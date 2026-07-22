La diputada Marcela Pagano le escribió una carta a la congresista demócrata que dijo que Argentina tiene una “historia de racismo”

La diputada Marcela Pagano (Adrián Escándar)

La diputada nacional Marcela Pagano le envió una carta abierta a la congresista demócrata Jasmine Crockett tras las declaraciones que hizo sobre una supuesta “historia de racismo” en Argentina durante una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. La polémica surgió cuando Crockett señaló que la mayoría del público internacional apoyó a España en la final del Mundial 2026 por el pasado discriminatorio de la sociedad argentina.

Durante la audiencia, Jasmine Crockett, representante por el estado de Texas, le preguntó al historiador David Blight por qué el mundo parecía estar en contra de Argentina en la definición del torneo frente a España. Blight simplemente respondió que el favoritismo se debía al desempeño futbolístico del equipo español, pero Crockett insistió: “También existe una historia de racismo en lo que respecta a Argentina”. El video con el recorte de ese intercambio se viralizó en las redes sociales en el marco de una polémica más amplia de la que también participaron periodistas, políticos, actores y músicos.

PUBLICIDAD

El momento en el que la congresista Jasmine Crockett dice que Argentina tiene "una historia de racismo"

En respuesta a esto, Marcela Pagano difundió una carta abierta donde criticó duramente las afirmaciones de Crockett y aportó datos históricos. “Acá, en Buenos Aires, tenemos una palabra que le va a servir: macanear. Macanear es hablar con mucha seguridad de algo que no se conoce”, escribió Pagano. La diputada del bloque Coherencia, al que pertenece desde que abandonó las filas de La Libertad Avanza, le recordó que Argentina abolió la esclavitud en 1813, cincuenta años antes de la Proclama de Emancipación de Abraham Lincoln en Estados Unidos, y que la Constitución de 1853 estableció que cualquier esclavo que pisara suelo argentino quedaba libre: “¿Sabe qué decía la Corte Suprema de su país cuatro años después, en 1857? Que un hombre negro no tenía ningún derecho que un blanco estuviera obligado a respetar”, señaló Pagano aludiendo al fallo Dred Scott.

La legisladora también apuntó que las leyes argentinas nunca prohibieron matrimonios interraciales, a diferencia de la legislación estadounidense que recién en 1967 fue anulada por la Corte Suprema. “Nosotros nunca colgamos un cartel de ‘solo blancos’ sobre un bebedero. Ustedes los descolgaron ayer, como quien dice”, arremetió la diputada en su carta.

PUBLICIDAD

Marcela Pagano

No obstante, Pagano admitió la existencia de episodios de discriminación y violencia en la historia argentina, como la campaña militar contra los pueblos originarios (llamada campaña del desierto) y el olvido de los afroargentinos tras las guerras de la independencia, pero subrayó el reconocimiento de esos hechos en el debate público y en políticas como la ley contra la discriminación, sancionada en 1988.

En su carta la ex diputada libertaria acusó a la congresista estadounidense de proyectar los problemas raciales de su país sobre la realidad argentina. “Agarró los problemas de su país —que son reales y son enormes— y los quiso calzar en el mío como un zapato ajeno. No entra, señora”, afirmó.

PUBLICIDAD

La congresista demócrata Jasmine Crockett

El comentario de Crockett se produjo en un contexto de críticas internacionales tras la final del Mundial 2026, donde figuras como Samuel L. Jackson y Pedro Pascal se sumaron a las denuncias de racismo contra Argentina.

Como cierre de la carta abierta, Pagano solicitó a Crockett que rectificara sus palabras en el Congreso y la invitó a conocer los archivos históricos y la música afroargentina en Buenos Aires. “Los pecados nuestros son nuestros y los suyos son suyos, y ninguno se explica con el manual del otro”, concluyó la diputada.

PUBLICIDAD