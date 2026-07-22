Dos películas argentinas y una mexicana, seleccionadas para la sección más innovadora del Festival de Venecia

Dos películas argentinas y una mexicana fueron seleccionadas para las Giornate degli Autori, la sección autónoma y paralela del Festival Internacional de Cine de Venecia creada en 2004 para dar visibilidad al cine independiente, innovador y de alta calidad, con una presencia latinoamericana que incluye nuevos trabajos de los realizadores argentinos María Aparicio, David Lamelas e Ignacio Masllorens, y la mexicana Nathalia Acevedo.

La participación reúne dos largometrajes producidos en Argentina para la edición 2026: A veces me entra tristeza y otras veces rebelión, de María Aparicio, y El Fantasma, codirigida por David Lamelas e Ignacio Masllorens. La selección se completa con la mexicana Salón de belleza, la primera película de Nathalia Acevedo como directora.

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Inspiradas en la Quincena de los Realizadores de Cannes, las Jornadas de los Autores funcionan como una vitrina paralela dentro de Venecia para obras de autor. En ese marco, las tres producciones llegan con perfiles distintos: una deriva íntima en Madrid, una pesquisa sobre la memoria del arte argentino y una adaptación literaria situada en una ciudad atravesada por una enfermedad.

Soledad y encuentro en Madrid

En A veces me entra tristeza y otras veces rebelión, María Aparicio sitúa la acción en Madrid y sigue a Eva, una mujer que está de paso por la ciudad, sola y sin interés en entablar nuevas relaciones. Su recorrido cambia una tarde en el Museo Reina Sofía, cuando se cruza con Dante, un historiador argentino que investiga las luchas obreras en su país y la figura de Juan Bialet Massé.

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"A veces me entra tristeza y otras veces rebelión", de María Aparicio

La película es una coproducción entre Argentina y España, fue escrita por la propia Aparicio y tiene fotografía de Ezequiel Salinas, edición de Ramiro Sonzini, sonido de Federico Disandro y vestuario de Victoria Marotta. Los intérpretes son Eva Bianco, en el papel de Eva, y el crítico de cine Roger Koza, como Dante.

La producción corresponde a La buena hora y Las Flores, con coproducción de Mordisco Films, Pyewacket Films, Cosabona Films, Brava Pifostio Films, Pasajes Invisibles y Zampano Producciones. Los productores son Ana Apontes, Rodrigo Guerrero, Ramiro Sonzini y la propia directora.

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María Aparicio nació en 1992 en Córdoba, donde reside y trabaja como directora y docente. Debutó con Las calles en 2016 y luego dirigió Sobre las nubes en 2022 y Las cosas indefinidas en 2023, tres largometrajes que fueron exhibidos en festivales y obtuvieron premios.

Rubén Santantonín desde el archivo y la duda

El Fantasma parte de un encargo concreto: dos productoras deben realizar un cortometraje documental para una exposición dedicada a Rubén Santantonín, artista de la vanguardia argentina fallecido a fines de los años sesenta. La condición impuesta por el cliente altera ese plan inicial: el trabajo debe hacerse junto con David Lamelas, antiguo colaborador de Santantonín y una figura internacional del arte conceptual.

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La película muestra a Lamelas acompañado por un equipo joven mientras reúne archivos, registra las pocas obras conservadas y entrevista a curadores y artistas como Marta Minujín y Luis Felipe Noé, todos vinculados a la escena del Instituto Torcuato Di Tella. A medida que avanza la búsqueda, la reconstrucción de la vida de su amigo se enfrenta a vacíos y contradicciones que desplazan el proyecto desde el terreno institucional hacia una indagación más íntima.

Ese desplazamiento sostiene la pregunta central de la película: qué significa reconstruir la huella de un artista que decidió borrarla y hasta qué punto ese intento esclarece una historia olvidada o crea una nueva. El guion es de Agustín Mendilaharzu, Walter Jakob e Ignacio Masllorens; la fotografía, de Verónica Balduzzi y Masllorens; la edición, de Masllorens y Sofía Di Paola; la música, de Gabriel Chwojnik, Ustym Petrovych y Gregor Quendel; y el sonido, de Leonardo Cardemil.

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"El Fantasma", codirigida por David Lamelas e Ignacio Masllorens

El elenco incluye a Lamelas como él mismo, junto con Constanza Feldman, Victoria Baldomir, Carmen Iriondo, Manuel Atwell, Luis Felipe Noé, Marta Minujín y Leopoldo Male. La producción es de El Pampero Cine, con coproducción de El Rayo Verde y producción de Laura Citarella.

Masllorens estudió diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires y hoy da clases allí. Sus obras se exhibieron en espacios como Anthology Film Archives, la Cinémathèque française, el Filmmuseum München, ARCOmadrid Art Fair y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y obtuvo premios de la Fundación Fortabat, la Fundación ArtHaus, el Fondo Nacional de las Artes y el Salón Nacional; en 2021 ganó el Premio del Público en el Festival Biarritz Amérique Latine por Fanny camina, codirigida con Alfredo Arias.

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Lamelas fue uno de los pioneros del arte conceptual argentino y en 1968 se convirtió en el argentino más joven en participar en la Bienal de Venecia con Oficina de Información sobre la Guerra de Vietnam en Tres Niveles: Imagen Visual, Texto y Audio, instalación luego adquirida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Recibió una beca Guggenheim de Bellas Artes en 1993 y la beca DAAD de Alemania en 1998, y divide su tiempo entre Los Ángeles, Buenos Aires y París.

La peluquería como refugio

La representante mexicana en la sección es Salón de belleza, ópera prima de Nathalia Acevedo y adaptación de la novela homónima de Mario Bellatin escrita junto con Diego Sepúlveda. La historia sigue a un peluquero gay que convierte su local en refugio para personas afectadas por una peste fulminante o una enfermedad desconocida que se apodera de su ciudad.

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La acción transcurre en un salón de belleza que recibe a personas suspendidas entre la vida y la muerte. La película propone una mirada introspectiva sobre la fragilidad de la existencia a través de una narración que combina memoria, experiencia e imaginación.

"Salón de belleza", la primera película de Nathalia Acevedo

Acevedo alcanzó proyección internacional por su trabajo en Post Tenebras Lux (2012), de Carlos Reygadas, película que compitió en el Festival de Cannes y le dio al director el premio a mejor director. Para este proyecto, tomó como base la novela de Bellatin y la llevó al cine en una producción de Kintsugi Cine con coproducción de la francesa Farol.

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El reparto está encabezado por el artista belga Sam Louwyck, conocido por su participación en The Wonders y Bullhead, junto con Erwan Kepoa Falé, integrante de elencos de Winter Boy, Passages y Eat The Night. El equipo técnico incluye al director de fotografía Balthazar Lab, la editora Olivia Neergaard-Holm, el diseñador de sonido ganador del Oscar Nicolas Becker y el diseñador de producción Nathan Parker, que trabajó en The Grand Budapest Hotel.