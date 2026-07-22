Sony patenta un mando con pantalla táctil que podría llegar con la PlayStation 6

Sony patentó un mandó con pantalla táctil. Foto: Sony

Sony registró una nueva patente que muestra el concepto de un mando modular con pantalla táctil integrada, componentes intercambiables y un sistema de control mediante un dial rotatorio.

Aunque no existe confirmación de que este dispositivo llegue al mercado junto con la futura PlayStation 6 (PS6), el documento revela la dirección en la que la compañía podría estar explorando la evolución de sus controles para ofrecer una experiencia más personalizable y adaptada a cada jugador.

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La patente, identificada como US Patent Application 20260199776 A1, describe un controlador diseñado para modificar su configuración física según las necesidades del usuario.

Sony registró la patente de un nuevo mando, el cual podría ser para la PS6.

El objetivo, según Sony, es que sea el mando el que se adapte al jugador y no al contrario, una filosofía que podría beneficiar tanto a jugadores casuales como a quienes participan en competencias de videojuegos o requieren soluciones de accesibilidad.

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El diseño incorpora una pantalla táctil, módulos magnéticos intercambiables y controles configurables que permitirían modificar la distribución de botones, joysticks y otros elementos sin necesidad de adquirir un mando diferente.

Un mando pensado para adaptarse a cada jugador

Uno de los aspectos más llamativos de la patente es su carácter modular.

En lugar de mantener una estructura fija, el mando contaría con una rejilla magnética, denominada magnetic grid interface, sobre la que podrían colocarse diferentes accesorios según las preferencias del usuario.

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Entre los módulos descritos por Sony aparecen:

Joysticks intercambiables.

Botones adicionales.

Pantallas secundarias.

Sensores relacionados con la salud.

Diales rotatorios.

Otros componentes especializados.

Este sistema permitiría personalizar el controlador para distintos géneros de videojuegos, desde títulos de disparos hasta simuladores o juegos de estrategia.

Aunque ya existen mandos modulares desarrollados por otros fabricantes, la propuesta de Sony busca integrar todas estas posibilidades dentro de un mismo ecosistema diseñado específicamente para sus consolas.

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Sony registró la patente de un mando con pantalla táctil.

La pantalla táctil gana protagonismo

Otra de las novedades descritas en la patente es la incorporación de una pantalla táctil ubicada en diferentes zonas del mando.

A diferencia del panel táctil presente en los controles DualShock 4 y DualSense, este nuevo sistema tendría un papel mucho más amplio dentro de la experiencia de juego.

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Según la documentación, permitiría:

Navegar por los menús del sistema.

Seleccionar funciones mediante gestos táctiles.

Acceder rápidamente a configuraciones.

Visualizar notificaciones.

Gestionar mensajes y otras alertas.

La patente incluso contempla que el controlador pueda mostrar llamadas o notificaciones procedentes de aplicaciones externas, facilitando una mayor integración entre la consola, el teléfono inteligente y otros dispositivos conectados.

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Sony ya se encuentra pensando en el próximo mando de la PS6. (Sony)

Esto permitiría al usuario consultar cierta información sin abandonar la partida ni cambiar de pantalla.

Un dial rotatorio para nuevas formas de jugar

El documento también presenta un elemento poco habitual en un mando de consola: un dial rotatorio configurable.

Este control podría colocarse en distintas posiciones del mando, dependiendo de la configuración elegida por el jugador.

Entre las ubicaciones mencionadas aparecen:

Entre los joysticks.

En la parte trasera del controlador.

Integrado dentro de uno de los gatillos.

Sustituyendo completamente un joystick.

El dial serviría para realizar múltiples acciones dentro de los videojuegos.

Por ejemplo, cambiar de arma, desplazarse por inventarios, controlar el zoom, navegar por mapas o modificar parámetros del sistema.

Sony ya piensa en su próximo mando, un que podría tener pantalla táctil. Foto: Wallpaper

También podría utilizarse como un botón adicional mediante presión, ampliando las posibilidades de interacción.

Accesibilidad y personalización como prioridad

Sony explica en la patente que uno de los objetivos principales es mejorar la accesibilidad.

Al permitir reorganizar los controles físicos, el mando podría adaptarse mejor a personas con movilidad reducida, necesidades ergonómicas específicas o preferencias particulares relacionadas con la forma de sujetar el controlador.

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La flexibilidad también podría resultar útil para jugadores competitivos que buscan optimizar la ubicación de determinados botones según el tipo de videojuego.

Esta tendencia coincide con el creciente interés de la industria por desarrollar dispositivos más inclusivos, capaces de ajustarse a distintos perfiles de usuarios sin recurrir a soluciones completamente independientes.

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El nuevo mando de PS6 podría reorganizar los controles físicos.

Una patente no garantiza su lanzamiento

A pesar del interés que ha despertado este diseño, es importante recordar que se trata únicamente de una patente.

Las grandes compañías tecnológicas registran cada año cientos de ideas con el objetivo de proteger su propiedad intelectual, muchas de las cuales nunca llegan a convertirse en productos comerciales.

En este caso, Sony no ha confirmado que este mando forme parte de la futura PlayStation 6 ni ha ofrecido detalles sobre un posible calendario de lanzamiento.

Que el mando haya sido patentado no significa que su salida al mercado será definitiva.

Sin embargo, la documentación permite conocer algunas de las tecnologías que la empresa estudia para el futuro de sus consolas.

Si finalmente parte de estas ideas se materializa, el controlador podría representar uno de los cambios más importantes en la forma de interactuar con los videojuegos desde la llegada de los gatillos adaptativos y la respuesta háptica del DualSense.

Mientras tanto, la patente ofrece una visión de cómo Sony imagina la próxima generación de controles: dispositivos más inteligentes, personalizables y capaces de adaptarse a las necesidades de cada jugador.