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Mauro Icardi compartió fotos subidas de tono de la China Suárez y le dejó una declaración de amor

El futbolista reposteó una producción en blanco y negro de su pareja y llamó la atención por un gesto que choca con lo que había dicho antes sobre ese tipo de publicaciones

Mujer con top negro y cabello recogido besa a hombre con camiseta blanca y pelo rubio, ambos con tatuajes, dentro de un ascensor con paredes oscuras.
Mauro Icardi reposteó en Instagram las fotos de lencería negra de la China Suárez y las acompañó con un mensaje de amor
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Mauro Icardi reposteó en sus historias de Instagram las fotos de lencería negra que la China Suárez había publicado días atrás en su propio perfil, y las acompañó con un “TE AMO @sangrejaponesa”, acompañado por dos emojis de corazones, que no pasó desapercibido. El gesto del futbolista contrasta de manera directa con lo que él mismo había confesado meses atrás: que las imágenes subidas de tono de su pareja lo incomodaban y que prefería no verlas. Esta vez, no solo las vio: las compartió.

La producción fotográfica que Icardi eligió difundir fue una sesión realizada en febrero por la actriz en el Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires, con encajes negros, transparencias y una puesta en escena nocturna. En ese entonces, el posteo original de la China superó los 70.000 “me gusta” en apenas una hora, con los comentarios cerrados, una decisión que la actriz mantenía en ese tiempo para evitar los ataques que solían acompañar cada movimiento suyo en redes.

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La publicación de Mauro Icardi contrastó con su declaración previa sobre la incomodidad que le generaban las fotos subidas de tono de la China Suárez
La publicación de Mauro Icardi contrastó con su declaración previa sobre la incomodidad que le generaban las fotos subidas de tono de la China Suárez

El antecedente que le da peso a la publicación de Icardi es una entrevista que la pareja dio en Otro Día Perdido (Eltrece), el programa de Mario Pergolini. Allí, el futbolista había admitido sin rodeos ser “muy celoso” y había señalado que prefería no ver ese tipo de contenido cuando su pareja lo publicaba. Esa confesión quedó instalada en la memoria del público y convirtió cada nueva producción hot de la China en un tema de conversación inevitable. Esta fue la primera sesión de lencería que la actriz compartió desde que está en pareja con Icardi, lo que hizo aún más llamativo que haya sido él quien la replicó en sus propias stories.

La imagen que Icardi eligió compartir muestra a la China en tres tomas en blanco y negro: recostada en una cama de sábanas blancas, en lencería de encaje negro, con poses que combinan sensualidad y elegancia. Sobre la primera foto, el futbolista escribió su declaración de amor con el usuario de la actriz etiquetado. Sin más texto, sin contexto adicional. Un gesto que sus seguidores leyeron como una respuesta implícita a quienes esperaban incomodidad de su parte.

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Luego de unos días en Milán, la pareja regresó al país por el cumpleaños de la actriz (Video: Primicias Ya-América TV)

La pareja regresó a la Argentina horas atrás tras un viaje que incluyó escala en Milán, donde Icardi había protagonizado sus propios momentos mediáticos. Desde esa ciudad, el futbolista lanzó mensajes irónicos contra la justicia argentina a través de sus redes sociales, en el marco del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara por la tenencia de sus hijas. Al mismo tiempo, paseó con la China por tiendas de lujo y publicó imágenes de ambos que el entorno de Wanda leyó como provocaciones. El regreso al país se produjo en un vuelo vía Frankfurt que aterrizó a las 6:20 de la mañana, y la pareja optó por el silencio total ante las preguntas de los cronistas que los esperaban en Ezeiza.

La China no respondió ninguna consulta en el aeropuerto. Su única reacción fue pedirle al cronista del programa Primicias Ya (América TV), en dos oportunidades, que le permitiera cerrar la puerta del ascensor. Icardi, por su parte, se limitó a indicarle a alguien de su entorno que subiera al vehículo y a agradecer escuetamente cuando una voz del equipo lo saludó. El cronista Oliver Quiroz les había preguntado sobre el permiso para que las hijas del futbolista pudieran regresar al país, sobre la relación y sobre declaraciones recientes de figuras del entorno de Wanda, incluyendo los comentarios de Susana Giménez sobre la actriz. Ninguno de los dos respondió.

La dinámica que la pareja viene sosteniendo desde que se hizo pública su relación combina exposición selectiva y silencio estratégico: imágenes cuidadas en redes, cero declaraciones ante los medios y comentarios bloqueados en los posteos más sensibles. El reposteo de Icardi con las fotos de lencería de la China se inscribe en esa lógica: un mensaje claro, sin palabras de más, dirigido tanto a sus seguidores como al debate que la producción había generado desde su publicación original.

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