras los de Avellaneda llegan con dos victorias seguidas en el ciclo de Juan Pablo Vojvoda

Dos jugadores de Rosario Central con camiseta azul y amarilla abrazándose y sonriendo. Otros dos de Racing Club con camiseta celeste y blanca celebran
Rosario Central y Racing Club chocan por la segunda jornada del Torneo Clausura
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Rosario Central se enfrenta este martes a Racing por la segunda jornada del Torneo Clausura desde las 21:15 en el estadio Gigante de Arroyito, bajo la conducción arbitral de Hernán Mastrángelo. La transmisión en vivo estará a cargo de TNT Sports.

El equipo rosarino llega con la urgencia de revertir el resultado de su debut, tras la derrota frente a Belgrano por 2-1. En ese encuentro, Francisco González Metilli y Nicolás Fernández marcaron para el conjunto cordobés, mientras que Julián Fernández descontó para Central. La caída obliga al Canalla a reaccionar rápidamente para no perder terreno en la tabla.

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Mientras tanto, Racing aterriza en Rosario fortalecido por un comienzo positivo bajo la conducción de Juan Pablo Vojvoda. El conjunto de Avellaneda sumó dos triunfos consecutivos: primero se impuso 4-1 sobre Defensa y Justicia por Copa Argentina, y luego superó 2-1 a Gimnasia de La Plata en la primera fecha del Clausura.

El técnico de Racing afronta su primer partido como visitante al frente del equipo. En el último compromiso, Nazareno Colombo y Matko Miljevic anotaron los goles de los de Avellaneda, que se impusieron en el Cilindro ante el Lobo. Por el lado de Gimnasia, Bautista Barros Schelotto fue el autor del descuento.

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Para este encuentro, Racing presentará algunos cambios obligados y otros tácticos. En la defensa, Marco Di Cesare podría regresar a la titularidad tras cumplir una fecha de suspensión. En cambio, Maravilla Martínez deberá cumplir su segunda fecha de castigo por la tarjeta roja recibida en el último enfrentamiento entre ambos equipos.

La reestructuración en la zaga de Racing incluye también el regreso de Marcos Rojo, quien podría reemplazar a Gonzalo Escudero. El juvenil rindió bien ante Gimnasia, pero el entrenador decidió restituir a Rojo en el once tras su viaje a Estados Unidos, autorizado por el club para presenciar la final de la Copa del Mundo. El defensor se reincorporó un día después y estará disponible para el choque en el Gigante de Arroyito.

Los antecedentes recientes entre ambos equipos suman un condimento especial al cruce. El último enfrentamiento, el pasado 13 de mayo, tuvo lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura. Tras 90 minutos igualados 1-1, Rosario Central logró la clasificación en tiempo suplementario, gracias a un gol de Enzo Copetti —ex Racing— a los 106 minutos.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 21:15

Estadio: Gigante de Arroyito

TV: TNT Sports

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