WhatsApp: cómo puedo identificar mensajes sospechosos para no caer en estafas

WhatsApp tiene millones de usuarios activos en el mundo, lo que la convierte en el blanco favorito de los estafadores. La plataforma publicó una guía oficial con las señales concretas para detectar mensajes sospechosos y los pasos a seguir cuando algo no parece estar bien.
El primer paso, según la propia compañía, es detenerse antes de responder. La mayoría de las estafas en WhatsApp se apoyan en dos mecanismos: la urgencia y la suplantación de identidad.
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Los delincuentes se hacen pasar por familiares, representantes de bancos, reclutadores laborales o técnicos de soporte para presionar a la víctima a actuar sin verificar.
Las señales de alerta más frecuentes de estafa en WhatsApp
Un mensaje sospechoso suele combinar varios de estos elementos al mismo tiempo:
- Llega desde un número desconocido o desde un contacto conocido que escribe desde un número nuevo.
- Exige una acción inmediata: enviar dinero, compartir una clave o hacer clic en un enlace.
- Solicita el código de verificación de seis dígitos de WhatsApp, incluso si el remitente asegura haberlo enviado “por error”.
- Ofrece premios, empleos o rendimientos financieros que parecen demasiado buenos para ser reales.
- Incluye un enlace con un dominio extraño o difícil de leer.
- Pide cambiar la conversación a otra plataforma.
- Solicita pagos en criptomonedas o tarjetas de regalo, que son difíciles de rastrear.
Un solo indicio no siempre confirma una estafa, pero la combinación de varios es razón suficiente para detenerse.
Cómo verificar antes de responder
WhatsApp recomienda un método de tres pasos ante cualquier mensaje que genere dudas:
El primero es pausar: tomarse un momento antes de responder y evaluar si el número es conocido o si la solicitud tiene lógica.
El segundo es cuestionar: preguntarse si el pedido tiene sentido, si la oferta parece real y si hay presión para actuar rápido.
El tercero es verificar: contactar directamente a la persona a través de otro canal para confirmar que es quien dice ser.
Esta regla aplica especialmente cuando alguien que se identifica como familiar o amigo escribe desde un número diferente al habitual y pide dinero con urgencia.
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Qué no hacer nunca
Ninguna institución legítima ya sea banco, organismo gubernamental ni WhatsApp solicita contraseñas, códigos de verificación ni datos financieros por mensaje. Si alguien lo hace, es una señal de fraude casi sin excepciones.
Tampoco se deben abrir archivos adjuntos inesperados, ni siquiera si provienen de contactos conocidos: los estafadores pueden haber tomado el control de esas cuentas.
Antes de abrir cualquier documento, conviene verificar por otro medio si la persona realmente lo envió. Las extensiones .exe, .vbs y .js son especialmente peligrosas.
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Los enlaces acortados o con dominios poco claros tampoco deben abrirse desde el chat. Si es necesario verificar una página, lo indicado es ingresar directamente al sitio oficial desde el navegador.
Qué hacer si ya se cayó en la trampa
Si se compartió el código de verificación de WhatsApp o la contraseña de una cuenta, hay que cambiarla de inmediato en ese servicio y en cualquier otro donde se use la misma clave, y activar la verificación en dos pasos si aún no está habilitada.
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Si se entregaron datos de tarjeta de crédito o débito, la prioridad es llamar al banco para congelar la tarjeta y consultar cómo disputar las transacciones no autorizadas.
Si se hizo clic en un enlace sospechoso o se descargó un archivo de origen desconocido, se debe analizar el dispositivo con un antivirus actualizado.
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Cómo bloquear y denunciar
WhatsApp permite bloquear y denunciar un número directamente desde la conversación: hay que ingresar al chat, tocar los tres puntos del menú, seleccionar ‘Ver contacto’ y luego ‘Denunciar’. La opción de bloquear y eliminar el chat aparece en el mismo proceso.
Activar la verificación en dos pasos desde la configuración de seguridad de la aplicación añade una capa adicional de protección: aunque alguien obtenga el código de verificación por SMS, no podrá acceder a la cuenta sin el PIN personal.
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