Política

Rechazaron el pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza por sus polémicos dichos contra Francia

Hebe Casado se enfrentaba a pedidos formales para su destitución por “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”. La dirigente había publicado una serie de mensajes en redes sociales contra la selección francesa luego del partido ante Paraguay en el Mundial

Guardar
Google icon
Hebe Casado vicegobernadora Mendoza
Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza

Luego de las polémicas que dejó el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, enfrentaba este miércoles una serie de proyectos de juicio político en su contra. La dirigente había calificado a la selección francesa como un “equipo africano de flojos modales” y despertó el rechazo de la oposición.

En esa línea, en los últimos días, un grupo de dirigentes del radicalismo local solicitó formalmente su destitución ante la Legislatura provincial por considerar que incurrió en “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, este miércoles el proyecto se trató en la Cámara de Diputados de la provincia, donde finalmente se trató sobre tablas la iniciativa y fue rechazada. La votación resultó con 33 votos negativos y 11 positivos, habiendo 3 diputados ausentes; por lo que se desestimó.

Hebe Casado vicegobernadora Mendoza
Rechazaron el pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado

Justamente, de acuerdo con la legislación provincial, una vez presentado el pedido de juicio político, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple mayoría de votos si los cargos por los que se los acusa al funcionario en cuestión importan falta o delito que dé lugar a juicio político. Como en este caso la decisión fue negativa, la acusación quedó de hecho desestimada

PUBLICIDAD

Todo se inició después de que Casado se haya expresado en redes sociales, tras el partido que enfrentó a Paraguay contra Francia por los octavos de final, con una polémica frase: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. Estas declaraciones generaron rechazo tanto en el ámbito político local como internacional, y motivaron que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, enviara una carta al embajador francés en Argentina para distender el conflicto. El propio gobernador calificó los dichos de su vicegobernadora como “de carácter discriminatorio” y se distanció públicamente de sus expresiones.

Hebe Casado Francia Paraguay

Las repercusiones diplomáticas no se hicieron esperar. La embajada de Francia en Argentina repudió las palabras de la vicegobernadora y la declaró persona non grata. “Es una decisión mía como representante de Francia en Argentina y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países. En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista. Y el racismo no es una opinión, es un delito”, le dijo a Infobae Romain Nadal, embajador francés en Argentina.

A modo de defensa, Casado afirmó: “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad”. Además, atribuyó la controversia al “correctismo político” y al “wokismo”, y sostuvo que sus comentarios se dieron en el marco del folclore futbolero.

La vicegobernadora de Mendoza trató de "equipo africano" a Francia y despertó el rechazo de la embajada francesa en el país
La vicegobernadora de Mendoza trató de "equipo africano" a Francia y despertó el rechazo de la embajada francesa en el país

En tanto, en entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria. Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen.

El pedido de juicio político había sido presentado por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela junto a otros referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes fundamentaron la solicitud en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza. El documento también fue firmado por Fernando Armagnague, exdiputado nacional, y otros dirigentes partidarios. Según los autores, las declaraciones de Casado “desprestigian la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”.

La denuncia contra Casado también llegó al ámbito judicial. El abogado Alfredo Guevara promovió una causa bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que inicialmente tramitó en la justicia local y luego pasó al fuero federal. Por otro lado, el justicialismo presentó diversas iniciativas en la Legislatura para repudiar las declaraciones de la funcionaria.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMendozaJuicio Político

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ejército avanza con la incorporación de camiones para desplegar radares móviles: cómo fortalecerán la vigilancia aérea

Fabricados por INVAP, los RMF-200V están diseñados para operar en pocos minutos y complementar la red nacional de radarización. En Infobae al Mediodía, el especialista Andrei Serbin Pont analizó su valor estratégico y el impacto del desarrollo tecnológico argentino

El Ejército avanza con la incorporación de camiones para desplegar radares móviles: cómo fortalecerán la vigilancia aérea

La diputada Marcela Pagano le escribió una carta a la congresista demócrata que dijo que Argentina tiene una “historia de racismo”

La legisladora del bloque Coherencia aportó datos históricos. Le pidió que se retracte y la invitó a visitar Buenos Aires. “Agarró los problemas de su país —que son reales y son enormes— y los quiso calzar en el mío como un zapato ajeno. No entra, señora”, le recriminó

La diputada Marcela Pagano le escribió una carta a la congresista demócrata que dijo que Argentina tiene una “historia de racismo”

Efecto Mundial: el Gobierno presentó un proyecto para arancelar la universidad y la salud para extranjeros sin residencia

La iniciativa fue presentada en la Legislatura bonaerense por el diputado provincial Agustín Romo. No se prevé escalar a nivel nacional, pero hay un documento espejo en la Ciudad. Adhesión unánime al interior del oficialismo

Efecto Mundial: el Gobierno presentó un proyecto para arancelar la universidad y la salud para extranjeros sin residencia

Jorge Berredo, general retirado de las FFAA, asumió como Secretario de Seguridad en San Isidro

Se incorporó a la gestión de Ramón Lanús en el municipio bonaerense. La comuna busca hacer foco en la prevención del delito y anunció un plan e inversiones

Jorge Berredo, general retirado de las FFAA, asumió como Secretario de Seguridad en San Isidro

Proyecto para cobrar salud y educación a extranjeros: un diputado de LLA defendió la iniciativa y explicó a quiénes alcanzaría

El legislador Ramón Vera sostuvo que la iniciativa busca priorizar los recursos de la provincia para quienes viven y tributan en ella

Proyecto para cobrar salud y educación a extranjeros: un diputado de LLA defendió la iniciativa y explicó a quiénes alcanzaría

DEPORTES

La furia de Ruggeri por las teorías conspirativas contra la Selección tras perder la final del Mundial: “No nos subestimen”

La furia de Ruggeri por las teorías conspirativas contra la Selección tras perder la final del Mundial: “No nos subestimen”

Con Messi y Lisandro Martínez, la FIFA dio a conocer el 11 ideal del Mundial 2026: las polémicas en puestos clave

Cuatro argentinos avanzaron a cuartos de final en Kitzbühel y Estoril: triunfos de Etcheverry, Navone, Báez y Burruchaga

Conmoción en el deporte por la muerte de una leyenda del remo olímpico: “Es doloroso y desgarrador”

Inter Miami presentó a una ex estrella del Real Madrid como flamante refuerzo: llega tras jugar el Mundial con Brasil

TELESHOW

Los días de Sofía Solá en Barcelona: playa, amigos y relax

Los días de Sofía Solá en Barcelona: playa, amigos y relax

Las paradisíacas vacaciones de Paula Chaves y Pedro Alfonso en El Salvador: familia, surf y piscina con vista al mar

El desgarrador posteo de la mamá de Gaspi a más de un mes de su muerte: “Fuiste mi luz, mi revolución y sendero”

La felicidad de Verónica Llinás por el reencuentro con su perra Cacha: “Gracias a todos los santos”

Michael Bublé defendió a la Argentina de las críticas recibidas luego del Mundial: “No sean celosos”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala rechaza el fin de las elecciones en Nicaragua

El Gobierno de Guatemala rechaza el fin de las elecciones en Nicaragua

Murió Plas Johnson, el saxofonista que convirtió el tema de ‘La Pantera Rosa’ en un clásico

Cómo George Harrison marcó el camino para grabar sin perder la esencia del grupo

Martín Caparrós cuestiona la idea del racismo en Argentina: “La diferencia no está en la piel sino en la caja fuerte”

Honduras y Canadá avanzan en proyecto para fortalecer y enfrentar efectos del cambio climático