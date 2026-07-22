Rechazaron el pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza por sus polémicos dichos contra Francia

Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza

Luego de las polémicas que dejó el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, enfrentaba este miércoles una serie de proyectos de juicio político en su contra. La dirigente había calificado a la selección francesa como un “equipo africano de flojos modales” y despertó el rechazo de la oposición.

En esa línea, en los últimos días, un grupo de dirigentes del radicalismo local solicitó formalmente su destitución ante la Legislatura provincial por considerar que incurrió en “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”.

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Sin embargo, este miércoles el proyecto se trató en la Cámara de Diputados de la provincia, donde finalmente se trató sobre tablas la iniciativa y fue rechazada. La votación resultó con 33 votos negativos y 11 positivos, habiendo 3 diputados ausentes; por lo que se desestimó.

Rechazaron el pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado

Justamente, de acuerdo con la legislación provincial, una vez presentado el pedido de juicio político, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple mayoría de votos si los cargos por los que se los acusa al funcionario en cuestión importan falta o delito que dé lugar a juicio político. Como en este caso la decisión fue negativa, la acusación quedó de hecho desestimada

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Todo se inició después de que Casado se haya expresado en redes sociales, tras el partido que enfrentó a Paraguay contra Francia por los octavos de final, con una polémica frase: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. Estas declaraciones generaron rechazo tanto en el ámbito político local como internacional, y motivaron que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, enviara una carta al embajador francés en Argentina para distender el conflicto. El propio gobernador calificó los dichos de su vicegobernadora como “de carácter discriminatorio” y se distanció públicamente de sus expresiones.

Las repercusiones diplomáticas no se hicieron esperar. La embajada de Francia en Argentina repudió las palabras de la vicegobernadora y la declaró persona non grata. “Es una decisión mía como representante de Francia en Argentina y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países. En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista. Y el racismo no es una opinión, es un delito”, le dijo a Infobae Romain Nadal, embajador francés en Argentina.

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A modo de defensa, Casado afirmó: “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad”. Además, atribuyó la controversia al “correctismo político” y al “wokismo”, y sostuvo que sus comentarios se dieron en el marco del folclore futbolero.

La vicegobernadora de Mendoza trató de "equipo africano" a Francia y despertó el rechazo de la embajada francesa en el país

En tanto, en entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria. Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen.

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El pedido de juicio político había sido presentado por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela junto a otros referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes fundamentaron la solicitud en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza. El documento también fue firmado por Fernando Armagnague, exdiputado nacional, y otros dirigentes partidarios. Según los autores, las declaraciones de Casado “desprestigian la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”.

La denuncia contra Casado también llegó al ámbito judicial. El abogado Alfredo Guevara promovió una causa bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que inicialmente tramitó en la justicia local y luego pasó al fuero federal. Por otro lado, el justicialismo presentó diversas iniciativas en la Legislatura para repudiar las declaraciones de la funcionaria.

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