Tecno

Gemini da un salto hacia la ciberseguridad: Google presenta un modelo de IA para enfrentar ataques digitales

Con esta apuesta, Google refuerza su estrategia en inteligencia artificial y busca ganar terreno en uno de los sectores tecnológicos de mayor crecimiento

Guardar
Google icon
Google anunció el lanzamiento de una IA para ciberseguridad.
Google anunció el lanzamiento de una IA para ciberseguridad.

Google anunció el lanzamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial de la familia Gemini, entre los que destaca Gemini 3.5 Flash Cyber, una versión especializada en ciberseguridad diseñada para detectar vulnerabilidades, reforzar la protección del código y asistir en la respuesta frente a amenazas digitales.

Con este movimiento, la compañía busca fortalecer su presencia en uno de los sectores de mayor crecimiento dentro de la inteligencia artificial y competir de forma más directa con Anthropic, creadora del modelo Mythos.

PUBLICIDAD

El nuevo sistema incorpora un agente de seguridad denominado CodeMender, desarrollado para analizar código y ofrecer asistencia en tareas relacionadas con la protección de aplicaciones y sistemas informáticos.

Los nuevos Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite y 3.5 Flash Cyber consumen menos tokens sin renunciar a velocidad y calidad. (Google)
Los nuevos Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite y 3.5 Flash Cyber consumen menos tokens sin renunciar a velocidad y calidad. (Google)

Según Google, el modelo ofrecerá un “rendimiento competitivo de vanguardia” y, en una primera etapa, estará disponible únicamente para gobiernos y socios estratégicos mediante un programa piloto de acceso restringido.

PUBLICIDAD

El anuncio llega en un momento de intensa competencia entre las principales empresas de inteligencia artificial, que buscan desarrollar modelos cada vez más especializados para responder a necesidades concretas de sectores como la programación, la investigación científica y la ciberseguridad.

Un modelo creado para reforzar la seguridad digital

A diferencia de los modelos de inteligencia artificial de propósito general, Gemini 3.5 Flash Cyber fue desarrollado específicamente para tareas relacionadas con la seguridad informática.

Su principal objetivo es ayudar a identificar vulnerabilidades, analizar código fuente y asistir a especialistas en la prevención de ataques cibernéticos.

Para ello incorpora CodeMender, un agente de seguridad integrado que permite automatizar parte del proceso de revisión de software y ofrecer recomendaciones para fortalecer la protección de aplicaciones.

Gemini 3.5 Flash Cyber fue creado para rivalizar con Mythos de Claude. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Gemini 3.5 Flash Cyber fue creado para rivalizar con Mythos de Claude. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google sostiene que esta tecnología permitirá acelerar la detección de problemas de seguridad antes de que puedan ser aprovechados por ciberdelincuentes.

Aunque la empresa no detalló todas las capacidades técnicas del modelo, sí indicó que fue diseñado para alcanzar un alto nivel de rendimiento en tareas relacionadas con la defensa del código.

Competencia directa con Anthropic

El lanzamiento también representa un nuevo capítulo en la competencia entre Google y Anthropic.

Esta última había tomado ventaja en el ámbito de la ciberseguridad gracias a Mythos, un modelo especializado que fue presentado inicialmente para usos limitados y posteriormente liberado para aplicaciones generales.

Con Gemini 3.5 Flash Cyber, Google busca reducir esa diferencia y ofrecer una alternativa orientada a organizaciones que requieren herramientas avanzadas para proteger su infraestructura tecnológica.

La nueva IA de Google estará disponible solo para gobiernos y compañías estratégicas de Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La nueva IA de Google estará disponible solo para gobiernos y compañías estratégicas de Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La creciente sofisticación de los ataques informáticos ha convertido a la ciberseguridad en uno de los campos donde la inteligencia artificial puede aportar mayores beneficios, tanto para automatizar tareas como para detectar amenazas en tiempo real.

Google amplía la familia Gemini

Además del modelo especializado en seguridad, Google presentó dos nuevas versiones destinadas a mejorar el rendimiento en distintos escenarios.

La primera es Gemini 3.6 Flash, una evolución del modelo Flash enfocada en ofrecer mejores resultados en programación, tareas multimodales y procesamiento de información compleja.

Según la compañía, esta versión optimiza la velocidad de respuesta sin sacrificar precisión, convirtiéndose en una herramienta pensada para desarrolladores, investigadores y profesionales que trabajan con grandes volúmenes de información.

