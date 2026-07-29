Crimen y Justicia
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Rosario: dos policías quedaron presos por matar a golpes a un ladrón que había entrado a robar a su casa

Pedro y Cristian Bascoy fueron llevados a audiencia imputativa este martes por haber asesinado en enero pasado a Andrés Lisandro “Fido” Saavedra, cuyo cuerpo fue descartado y no fue localizado hasta el día de la fecha

Primer plano de un hombre joven sonriendo, con cabello oscuro y camiseta a rayas horizontales de color azul y amarillo, sobre un fondo liso claro
Andrés Lisandro Saavedra tenía 24 años. Su cuerpo aún no fue encontrado
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Un policía retirado y su hijo, policía exonerado de Santa Fe, fueron llevados a audiencia imputativa este martes por haber matado a golpes en enero pasado a un ladrón que había entrado a robar a su casa de barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario. Pedro (52) y Cristian Bascoy (27), según la investigación hicieron ir a su domicilio a Andrés Lisandro “Fido” Saavedra bajo la excusa de encargarle tareas de albañilería, sin embargo, le dieron una paliza mortal ni bien entró a la propiedad y posteriormente descartaron su cuerpo, que al día de la fecha no fue encontrado.

Ante el juez penal de primera instancia Aldo Bilbao Benítez, la fiscal Agustina Eiris brindó la teoría del caso: Andrés Saavedra junto con un cómplice fueron a la casa de Cristian Bascoy ubicada en avenida Rivarola al 7400, a sabiendas de que estaba en obras, y sustrajeron diversos elementos del interior en diciembre de 2025. El mismo robo, conocido bajo la modalidad de escruche, fue cometido a comienzos de enero pasado.

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Sobre la base de declaraciones testimoniales y medidas investigativas, la fiscal agregó que Pedro y Cristian contactaron a “Fido” y a su cómplice para ofrecerles una “changa”, trabajos de albañilería, en el domicilio en el que ya habían robado.

Cuando Saavedra ingresó con la otra persona, Cristian Bascoy lo atacó a trompadas. Una vez que cayó al piso le dio varias patadas y también lo tomó del cuello con las manos. Fue allí donde, según la fiscal, “Fido” murió. Toda la secuencia se dio frente a Pedro Bascoy y el cómplice de Andrés, que no fue agredido.

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Una persona sostiene un cartel blanco con la frase "Justicia x Lisandro" escrita en letras negras. Es de noche. Hay otras personas y vehículos en el fondo
La familia del joven asesnado pide "Justicia"

El legajo judicial sostiene que hubo un crimen, aunque no hay cuerpo, y que ocurrió entre el 21 y el 25 de enero pasado. Desde la Justicia provincial se ordenaron una batería de medidas para tratar de localizar el cadáver que, se presume, fue enterrado, aunque no se sabe dónde.

Si bien Cristian propinó la paliza –de acuerdo a la hipótesis principal–, Eiris ubicó a padre e hijo como presuntos autores del homicidio. Es por eso que el juez Bilbao Benítez ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para los dos mientras avanza la investigación.

Cuando la semana pasada se hicieron allanamientos por esta causa –por parte de la División de Asuntos Internos y la Policía Federal– también se incautaron los celulares de dos hermanos de Cristian: de Pedro, agente penitenciario federal, y de Rocío, que se desempeña en la Policía de Investigaciones de Santa Fe.

Según pudo saber Infobae, Cristian Bascoy fue exonerado en 2023 luego de haber sido condenado a 3 años de prisión –y una inhabilitación de seis años– por la Justicia provincial de Venado Tuerto, donde cumplía tareas dentro del Comando Radioeléctrico. De acuerdo a la investigación del fiscal Eduardo Lago, junto al agente Emiliano Herraez participaron como “campana” en un allanamiento ilegal que llevaron adelante otros colegas de la fuerza de seguridad el 11 de junio de 2022.

El hermano de Andrés Lisandro Saavedra denunció que lo mató la policía (Video/Facebook Javier Saavedra)

Dos expolicías condenados por abusar a una adolescente

Este martes por la tarde hubo otra noticia que involucró a exagentes de la Policía de Santa Fe. Lautaro Álvarez (28) y Ezequiel Puntano (28), exintegrantes del Comando Radioeléctrico de la localidad de Roldán, fueron condenados a 12 años y 8 años, respectivamente, por el abuso sexual de una adolescente de 15 años que tuvo lugar el 3 de marzo de 2023.

Según la teoría del caso ventilada por la fiscal Mariela Gusso, la víctima caminaba a la vera de la ruta A012, entre Carlos Gardel y Los Nogales, cuando el móvil en el que se desplazaban Álvarez y Puntano frenó e hizo subir a la menor para trasladarla hasta su domicilio.

La fiscal afirmó que los dos agentes en un momento se desviaron y frenaron en la banquina, apagaron las luces del patrullero y uno de ellos, Álvarez, pasó al asiento trasero, junto a la chica. Fue allí que consumó la violación mediante el uso de la fuerza.

Los dos policías posteriormente llevaron a la menor hasta su casa, donde la amenazaron para que no denunciara lo ocurrido.

Tras los roles expuestos a través de la hipótesis principal y toda la prueba recolectada durante el debate oral y público –que había empezado el 20 de julio–, el juez Mariano Aliau le dio 12 años a Álvarez como autor del abuso sexual y 8 años a Puntano, como partícipe primario.

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