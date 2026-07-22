Aprende a identificar el consumo fantasma de energía en casa que aumenta tu factura sin que lo notes

El consumo fantasma de electricidad aumenta la factura eléctrica porque varios aparatos siguen consumiendo energía aunque parezcan apagados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo fantasma de electricidad es un gasto silencioso que pasa desapercibido en la mayoría de los hogares. Aunque muchos aparatos parecen apagados, siguen conectados a la red y consumen energía, lo que puede sumar una parte considerable a la factura eléctrica anual.

Detectar y reducir este tipo de consumo puede suponer un ahorro relevante y mejorar la eficiencia energética de la vivienda.

Qué es el consumo fantasma y cómo se produce

El consumo fantasma es la electricidad que gastan los aparatos cuando están apagados pero siguen enchufados, ya que ciertos componentes mantienen funciones mínimas como relojes digitales o señal remota.

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Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, este consumo puede representar entre el 7% y el 11% de la energía total del hogar, lo que equivale a unos 300 kWh al año.

El contador online de la distribuidora eléctrica permite detectar el consumo fantasma al mostrar el consumo instantáneo cuando no se usan electrodomésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar el consumo fantasma en casa

Detectar cuánta energía se está desperdiciando por consumo fantasma en una vivienda requiere atención a los detalles y el uso de herramientas adecuadas. El primer paso consiste en conocer el consumo en tiempo real de la casa.

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Muchas distribuidoras eléctricas permiten consultar el consumo instantáneo a través de su página web o aplicación móvil, utilizando el contador online. Este valor debería ser bajo cuando no se están utilizando activamente electrodomésticos, lo que permite identificar el gasto residual asociado al consumo fantasma.

Para una medición más precisa, lo mejor es desconectar temporalmente aquellos aparatos que deben permanecer siempre encendidos, como el frigorífico. Al apagar este electrodoméstico y otros dispositivos activos, solo debería quedar el consumo fantasma. Apuntar el valor del contador antes y después de estas desconexiones ayuda a calcular la diferencia y determinar cuánto se está gastando en standby.

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Otra estrategia útil consiste en revisar la vivienda por zonas. Apagando los magnetotérmicos del cuadro de luz, se puede aislar el consumo en distintas áreas de la casa y detectar dónde se concentra el mayor gasto fantasma.

La revisión por zonas con los magnetotérmicos del cuadro de luz permite identificar en qué áreas de la casa se concentra el consumo fantasma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una visión más detallada, los enchufes inteligentes con monitorización de energía permiten medir el consumo de cada aparato en tiempo real. Estos dispositivos muestran cuánta electricidad demanda cada electrodoméstico, incluso cuando parece apagado, y ayudan a tomar decisiones informadas sobre su uso.

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Un método sencillo para identificar si un aparato consume en modo fantasma es observar si tiene una luz de standby encendida. Pero incluso sin esta señal, aparatos como microondas, cargadores o impresoras pueden seguir consumiendo energía al estar enchufados.

Electrodomésticos que más consumo fantasma generan

No todos los aparatos eléctricos consumen la misma cantidad de energía cuando están en reposo. Según estudios del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía y la Organización de Consumidores y Usuarios, algunos dispositivos destacan por su demanda energética en standby.

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Por ejemplo, la impresora es uno de los equipos que más energía consume en reposo, con hasta 52,6 kWh al año. Le siguen el router WiFi y la cadena de música, ambos con un consumo estimado de 35 kWh anuales. Otros aparatos como el robot aspirador (23 kWh), el microondas (22 kWh), el ordenador (16 kWh) y la consola de videojuegos (15 kWh) también figuran entre los más demandantes. El televisor, en comparación, consume unos 2 kWh al año en standby.

La impresora, el router WiFi, la cadena de música, el robot aspirador y el microondas figuran entre los aparatos con más consumo fantasma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El microondas y la cafetera suelen mantenerse conectados por sus relojes digitales o funciones programables. Las consolas y equipos de audio permanecen en bajo consumo para recibir señales remotas o actualizar software, mientras que los cargadores de móviles, aunque no estén cargando ningún dispositivo, siguen demandando entre 0,1 y 0,5 vatios por hora si permanecen enchufados.

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Cómo mitigar el consumo fantasma en casa

Reducir el consumo fantasma es posible con acciones sencillas como desenchufar los aparatos que no se usan durante largos periodos, especialmente por la noche o al salir de casa. Usar regletas con interruptor facilita cortar la energía a varios dispositivos a la vez, evitando que sigan gastando electricidad en reposo.

Los enchufes inteligentes y temporizadores permiten controlar y programar el encendido y apagado, lo que ayuda a limitar el consumo innecesario. En algunos equipos, es recomendable desactivar el modo standby desde el menú de configuración y elegir el apagado total para impedir que sigan demandando energía.

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Sin embargo, ciertos electrodomésticos, como el frigorífico o los televisores OLED, deben permanecer conectados; en estos casos, lo ideal es ajustar la configuración para reducir su consumo siempre que sea posible.