Laura Fernández visitó a los agentes del OIJ heridos tras la captura de alias “Diablo”: “Honor al que honor merece”

La presidenta Laura Fernández visitó a los agentes del OIJ que permanecen internados tras el operativo que permitió la captura de alias “Diablo”. Crédito: Captura video Presidencia de La República

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La presidenta de la República, Laura Fernández, visitó este martes a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que resultaron heridos durante el operativo que culminó con la captura de Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de “Diablo”, considerado uno de los delincuentes más buscados de Costa Rica.

La visita se realizó en el Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS), donde permanecen internados varios de los investigadores que sufrieron lesiones durante el enfrentamiento que permitió la detención del presunto líder criminal.

Tras reunirse con los oficiales y con algunos de sus familiares, la mandataria aseguró que todos evolucionan favorablemente y destacó la labor del personal médico que los atiende.

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“Gracias a Dios y a su infinita misericordia, los agentes del OIJ que participaron en la operación que dio con la captura del Diablo y de otros delincuentes se encuentran estables”, expresó Fernández al salir del centro médico.

La presidenta explicó que conversó durante varios minutos con los investigadores y también con la esposa de uno de ellos. Según detalló, uno de los agentes ya recibió el alta médica, mientras que los demás continúan hospitalizados, aunque en condición estable.

“Hay un compañero al que ya le dieron la salida. Los demás están heridos, pero están en recuperación. Hay un compañero al que le van a operar la pierna, pero gracias a Dios y a todos los cuidados del equipo médico del Hospital del Trauma estoy segura de que van a salir adelante”, manifestó.

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Los oficiales heridos reciben atención especializada en el Hospital del Trauma del INS.

Fernández indicó que decidió acudir personalmente al hospital porque ha seguido de cerca la evolución de los oficiales desde el mismo día del operativo, recibiendo informes constantes sobre su estado de salud.

“Vine aquí como presidenta de la República porque he estado pendiente de ellos, de su salud y de sus familiares. Doña Gabriela y el cuerpo médico del hospital me han dado un reporte pormenorizado casi en la mañana, en la tarde y en la noche, pero no es lo mismo por teléfono que venir personalmente”, afirmó.

Durante la visita, la mandataria aprovechó para agradecer a los agentes por el riesgo que asumieron durante la operación que permitió detener a Arias Monge, quien permaneció prófugo durante varios años y era señalado por las autoridades como uno de los principales líderes del crimen organizado en el país.

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“Agradecerles el valor y el sacrificio que hicieron, donde expusieron incluso su integridad física al servicio de la seguridad de Costa Rica. Honor al que honor merece”, expresó.

La presidenta también señaló que el encuentro le permitió brindar palabras de aliento a los investigadores, al considerar que una hospitalización puede convertirse en un proceso difícil tanto para los pacientes como para sus familias.

La mandataria agradeció el sacrificio de los oficiales y destacó que expusieron su integridad física por la seguridad del país. / (OIJ)

“Cuando uno está en el hospital sabe que las horas se hacen eternas. Poder conversar con ellos, darles ánimo y agradecerles también me llenó de tranquilidad el corazón”, comentó.

La captura de alias “Diablo”, ejecutada el pasado viernes, es considerada uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en los últimos años en Costa Rica. Durante el operativo, varios agentes del OIJ resultaron heridos por impactos de bala mientras intervenían el sitio donde se ocultaba el sospechoso.

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Las autoridades han reiterado que la investigación continúa para ubicar a otros integrantes de la estructura criminal y determinar la posible participación de más personas vinculadas con la organización liderada por Arias Monge. Mientras tanto, los oficiales lesionados permanecen en recuperación, acompañados por sus familias y bajo seguimiento médico especializado.