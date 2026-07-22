Política

El Ejército avanza con la incorporación de camiones para desplegar radares móviles: cómo fortalecerán la vigilancia aérea

Fabricados por INVAP, los RMF-200V están diseñados para operar en pocos minutos y complementar la red nacional de radarización. En Infobae al Mediodía, el especialista Andrei Serbin Pont analizó su valor estratégico y el impacto del desarrollo tecnológico argentino

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La modernización del sistema de vigilancia aérea argentino dio un nuevo paso con la licitación impulsada por el Ejército para incorporar cuatro camiones tácticos 6x6 destinados al transporte de los radares RMF-200V desarrollados por INVAP. Aunque la compra está centrada en los vehículos, el objetivo es mucho más amplio: dotar a las Fuerzas Armadas de una capacidad de despliegue rápido que permita trasladar estos sistemas hacia distintos puntos del país según las necesidades operativas.

La movilidad se convirtió en uno de los principales requisitos de la defensa aérea contemporánea. A diferencia de los grandes radares fijos, que permanecen instalados de forma permanente, los radares tácticos pueden reubicarse en pocas horas para cubrir sectores específicos o reforzar zonas de interés estratégico. Esa flexibilidad, explicó Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, resulta determinante frente a las amenazas actuales.

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“Un radar que no se mueve es un radar muerto. Lo aprendió Irán y lo aprendió Ucrania”, resumió el especialista al describir una de las principales lecciones que dejaron los conflictos recientes. Una vez detectada su ubicación, un radar fijo puede convertirse rápidamente en un objetivo, mientras que un sistema móvil reduce considerablemente esa vulnerabilidad al poder cambiar de posición de manera constante.

(Infobae en Vivo)
El Ejército impulsa una licitación para incorporar cuatro camiones tácticos 6x6 que transportarán los radares móviles RMF-200V de INVAP (Infobae en Vivo)

Un radar pensado para desplegarse rápidamente

Los RMF-200V fueron diseñados precisamente con esa lógica. Según explicó Serbin Pont, una vez transportados hasta el lugar de operación pueden quedar desplegados en aproximadamente 15 minutos y alcanzar un radio máximo cercano a los 200 kilómetros.

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Dentro de ese alcance, el sistema permite detectar distintos tipos de amenazas aéreas. De acuerdo con el especialista, un avión de combate puede ser identificado a unos 67 kilómetros, mientras que un dron puede detectarse a unos 40 kilómetros, capacidades que convierten al radar en una herramienta especialmente útil para reforzar la vigilancia de sectores puntuales del territorio.

A diferencia de los radares estratégicos de largo alcance que permanecen operativos de manera permanente, estos equipos están pensados para complementar la red existente y ser trasladados allí donde la situación lo requiera. “Capaz ya están en los aeropuertos, pero necesitás desplegar rápidamente un radar en otra ubicación de valor estratégico”, explicó Serbin Pont al describir el rol que cumplen dentro del sistema de defensa.

Andrei Serbin Pont afirmó que la movilidad reduce la vulnerabilidad de los radares frente a amenazas detectadas en conflictos recientes (Europa Press)
Andrei Serbin Pont afirmó que la movilidad reduce la vulnerabilidad de los radares frente a amenazas detectadas en conflictos recientes (Europa Press)

Cómo se integran al sistema nacional de radarización

La incorporación de estos radares móviles se suma a la infraestructura que ya opera dentro del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA), encargado del monitoreo del espacio aéreo argentino.

Actualmente, la red cuenta con radares primarios de largo alcance desarrollados por INVAP que permiten detectar aeronaves sin necesidad de que estas emitan ninguna señal. A partir de esa información es posible conocer su posición, velocidad, altura y dirección de vuelo.

Esa capacidad se complementa con los radares secundarios, que sí requieren la cooperación de la aeronave mediante el transponder y aportan información adicional utilizada tanto para el control del tránsito aéreo como para las tareas de vigilancia.

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Los radares móviles RMF-200V fortalecerán la vigilancia aérea argentina con capacidad de despliegue rápido en distintos puntos del país (Infobae en Vivo)

Los radares tácticos RMF-200V ocupan un tercer escalón dentro de esa arquitectura. Su principal aporte no radica en ampliar el alcance de la red, sino en brindar una capacidad de despliegue rápido allí donde resulte necesario reforzar la cobertura, ya sea por razones operativas, ejercicios militares o situaciones excepcionales.

INVAP y una capacidad tecnológica que distingue a la Argentina

Además del fortalecimiento de la defensa aérea, el proyecto vuelve a poner en primer plano el desarrollo tecnológico nacional. Serbin Pont destacó que INVAP integra un grupo muy reducido de empresas capaces de diseñar y fabricar radares de manera integral, una capacidad que solo poseen un puñado de países.

“Son muy pocos los países que fabrican sus propios radares y muchos menos los que pueden desarrollarlos de principio a fin”, señaló.

Según explicó, alrededor del 80% de los componentes utilizados en estos sistemas son de producción nacional y detrás de cada radar existe una cadena de aproximadamente 150 empresas proveedoras que participan del proceso industrial.

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INVAP fabrica radares con cerca del 80% de componentes nacionales y sostiene una cadena industrial de unas 150 empresas proveedoras (Infobae en Vivo)

El especialista también destacó la continuidad que tuvo esta política tecnológica a lo largo de los últimos 25 años, independientemente de los cambios de gobierno. En ese período, INVAP mantuvo el desarrollo de radares tanto para las Fuerzas Armadas como para aplicaciones civiles y alcanzó una producción cercana a tres unidades por año.

Esa trayectoria convirtió a la Argentina en el único país de América Latina con capacidad para fabricar radares tridimensionales de manera integral, un desarrollo tecnológico que comparte con un reducido grupo de potencias especializadas en sistemas de vigilancia aérea.

Un desarrollo con proyección estratégica e industrial

La importancia de estos radares excede el plano estrictamente militar. Para Serbin Pont, la incorporación de sistemas móviles fortalece la capacidad del Estado para controlar su espacio aéreo al mismo tiempo que consolida una política industrial de alto valor agregado basada en tecnología nacional.

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La Argentina es el único país de América Latina con capacidad para fabricar radares tridimensionales de manera integral y ya exportó desarrollos a Nigeria (Infobae en Vivo)

El especialista recordó además que INVAP ya logró exportar este tipo de desarrollos a mercados internacionales, como ocurrió con Nigeria, y consideró que la continuidad de estos proyectos puede abrir nuevas oportunidades para la industria argentina.

En ese sentido, sostuvo que la licitación de los nuevos vehículos representa mucho más que la compra de un equipamiento logístico. Se trata de un paso necesario para aprovechar plenamente las capacidades de los radares tácticos desarrollados en el país y seguir fortaleciendo una red de vigilancia aérea que combina innovación tecnológica, producción nacional y autonomía estratégica.

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