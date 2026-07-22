WhatsApp: cómo puedo identificar mensajes sospechosos para no caer en estafas

Con miles de millones de usuarios, WhatsApp es la plataforma de mensajería más explotada por los estafadores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp tiene millones de usuarios activos en el mundo, lo que la convierte en el blanco favorito de los estafadores. La plataforma publicó una guía oficial con las señales concretas para detectar mensajes sospechosos y los pasos a seguir cuando algo no parece estar bien.

El primer paso, según la propia compañía, es detenerse antes de responder. La mayoría de las estafas en WhatsApp se apoyan en dos mecanismos: la urgencia y la suplantación de identidad.

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Los delincuentes se hacen pasar por familiares, representantes de bancos, reclutadores laborales o técnicos de soporte para presionar a la víctima a actuar sin verificar.

La compañía recomienda pausar antes de contestar cualquier mensaje sospechoso. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

Las señales de alerta más frecuentes de estafa en WhatsApp

Un mensaje sospechoso suele combinar varios de estos elementos al mismo tiempo:

Llega desde un número desconocido o desde un contacto conocido que escribe desde un número nuevo.

Exige una acción inmediata: enviar dinero, compartir una clave o hacer clic en un enlace.

Solicita el código de verificación de seis dígitos de WhatsApp, incluso si el remitente asegura haberlo enviado “por error”.

Los estafadores suelen presionar con urgencia para pedir dinero. REUTERS/Dado Ruvic

Ofrece premios, empleos o rendimientos financieros que parecen demasiado buenos para ser reales .

Incluye un enlace con un dominio extraño o difícil de leer.

Pide cambiar la conversación a otra plataforma.

Solicita pagos en criptomonedas o tarjetas de regalo, que son difíciles de rastrear.

Un solo indicio no siempre confirma una estafa, pero la combinación de varios es razón suficiente para detenerse.

Antes de responder, conviene verificar si el número es conocido y si el pedido tiene sentido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo verificar antes de responder

WhatsApp recomienda un método de tres pasos ante cualquier mensaje que genere dudas:

El primero es pausar: tomarse un momento antes de responder y evaluar si el número es conocido o si la solicitud tiene lógica.

El segundo es cuestionar: preguntarse si el pedido tiene sentido, si la oferta parece real y si hay presión para actuar rápido.

El riesgo aumenta cuando un supuesto familiar escribe desde un número nuevo y solicita dinero de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercero es verificar: contactar directamente a la persona a través de otro canal para confirmar que es quien dice ser.

Esta regla aplica especialmente cuando alguien que se identifica como familiar o amigo escribe desde un número diferente al habitual y pide dinero con urgencia.

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Qué no hacer nunca

Ninguna institución legítima ya sea banco, organismo gubernamental ni WhatsApp solicita contraseñas, códigos de verificación ni datos financieros por mensaje. Si alguien lo hace, es una señal de fraude casi sin excepciones.

Tampoco se deben abrir archivos adjuntos inesperados, ni siquiera si provienen de contactos conocidos: los estafadores pueden haber tomado el control de esas cuentas.

Ante la filtración de datos bancarios, el primer paso es contactar al banco para bloquear la tarjeta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Antes de abrir cualquier documento, conviene verificar por otro medio si la persona realmente lo envió. Las extensiones .exe, .vbs y .js son especialmente peligrosas.

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Los enlaces acortados o con dominios poco claros tampoco deben abrirse desde el chat. Si es necesario verificar una página, lo indicado es ingresar directamente al sitio oficial desde el navegador.

Qué hacer si ya se cayó en la trampa

Si se compartió el código de verificación de WhatsApp o la contraseña de una cuenta, hay que cambiarla de inmediato en ese servicio y en cualquier otro donde se use la misma clave, y activar la verificación en dos pasos si aún no está habilitada.

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Si se entregaron datos de tarjeta de crédito o débito, la prioridad es llamar al banco para congelar la tarjeta y consultar cómo disputar las transacciones no autorizadas.

Desde el propio chat, la app permite bloquear y denunciar al remitente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se hizo clic en un enlace sospechoso o se descargó un archivo de origen desconocido, se debe analizar el dispositivo con un antivirus actualizado.

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Cómo bloquear y denunciar

WhatsApp permite bloquear y denunciar un número directamente desde la conversación: hay que ingresar al chat, tocar los tres puntos del menú, seleccionar ‘Ver contacto’ y luego ‘Denunciar’. La opción de bloquear y eliminar el chat aparece en el mismo proceso.

Activar la verificación en dos pasos desde la configuración de seguridad de la aplicación añade una capa adicional de protección: aunque alguien obtenga el código de verificación por SMS, no podrá acceder a la cuenta sin el PIN personal.

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