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Así se verían los Saja Boys de Las Guerreras K-pop en el universo de Jujutsu Kaisen, según la IA

El proceso requiere seleccionar fotos de la película y el anime de en alta calidad, subirlas al chat de Gemini, redactar un prompt específico y descargar la imagen final

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Imagen dividida: izquierda, dos hombres animados con cabello rosa y negro; derecha, tres hombres CGI con cabello de colores y ropa pastel
Los Saja Boys y el anime Jujutsu Kaisen han sido muy populares en plataformas streaming. (Fotocomposición Infobae)

Para quienes disfrutan tanto del fenómeno de Las Guerreras K-pop como del universo del anime Jujutsu Kaisen, la tecnología actual permite unir ambos mundos. La inteligencia artificial (IA), a través de plataformas como Gemini, ofrece la posibilidad de transformar a los Saja Boys en personajes propios del popular anime japonés.

El procedimiento es accesible y solo requiere seleccionar imágenes de referencia adecuadas y redactar una instrucción precisa para el generador. El resultado puede compartirse en redes sociales, siempre aclarando que se trata de una creación artificial.

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Cómo elegir imágenes de referencia adecuadas para cada creación con IA

El primer paso consiste en seleccionar imágenes de alta calidad que representen fielmente tanto a los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como a los personajes de Jujutsu Kaisen.

Es fundamental que las fotografías o ilustraciones elegidas tengan buena resolución y muestren claramente los rasgos distintivos de cada grupo. Esto facilita el trabajo de la inteligencia artificial y garantiza un resultado más preciso y atractivo.

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Saja Boys
La imagen de los Saja Boys deben estar en alta calidad al igual que la del anime. (Foto: Netflix)

Las imágenes de referencia deben reflejar el estilo, la postura y la expresión característica de los personajes. Para los Saja Boys, conviene seleccionar fotos icónicas de presentaciones o sesiones promocionales. En el caso de Jujutsu Kaisen, son útiles capturas del anime donde los protagonistas aparecen en escenas reconocibles.

Qué pasos seguir para adjuntar imágenes al chat de Gemini

Una vez seleccionadas las imágenes de referencia, el siguiente paso es cargarlas en el chat de la plataforma Gemini. La mayoría de estos sistemas permite adjuntar archivos de imagen de manera sencilla, a través de un botón de carga o mediante arrastrar y soltar.

Es clave subir tanto la imagen del grupo K-pop como la del personaje de anime para que la IA disponga de todos los elementos necesarios para la transformación.

Es posible subir varias imágenes de referencia al chat de Gemini. (Foto: Europa Press)
Es posible subir varias imágenes de referencia al chat de Gemini. (Foto: Europa Press)

Durante la carga, es importante verificar que los archivos mantengan su calidad original y que el formato sea compatible con la plataforma. En caso de que la herramienta ofrezca la opción de previsualizar las imágenes, es útil comprobar que se han cargado correctamente y que no presentan recortes involuntarios ni distorsiones.

Cómo redactar un prompt que logre la fusión de estilos

El éxito del resultado generado por la inteligencia artificial depende en gran medida de la claridad y especificidad del prompt o instrucción escrita. El usuario debe describir de manera precisa el resultado deseado, combinando elementos de ambos universos.

Un ejemplo de prompt podría ser: “Genera una imagen en la que los integrantes de los Saja Boys de Las Guerreras K-pop aparecen como personajes del anime Jujutsu Kaisen, manteniendo sus peinados y vestimenta original, pero con el estilo de dibujo y atmósfera de Jujutsu Kaisen”.

Cinco hombres ilustrados con peinados, gorros y ropa casual de colores, incluyendo jeans, chaquetas y camisas, posan frente a un muro con estrellas y burbujas
El prompt que se escriba en el chat de la IA reproduce imágenes como esta ilustración digital que fusiona los dos estilos. (Foto: Gemini)

El prompt debe incluir detalles sobre la postura, el fondo y la expresión de los personajes, si se desea un efecto más personalizado. Añadir referencias visuales o descriptores específicos (colores, accesorios o ambientación) puede ayudar a la IA a comprender mejor la intención del usuario y a producir imágenes que cumplan con sus expectativas.

Qué hacer si aparecen errores o detalles a corregir en la imagen generada con IA

Al recibir la imagen generada por la IA, es común encontrar pequeños errores o elementos que requieren ajustes. Puede tratarse de detalles en la anatomía, colores incorrectos o accesorios fuera de lugar.

La mayoría de las plataformas, incluida Gemini, permite realizar modificaciones a través de prompts adicionales o herramientas de edición incorporadas.

Cualquier persona puede usar Gemini sin ser experto en edición. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Cualquier persona puede usar Gemini sin ser experto en edición. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Si la imagen presenta fallos notorios, el usuario puede volver a redactar el prompt, especificando los cambios necesarios, o utilizar una aplicación de edición externa para realizar correcciones manuales.

Cómo descargar y compartir la imagen en redes sociales

Una vez conforme con la imagen, el usuario puede descargarla utilizando la función de guardado de la plataforma. El archivo suele estar disponible en formato PNG o JPEG, lo que facilita su publicación en redes sociales o su archivo personal.

Al compartirla en redes sociales, es clave añadir una nota aclaratoria que señale que la imagen fue generada por inteligencia artificial. Esta aclaración resulta relevante para evitar confusiones entre los seguidores y para cumplir con las políticas de transparencia adoptadas por muchas plataformas.

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