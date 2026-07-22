Burlas, agresiones y disculpas: quiénes son las celebrities que criticaron a la Argentina tras la final del Mundial

Mia Khalifa se filmó festejando la victoria de España al ritmo de "La Perla", generando así un revuelo en redes (TikTok)

El Mundial 2026 fue mucho más que una competencia deportiva: se transformó en un fenómeno cultural y social que encendió pasiones y desató enfrentamientos a nivel global. Mientras la Selección Argentina avanzaba hacia la final frente a España, las redes sociales se poblaron de mensajes cada vez más críticos y cargados de hostilidad. El clima digital se volvió tenso y, a medida que crecía la expectativa, la ola de discursos anti-Argentina fue ganando fuerza, alimentada tanto por hinchas y medios internacionales como por celebridades y figuras públicas que no dudaron en sumarse al debate y a la polémica.

El episodio que terminó por encender la conversación mundial llegó de la mano de Samuel L. Jackson. El reconocido actor compartió una publicación de la SEC Black Alumni Network que utilizaba el icónico meme de Mad Stephen Warren, su personaje en Django Unchained, vestido con la camiseta de la Selección Argentina y luciendo una expresión de enojo. El texto que acompañaba la imagen era contundente: “Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista. Si eres una persona negra alentando a Argentina, esto es lo que representas para mí”. La referencia al personaje de Warren, mayordomo de una plantación esclavista y villano que defiende con lealtad el sistema racista, sumó una carga simbólica fuerte y controversial a la publicación.

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El posteo del actor Samuel L. Jackson (Instagram)

El posteo de Jackson desató la indignación de miles de usuarios argentinos y extranjeros, que no tardaron en señalar el tono despectivo y la generalización dañina. La polémica no tardó en escalar a los principales portales y canales de debate, donde se discutió la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto de sus palabras en un contexto de fuerte visibilidad.

El clima de hostilidad se reforzó con otras celebridades que se sumaron a la tendencia. Rosalía, a menos de dos semanas de su arribo a la Argentina para una serie de compromisos laborales, se convirtió en protagonista de una controversia inesperada. La cantante española compartió en su perfil de TikTok un video de Mia Khalifa, reconocida por su postura crítica hacia Argentina, celebrando el triunfo de España con la canción “La Perla”, de su propio álbum “LUX”, de fondo. El mensaje que acompañaba el video decía: “Cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas”. Si bien no sorprendió que Rosalía celebrara la victoria de su país, la frase generó furia e indignación en redes, ya que la palabra “perlas” fue interpretada como una referencia despectiva hacia los argentinos.

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Rosalía pidió disculpas ante el malestar por su gesto en las redes (Instagram)

"Solo tengo amor por Argentina", aseguró Rosalía (Instagram)

La repercusión fue tan grande que Rosalía debió aclarar sus intenciones. En una historia de Instagram, publicó: “Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, agregando emojis de nostalgia y arrepentimiento. Poco después, sumó otra historia con un corazón rojo y la frase “solo tengo amor x Argentina”, buscando poner paños fríos al cruce virtual.

Ante la repercusión, la artista española dejó de "compartir" el clip en las redes (Tik Tok)

Otra figura que quedó en el centro de la escena fue Patti Smith. La artista estadounidense, madrina del punk, publicó una historia de Instagram, que eliminó minutos después, en la que felicitaba a Lamine Yamal, delantero español, con una imagen generada por inteligencia artificial en la que el futbolista sostenía una kufiya, el tradicional pañuelo palestino. Junto a la imagen, Smith lo describía como “los buenos”, añadiendo una carga simbólica de triunfo para España contra Argentina.

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"Los buenos", escribió Patti sobre una imagen del Lamine Yamal generada con inteligencia artificial (Instagram)

Ante las críticas y mensajes de seguidores argentinos, Smith optó por disculparse públicamente con una foto en el Cementerio de la Recoleta y un mensaje sentido: “Esto es una fotografía de una estatua que me conmovió profundamente. Fue tomada en Argentina, un país que he amado desde hace mucho tiempo. Ninguna de las palabras que escribí tuvo la intención de ofender al pueblo argentino, a quienes aprecio profundamente… He recibido tanto amor y envío mi amor de vuelta, además de pedir disculpas sinceramente con todo mi corazón”. Además, Smith compartió una imagen de Lionel Messi en sus historias, donde escribió: “Más que bueno. Lo dio todo”, en un intento de enmendar el malestar inicial.

Finalmente, la artista decidió pedir disculpas ante los comentarios que recibió en las redes (Instagram)

La polémica alcanzó también a Niall Horan, exintegrante de One Direction, quien “likeó” una publicación anti Argentina con una bandera de España y la inscripción “Las Malvinas son españolas”, tras la final. El gesto generó repudio y llevó al club de fans argentino del cantante a publicar un comunicado en el que expresaban su desilusión y pedían explicaciones. Horan respondió: “Error honesto. De verdad, ni siquiera me di cuenta de que había dado like al post y ni siquiera recuerdo haberlo visto. No tengo más que amor por Argentina y todos mis fans allí”. Sin embargo, sus disculpas no lograron revertir el enojo de gran parte de sus seguidores argentinos.

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El posteo que Niall Horan le dio "me gusta" luego de la final de la Copa del Mundo (Instagram)

El cantante irlandés se vio obligado a expresarse ante el comunicado de sus fans y las críticas en redes (X)

Javier Bardem, otro de los nombres fuertes de la polémica, fue señalado por sus declaraciones tras la final. El actor español, conocido por sus opiniones políticas y su activismo, aseguró: “Esta Selección (España) es un ejemplo para millones de niños que han aprendido cómo se gana UNA FINAL jugando LIMPIO”.

