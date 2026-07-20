Cómo conectar el celular a la tele: aplica para Smart TV o sin internet

Las opciones inalámbricas son las más conocidas para enlazar los dos dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La posibilidad de conectar el celular al televisor está al alcance de cualquier usuario, sin importar si el electrodoméstico es un modelo inteligente o uno tradicional sin acceso a internet.

Existen soluciones prácticas para duplicar la pantalla del teléfono y disfrutar de fotos, videos o aplicaciones en formato grande, adaptadas a las distintas tecnologías presentes en los hogares.

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Dependiendo del Smart TV, pueden utilizarse cables físicos, conexiones inalámbricas o dispositivos externos de streaming. Estas opciones permiten compartir contenidos en alta definición, jugar o proyectar presentaciones en ambientes urbanos y en lugares donde no hay conexión de red disponible.

Qué cables permiten conectar el celular a un TV sin internet

Un cable USB-C a HDMI para Android o un adaptador Lightning a HDMI para iPhone permite replicar la pantalla del celular en televisores tradicionales sin requerir internet. (Foto: Amazon)

Una de las formas más directas y confiables de conectar el celular a una tele convencional es mediante un cable conversor físico. En teléfonos Android modernos con puerto USB-C, solo hay que usar un cable USB-C a HDMI, conectando el extremo USB-C al teléfono y el HDMI al televisor.

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La pantalla del celular se reflejará de inmediato y en alta definición, sin necesidad de realizar configuraciones adicionales.

Para quienes utilizan iPhone, el proceso se basa en el uso de un Adaptador de conector Lightning a AV digital en los modelos con puerto Lightning, junto con un cable HDMI convencional.

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Este método resulta muy útil para transmitir películas descargadas, jugar videojuegos o mostrar archivos almacenados en el teléfono sin depender de una red WiFi, ofreciendo estabilidad y baja latencia en la imagen.

Cómo hacer la conexión inalámbrica en una Smart TV

La función emitir está disponible en la barra de tareas de Android. (Foto: Android)

En televisores inteligentes conectados a la misma red WiFi que el teléfono, la conexión inalámbrica es sencilla y cómoda. Los dispositivos Android cuentan con la función Miracast, disponible bajo nombres como Smart View en Samsung o Emitir/Compartir pantalla en Xiaomi.

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Al activar esta función desde el menú de ajustes rápidos del celular, el teléfono detecta los televisores compatibles y, tras seleccionarlos, proyecta en tiempo real todo lo que se realiza en el dispositivo.

En el caso de los usuarios de iPhone, la mayoría de las Smart TV modernas incluyen la tecnología Apple AirPlay. El proceso consiste en abrir el centro de control del iPhone, pulsar en Duplicar pantalla y elegir el televisor deseado.

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Si se prefiere reproducir únicamente un video desde aplicaciones como YouTube o Netflix, es posible utilizar el botón de Castear, que transfiere la reproducción al televisor sin interrumpir el uso del teléfono para otras tareas.

Qué alternativas existen para convertir un televisor viejo en Smart TV

Dispositivos como Fire TV Stick añaden funciones inteligentes a televisores sin internet, permitiendo acceder a plataformas y duplicar la pantalla del celular. (Foto: Europa Press)

Cuando el televisor no cuenta con funciones inteligentes ni acceso a internet, se pueden incorporar dispositivos externos de streaming como Chromecast, Roku, Fire TV Stick o dongles AnyCast.

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Estos aparatos se conectan al puerto HDMI del televisor y se alimentan a través de un cable USB, permitiendo acceder a plataformas streaming, duplicar la pantalla del teléfono y aprovechar aplicaciones modernas.

Algunos de estos dispositivos, sobre todo los que utilizan tecnología Miracast o AnyCast, pueden crear su propia red WiFi local. De este modo, el teléfono se conecta directamente a la red emitida por el adaptador, estableciendo una comunicación punto a punto.

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Cómo hacer que estos pasos sean seguros para los dispositivos

Se deben usar accesorios en buen estado y originales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La seguridad y el buen funcionamiento dependen del uso de cables oficiales y dispositivos certificados. Se debe evitar accesorios genéricos de baja calidad, que pueden provocar incompatibilidades o sobrecalentamiento.

Al utilizar conexiones inalámbricas, es aconsejable usar redes protegidas y mantener actualizado el software del teléfono y del televisor para reducir riesgos.

En todos los casos, conectar el celular a la televisión es una opción accesible, tanto para usuarios con modelos de última generación como para quienes cuentan con televisores tradicionales.

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La variedad de métodos garantiza que cada persona pueda elegir la alternativa que mejor se adapte a su situación y aprovechar los contenidos digitales en la pantalla grande.