Gemini da un salto hacia la ciberseguridad: Google presenta un modelo de IA para enfrentar ataques digitales

Google anunció el lanzamiento de una IA para ciberseguridad.

Google anunció el lanzamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial de la familia Gemini, entre los que destaca Gemini 3.5 Flash Cyber, una versión especializada en ciberseguridad diseñada para detectar vulnerabilidades, reforzar la protección del código y asistir en la respuesta frente a amenazas digitales.

Con este movimiento, la compañía busca fortalecer su presencia en uno de los sectores de mayor crecimiento dentro de la inteligencia artificial y competir de forma más directa con Anthropic, creadora del modelo Mythos.

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El nuevo sistema incorpora un agente de seguridad denominado CodeMender, desarrollado para analizar código y ofrecer asistencia en tareas relacionadas con la protección de aplicaciones y sistemas informáticos.

Los nuevos Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite y 3.5 Flash Cyber consumen menos tokens sin renunciar a velocidad y calidad. (Google)

Según Google, el modelo ofrecerá un “rendimiento competitivo de vanguardia” y, en una primera etapa, estará disponible únicamente para gobiernos y socios estratégicos mediante un programa piloto de acceso restringido.

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El anuncio llega en un momento de intensa competencia entre las principales empresas de inteligencia artificial, que buscan desarrollar modelos cada vez más especializados para responder a necesidades concretas de sectores como la programación, la investigación científica y la ciberseguridad.

Un modelo creado para reforzar la seguridad digital

A diferencia de los modelos de inteligencia artificial de propósito general, Gemini 3.5 Flash Cyber fue desarrollado específicamente para tareas relacionadas con la seguridad informática.

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Su principal objetivo es ayudar a identificar vulnerabilidades, analizar código fuente y asistir a especialistas en la prevención de ataques cibernéticos.

Para ello incorpora CodeMender, un agente de seguridad integrado que permite automatizar parte del proceso de revisión de software y ofrecer recomendaciones para fortalecer la protección de aplicaciones.

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Gemini 3.5 Flash Cyber fue creado para rivalizar con Mythos de Claude. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google sostiene que esta tecnología permitirá acelerar la detección de problemas de seguridad antes de que puedan ser aprovechados por ciberdelincuentes.

Aunque la empresa no detalló todas las capacidades técnicas del modelo, sí indicó que fue diseñado para alcanzar un alto nivel de rendimiento en tareas relacionadas con la defensa del código.

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Competencia directa con Anthropic

El lanzamiento también representa un nuevo capítulo en la competencia entre Google y Anthropic.

Esta última había tomado ventaja en el ámbito de la ciberseguridad gracias a Mythos, un modelo especializado que fue presentado inicialmente para usos limitados y posteriormente liberado para aplicaciones generales.

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Con Gemini 3.5 Flash Cyber, Google busca reducir esa diferencia y ofrecer una alternativa orientada a organizaciones que requieren herramientas avanzadas para proteger su infraestructura tecnológica.

La nueva IA de Google estará disponible solo para gobiernos y compañías estratégicas de Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La creciente sofisticación de los ataques informáticos ha convertido a la ciberseguridad en uno de los campos donde la inteligencia artificial puede aportar mayores beneficios, tanto para automatizar tareas como para detectar amenazas en tiempo real.

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Google amplía la familia Gemini

Además del modelo especializado en seguridad, Google presentó dos nuevas versiones destinadas a mejorar el rendimiento en distintos escenarios.

La primera es Gemini 3.6 Flash, una evolución del modelo Flash enfocada en ofrecer mejores resultados en programación, tareas multimodales y procesamiento de información compleja.

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Según la compañía, esta versión optimiza la velocidad de respuesta sin sacrificar precisión, convirtiéndose en una herramienta pensada para desarrolladores, investigadores y profesionales que trabajan con grandes volúmenes de información.

La segunda novedad es Gemini 3.5 Flash-Lite, un modelo diseñado para reducir costos computacionales y ofrecer respuestas más rápidas.

Google prepara el terreno para Gemini 4.0 y lanza nuevos modelos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Esta versión está orientada a organizaciones que necesitan ejecutar tareas de inteligencia artificial de forma eficiente sin recurrir a modelos de mayor consumo de recursos.

La IA gana protagonismo en la ciberseguridad

La incorporación de modelos especializados refleja una tendencia cada vez más evidente dentro del sector tecnológico.

Las empresas ya no buscan únicamente asistentes conversacionales capaces de responder preguntas, sino herramientas entrenadas para resolver problemas específicos en áreas como programación, medicina, investigación o seguridad informática.

La IA viene ganando protagonismo en el campo de la ciberseguridad.

En el caso de la ciberseguridad, la inteligencia artificial puede utilizarse para analizar grandes cantidades de código, identificar patrones sospechosos, detectar vulnerabilidades y asistir en la respuesta frente a incidentes.

No obstante, estas mismas tecnologías también pueden ser empleadas por actores maliciosos para automatizar ataques o desarrollar nuevas técnicas de fraude, motivo por el que compañías como Google, Anthropic y OpenAI destinan importantes recursos al desarrollo de sistemas de protección.