La segunda novedad es Gemini 3.5 Flash-Lite, un modelo diseñado para reducir costos computacionales y ofrecer respuestas más rápidas.

Google prepara el terreno para Gemini 4.0 y lanza nuevos modelos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Google prepara el terreno para Gemini 4.0 y lanza nuevos modelos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Esta versión está orientada a organizaciones que necesitan ejecutar tareas de inteligencia artificial de forma eficiente sin recurrir a modelos de mayor consumo de recursos.

La IA gana protagonismo en la ciberseguridad

La incorporación de modelos especializados refleja una tendencia cada vez más evidente dentro del sector tecnológico.

Las empresas ya no buscan únicamente asistentes conversacionales capaces de responder preguntas, sino herramientas entrenadas para resolver problemas específicos en áreas como programación, medicina, investigación o seguridad informática.

La IA viene ganando protagonismo en el campo de la ciberseguridad.
La IA viene ganando protagonismo en el campo de la ciberseguridad.

En el caso de la ciberseguridad, la inteligencia artificial puede utilizarse para analizar grandes cantidades de código, identificar patrones sospechosos, detectar vulnerabilidades y asistir en la respuesta frente a incidentes.

No obstante, estas mismas tecnologías también pueden ser empleadas por actores maliciosos para automatizar ataques o desarrollar nuevas técnicas de fraude, motivo por el que compañías como Google, Anthropic y OpenAI destinan importantes recursos al desarrollo de sistemas de protección.

Temas Relacionados

GeminiIAGoogleCiberseguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

La función habilita programar fecha, hora, ubicación y descripción desde el menú de adjuntos, con confirmaciones de asistencia y avisos automáticos al inicio

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

Con el código 6962, los usuarios pueden desbloquear la categoría de películas para niños entre 11 y 12 años como Las guerreras K-pop

Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

La previsión vincula automatización e inteligencia artificial con un salto de crecimiento global en cinco a siete años, al trasladar tareas hoy humanas a sistemas robóticos

La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

Del caso Mythos al experimento de OpenAI: por qué la industria empieza a preocuparse por las decisiones de la inteligencia artificial

El acceso no autorizado a sistemas de Hugging Face durante una prueba de seguridad y la decisión de Anthropic de no lanzar públicamente Mythos alimentaron un debate que gana cada vez más espacio entre los principales laboratorios de IA

Del caso Mythos al experimento de OpenAI: por qué la industria empieza a preocuparse por las decisiones de la inteligencia artificial

El efecto del Mundial 2026 en Spotify: Dai Dai de Shakira logra 138 millones de reproducciones

El día de la final, BTS fue el artista más escuchado entre los que actuaron en el evento, con 30 millones de reproducciones

El efecto del Mundial 2026 en Spotify: Dai Dai de Shakira logra 138 millones de reproducciones

DEPORTES

La decisión que tomó Luka Modric después del Mundial a los 40 años

La decisión que tomó Luka Modric después del Mundial a los 40 años

La sentida carta de Gerónimo Rulli tras la caída de Argentina en la final del Mundial: “Hubo muchos que esperaban vernos caer”

La psicología detrás del duelo por el posible último Mundial de Messi: “Es como una pérdida amorosa”

“Esta camiseta se respeta”: el video de Kempes en contra de las teorías conspirativas tras la final del Mundial

Racing venció a San Luis por 2-0 y conquistó su primer título en el fútbol femenino

TELESHOW

Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina: la llamativa burla a Enzo Fernández

Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina: la llamativa burla a Enzo Fernández

Moria Casán al cruce por los cuestionamientos a Argentina: “Es un país maravilloso que ha recibido a toda la gente”

La reflexión de Cazzu tras las críticas en redes que tildaron a Argentina de racista: “Es terrible que se discrimine”

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue dura: “Para mí es mala palabra”

Los días de Sofía Solá en Barcelona: playa, amigos y relax

INFOBAE AMÉRICA

Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Exiliados nicaragüenses piden a la ONU frenar la iniciativa de Ortega para suprimir elecciones

El presidente Arévalo confirma que se analizan medidas tras evaluar el alza de los combustibles

Guatemala prevé una inversión de Q226 millones para el remozamiento de las cárceles donde están los pandilleros

Estados Unidos desvió nueve buques en el estrecho de Ormuz en la segunda semana del bloqueo naval a Irán