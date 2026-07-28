Ian Lucas celebró un nuevo mes de amor con su novia y publicó una romántica foto: “Te amo”

Ian Lucas celebró un nuevo mes de relación con Renata Mónaco con una historia de Instagram en la que escribió “te amo”

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Ian Lucas publicó este martes una historia en Instagram con una foto junto a Renata Mónaco y muy pocas palabras, que no dejaron lugar a dudas: “1+ @renaamonaco te amo”, escribió, junto a un emoji de corazón. El mensaje, acompañado de una imagen nocturna en la que ella le da un beso en la mejilla mientras él sonríe con los ojos cerrados, marcó un mes más de relación para una de las parejas más seguidas del momento. Mónaco reposteó la imagen de inmediato y sumó su propia historia: una selfie de los dos juntos en las tribunas del Mundial 2026, con las camisetas de la Selección Argentina y el texto “te amo”, en conjunto con un corazón de color blanco.

La relación entre Ian Lucas y Renata Mónaco se hizo pública durante la cobertura del Mundial 2026 cuando Marley la reveló en una transmisión en vivo desde Estados Unidos

El intercambio de publicaciones llegó semanas después de que la relación se hiciera pública de la manera menos planificada posible. Fue durante la cobertura del Mundial 2026, mientras Ian acompañaba a Marley en las transmisiones desde Estados Unidos, que todo salió a la luz. En pleno vivo, el conductor reveló sin querer que el influencer y ganador de MasterChef Celebrity (Telefe) estaba acompañado por su novia, quien había viajado especialmente para estar con él. El comentario tomó por sorpresa al propio Ian, que no supo cómo reaccionar en el momento.

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Lo que siguió fue un regreso al hermetismo. Tras el episodio en vivo, tanto Ian como Renata retomaron la discreción que habían mantenido desde el inicio del vínculo: sin publicaciones en conjunto, sin menciones, sin gestos que alimentaran la conversación pública. Esa actitud reservada se sostuvo mientras duró la participación del influencer en la cobertura mundialista.

El influencer está comenzando una relación con una joven llamada Renata y se filtró la primera foto juntos (Video: Intrusos-América TV)

La primera confirmación mediática llegó desde el piso de Intrusos (América TV). La periodista Paula Varela llevó la primicia al programa tras hablar directamente con Ian, quien le dio el aval para hacer oficial el noviazgo. “Si se puede blanquear, blanqueamos acá en Intrusos el amor”, dijo Varela antes de mostrar imágenes exclusivas de la pareja. Una de ellas los mostraba caminando juntos entre la multitud en los alrededores del estadio durante el debut de Argentina en el Mundial: él con la camiseta suplente de la Selección, ella con la celeste y blanca y la credencial al cuello. “Bueno, esta es Renata Mónaco, es la novia, ya es oficial”, cerró la periodista.

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Varela también recordó en ese momento un episodio previo que había pasado casi inadvertido: una toma fugaz en la que los habían captado juntos en un carrito de la costanera, con un choripán, sin que ninguno de los dos confirmara nada. Esa imagen, que en su momento no generó mayor repercusión, cobró otro sentido a la luz de la confirmación.

La oficialización digital de Ian Lucas y Renata Mónaco llegó desde Jamaica con una story en Oyster Bay, Trelawny, frente al Mar Caribe

La oficialización digital llegó poco después, desde Jamaica. Ian publicó una story desde Oyster Bay, en la localidad de Trelawny, en la que aparecía junto a Renata besándose frente al Mar Caribe: ella con una bikini roja, él con un short blanco. La publicación llevaba el nombre de ella etiquetado y nada más. Sin palabras, sin anuncios. Una sola imagen desde el Caribe bastó para cerrar semanas de especulación.

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El viaje a Jamaica fue el cierre natural de una etapa intensa. Ian le había propuesto a Renata que lo acompañara al Mundial y ella aceptó. Viajó uno o dos días antes de que el noviazgo se confirmara públicamente y compartió con él la experiencia del torneo en las tribunas, tal como quedó registrado en la selfie que ella misma publicó este martes junto al reposteo de la historia de Ian.

La historia de amor entre Ian Lucas y Renata Mónaco arrancó en un contexto que también generó conversación: el influencer habría tenido un breve romance con Evangelina Anderson durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, según versiones que circularon antes de que se conociera el vínculo con Mónaco.

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