Más de 700 hombres denuncian violencia doméstica y maltrato familiar en Honduras durante 2026

Las autoridades detuvieron a 65 mujeres por presunta violencia familiar y doméstica en 2026.

La violencia en el hogar también tiene víctimas masculinas. En lo que va de 2026, un total de 793 hombres acudieron a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para denunciar haber sido víctimas de violencia en el entorno familiar, una realidad que pocas veces ocupa el centro del debate público.

Los registros de la institución indican que 435 denuncias corresponden a maltrato familiar, 101 a maltrato familiar agravado y 257 a violencia doméstica, cifras que evidencian que numerosos hombres acuden a las autoridades para denunciar este tipo de hechos.

Según las denuncias presentadas durante 2026, las autoridades reportaron la detención de 65 mujeres señaladas por su presunta participación en delitos relacionados con violencia familiar y doméstica.

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De acuerdo con los registros, 63 capturas están vinculadas a denuncias por maltrato familiar, mientras que dos corresponden a casos de violencia doméstica. Las detenciones se realizaron tras procesos de investigación desarrollados por los equipos policiales.

Desde la DPI señalan que los casos denunciados permiten identificar patrones de violencia dentro de las familias y orientar acciones de prevención, investigación y protección para las personas afectadas.

Denuncias y mecanismos de atención

Las autoridades indicaron que estos procedimientos forman parte de la respuesta ante denuncias que requieren intervención para determinar responsabilidades y aplicar las medidas establecidas en la legislación hondureña.

Las autoridades reportaron la detención de 65 mujeres por su presunta participación en delitos de violencia familiar y doméstica en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos registrados por la dirección policial también muestran la necesidad de promover la denuncia para prevenir que los episodios de agresión aumenten en gravedad.

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La violencia dentro del núcleo familiar puede presentarse mediante agresiones físicas, psicológicas, amenazas, intimidación u otras formas de maltrato que afectan la integridad de las personas. Según las autoridades, cuando estos hechos no se denuncian a tiempo, pueden derivar en consecuencias más graves.

¿Qué dice la Psicología?

Para la psicóloga Eiline Vásquez, este tipo de este tipo de conductas muchas veces tienen relación con patrones aprendidos dentro del entorno familiar y con modelos de convivencia que se repiten de generación en generación, explicó a Infobae.

"Es decir, que la mujer miraba que su mamá también agredía, ya sea física, psicológica o económicamente al papá”. señaló Vásquez.

Según la profesional, los casos de hombres víctimas de violencia dentro del hogar no son recientes, pero en los últimos años más personas han decidido romper el silencio y acudir a las autoridades para buscar protección.

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Alcance de la problemática

Aunque históricamente la violencia doméstica ha sido asociada principalmente con mujeres como víctimas, los datos muestran que los hombres también enfrentan situaciones de agresión dentro de sus hogares y que existe la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva amplia.

Las autoridades detuvieron a 65 mujeres por presunta violencia familiar y doméstica en 2026.

El registro de 793 denuncias durante los primeros meses de 2026 representa un llamado a fortalecer estrategias de prevención, educación y atención para reducir los conflictos familiares que pueden convertirse en escenarios de violencia.

Además, las cifras reflejan la importancia de generar espacios donde las víctimas puedan buscar ayuda sin temor a estigmas sociales, en especial en los casos en que la falta de denuncia permite que las agresiones continúen durante largos períodos.

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Los procesos de denuncia permiten activar mecanismos de atención, iniciar investigaciones y establecer medidas de protección para quienes se encuentran en situación de riesgo.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que sea víctima de violencia en el ámbito familiar o doméstico puede acudir a las instancias correspondientes para solicitar apoyo, sin importar su género.