🗣️ Javier Bardem: "Esta Selección es un ejemplo para millones de niños que han aprendido cómo se gana UNA FINAL jugando LIMPIO"#DAZNMundial pic.twitter.com/B5Q5UfYdSR — DAZN España (@DAZN_ES) July 20, 2026

Pedro Pascal, actor chileno con familia argentina, se sumó a la ola de mensajes anti-Argentina al poner “me gusta” en un video meme que tildaba de racistas a los argentinos. “Las personas negras viendo cómo pierde Argentina”, decía la publicación que recibió el visto bueno del actor, algo que sorprendió tanto a sus fans como a quienes conocían su vínculo personal con el país.

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El reconocido actor chileno Pedro Pascal el dio "me gusta" a un video contra la Selección argentina luego de la final de la Copa del Mundo (Instagram)

Nacida en Miami de padres cubanos, la cantante Lauren Jauregui, exintegrante de Fifth Harmony, también fue protagonista de un cruce virtual. Compartió un video celebrando un gol de España y, cuando la transmisión mostró a Messi derrotado, se la escuchó repetir “llora, llora” entre risas.

En el partido entre España y Argentina con un resultado final de 1-0, Lauren Jauregui se burló ante la derrota del conjunto albiceleste (Instagram)

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y Jauregui respondió con un mensaje en spanglish en sus historias: “Wow todo esto por un partido. Disculpa que apoyé el equipo del país de donde tengo familia/ancestros… Espero que no se den un infarto! Y a los fans míos de Argentina (¿si quedan? No sé) Los amo y no tengo problema ninguna, disculpa si apoyar otro equipo te dolió tanto, no fue mi intención y los agradezco mucho aunque siguen siendo fans mío o no! ¡Es solo fútbol, dios mío! Okay, adiós, ¡gracias por la intervención!”.

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Lauren Jauregui publica un mensaje en redes sociales explicando su apoyo a otro equipo en un partido, lo que generó reacciones del equipo argentino y sus fanáticos.

Entre los streamers, el español Ibai Llanos también se sumó a la controversia. Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido dejó clara su postura al asegurar que el título de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 “no tiene validez”, y que el país solo tiene dos campeonatos mundiales reconocidos. “El de Qatar no cuenta. Un Mundial que se celebra en diciembre en un país que no ha jugado a fútbol en la vida con estadios artificiales y en un país que ni se debería haber jugado el Mundial”, lanzó Llanos en plena emisión, reforzando la rivalidad entre hinchadas y países.

Ibai Llanos explicó por qué el Mundial de Qatar 2022 no contó y por ende Argentina tiene dos títulos

El Xocas, otro streamer español, fue más lejos en su provocación. Durante un streaming, sostuvo la camiseta argentina y desafió a sus seguidores: “Esta polera argentina me la paso por los cojones”.

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En medio de un vivo, El Xocas se pasó la camiseta del conjunto albiceleste por sus partes íntimas y tildó de "tramposos" a sus jugadores (X)

Luego, pese a la ola de reacciones en redes, escribió un posteo en su cuenta de X. “Argentina: el único país donde se hacen chistes gravísimos sobre cualquier selección rival, pero si te devuelven la broma (aunque sea de mal gusto) ya es una ofensa nacional y eres desterrado. El país del bardo y del cancherismo... pero solo con los demás”, sentenció el streamer.

El streamer Xokas publica un tuit donde cuestiona la reacción de Argentina ante las bromas sobre su seleccionado nacional de fútbol y su percepción del 'cancherismo'.

La cantante japonesa Kazu Makino, líder de Blonde Redhead, también se sumó a la lista de detractores con duras palabras. En sus redes, se burló de Enzo Fernández y Messi, y lanzó acusaciones sobre el comportamiento de los argentinos: “Si son así de violentos y cínicos frente al mundo, ¿cómo son cuando nadie los está mirando? ¿Cómo tratan a sus mujeres e hijos? ¿Lo pensaron alguna vez? Estoy hablando del equipo argentino”.

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La artista japonesa apuntó contra el comportamiento violento de los deportistas argentinos (Instagram)

El comediante estadounidense Eric André fue, sin dudas, uno de los más duros. A través de una serie de historias en Instagram, insultó a Argentina con frases como: “Me alegro de que estos racistas pedazos de m... perdieran en un maldito escenario internacional. ¡Que te jodan, Argentina, malditos escondedores de nazis! ¡Eres casi tan racista como mi país!”. En su arremetida, André sumó improperios sobre la historia, la economía y la cultura argentina, y cerró su mensaje con una catarata de insultos y burlas tras la final ante España.

El posteo del comediante Eric André contra Argentina luego de la final de la Copa del Mundo (Instagram)

Así, el Mundial 2026 no solo quedó marcado por las emociones deportivas, sino por un clima de hostilidad digital y cultural que trascendió el fútbol. Las reacciones de celebridades, artistas, streamers y figuras internacionales dejaron en evidencia la sensibilidad global y la capacidad del fútbol para amplificar pasiones, choques y debates, que, en tiempos de redes sociales, no conocen fronteras ni límites. Algunos pidieron disculpas, otros redoblaron apuestas. Lo concreto es que los vínculos no volverán a ser los mismos depués de la tarde del domingo en el MetLife de New Jersey.