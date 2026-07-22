El presidente y CEO de YPF advirtió que no habrá una baja inmediata en el precio de la nafta: “No llegamos al equilibrio”

Horacio Marín, presidente de YPF, señaló que el valor de equilibrio para bajar la nafta todavía no se alcanzó (Reuters)

El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que una reducción en el precio de las naftas no está cerca, debido a que la compañía todavía no alcanzó el valor de equilibrio necesario para aplicar una baja. La reciente suba del barril de petróleo Brent, impulsada por la reactivación del conflicto en Medio Oriente, complicó aún más el panorama y retrasó la posibilidad de ajustar los valores en los surtidores.

Según la visión de Marín, el contexto internacional y los movimientos del mercado energético resultaron determinantes para la política de precios de la petrolera. El directivo explicó que, aunque la expectativa de una reducción de precios estuvo presente en distintos sectores, el momento actual no permite avanzar en esa dirección. “Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas”, subrayó.

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Durante una entrevista con Radio Rivadavia, el titular de la empresa estatal puntualizó el impacto que generó la suba del crudo Brent, que trepó hasta la zona de USD 93. Este salto de precios se originó por la reactivación de tensiones en Medio Oriente, lo que a su vez profundizó la incertidumbre en los mercados globales y afectó la ecuación local. Marín advirtió que, con estos precios internacionales, “se dilata más” la posibilidad de alcanzar una baja.

El CEO de YPF defendió la política de amortiguación de precios que la compañía implementó en los últimos meses. Según explicó, el sector optó por un sistema de “buffer de precios”, que permitió moderar el traslado de las subas internacionales al mercado interno. “Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos”, señaló Marín. Esta estrategia buscó evitar incrementos bruscos en los combustibles y, al mismo tiempo, otorgó cierta previsibilidad a los consumidores.

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En ese marco, el directivo remarcó que el punto de equilibrio entre los aumentos no aplicados y las reducciones compensatorias aún no se logró. Por esta razón, la posibilidad de una baja próxima continúa alejada del horizonte. “Con estos precios se dilata más”, insistió Marín al evaluar la situación del mercado interno y la influencia de los factores globales.

El barril Brent superó los US$93 tras el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente (Maximiliano Luna)

Más allá de la situación coyuntural, Marín proyectó un escenario de crecimiento para la industria petrolera argentina. El presidente de YPF estimó que la producción nacional podría alcanzar un millón de barriles diarios hacia fin de año. Además, anticipó que para el período 2031/2032 ese volumen podría transformarse en exportaciones. De cumplirse ese objetivo, el país consolidaría su presencia como proveedor internacional de energía.

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El directivo destacó las ventajas estratégicas de Vaca Muerta, el principal yacimiento no convencional del país. “Somos un lugar apetecible porque Vaca Muerta es una roca de calidad superior a las americanas y somos un lugar de suministro seguro”, subrayó Marín. Estas características posicionan a la formación geológica como un activo fundamental en los planes de expansión y proyección internacional de la compañía.

En relación al contexto global, Marín sostuvo que los actuales conflictos en distintas regiones incrementaron el valor estratégico de Argentina como proveedor confiable de energía. Según su análisis, la calidad de los recursos nacionales y la estabilidad local fortalecieron la posición del país ante la demanda internacional. El CEO de YPF consideró que, ante la volatilidad global, Argentina aparece como una opción segura para mercados que buscan diversificar sus fuentes de abastecimiento.

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El titular de la petrolera también hizo referencia a un reciente fallo judicial de los Estados Unidos favorable a la empresa en la causa por la expropiación. Marín vinculó la decisión de la Justicia estadounidense con el contexto político local y el hecho de que Javier Milei sea el actual presidente. Este pronunciamiento judicial, evaluó el directivo, representó un respaldo para la compañía en el plano internacional.

A lo largo de su intervención, Marín insistió en que la política de acuerdos dentro del sector petrolero permitió amortiguar el impacto de la guerra y la volatilidad de los precios internacionales. La estrategia, basada en consensos y en mecanismos de compensación, buscó moderar las subas en el mercado interno y proteger a los consumidores de los vaivenes externos.

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