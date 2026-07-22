Tormentas y aguaceros se intensificarán este miércoles en Costa Rica: autoridades piden extremar precauciones en varias regiones del país

El IMN prevé lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país durante este miércoles debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que las condiciones atmosféricas continuarán favoreciendo lluvias de variable intensidad y tormentas eléctricas en buena parte del territorio nacional costarricense durante este miércoles, debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y al constante ingreso de humedad desde el mar Caribe.

De acuerdo con el más reciente aviso meteorológico emitido por la institución, las precipitaciones ya se hicieron presentes desde las primeras horas del día.

En las últimas seis horas se registraron acumulados de entre 5 y 30 milímetros en el Caribe Norte y la Zona Norte, aunque estaciones como Cantagallo reportaron 43 milímetros y Upala alcanzó los 33 milímetros. Mientras tanto, en el Caribe Sur, el Pacífico Central y Sur, así como en el oeste del Valle Central, las lluvias no superaron los 10 milímetros.

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El pronóstico del IMN señala que durante las próximas horas las lluvias persistirán en distintos sectores del país. En el Caribe y la Zona Norte se esperan precipitaciones acompañadas de tormenta eléctrica, con acumulados estimados entre 15 y 50 milímetros en periodos de seis horas, aunque de forma puntual podrían alcanzar hasta 70 milímetros.

En el Caribe y la Zona Norte podrían registrarse acumulados de hasta 70 milímetros de lluvia en periodos de seis horas. EFE/Jeffrey Arguedas /Archivo

Estas lluvias también podrían extenderse hacia las zonas montañosas del Valle Central, donde se prevén acumulados de entre 5 y 20 milímetros.

Para la tarde, la atención se trasladará hacia el Pacífico Central y Sur, los alrededores del Golfo de Nicoya y el oeste del Valle Central, donde el desarrollo de aguaceros aislados con tormenta eléctrica dejaría entre 10 y 40 milímetros de lluvia en un lapso de seis horas, con máximos puntuales cercanos a los 60 milímetros.

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Según el instituto, las precipitaciones no cesarán con la llegada de la noche. Por el contrario, se espera que continúen principalmente en sectores costeros del Pacífico y en las montañas de la vertiente Caribe, especialmente en el Caribe Sur, donde las condiciones de humedad seguirán siendo favorables para la formación de nubosidad y lluvias.

El IMN también hizo énfasis en que varias cuencas hidrográficas del Caribe, la Zona Norte y el Pacífico Central y Sur presentan niveles de saturación del suelo que oscilan entre el 80 % y el 95 %, una condición que incrementa considerablemente la probabilidad de deslizamientos, inundaciones repentinas y el aumento en el caudal de quebradas y ríos de menor tamaño.

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En las zonas urbanas, la institución alertó que los sistemas de alcantarillado podrían verse sobrecargados debido a la acumulación de agua, lo que favorecería anegamientos en calles y comunidades propensas a este tipo de incidentes.

Como parte de las recomendaciones, el Instituto Meteorológico Nacional pidió a la población extremar las precauciones en sectores vulnerables a inundaciones y mantenerse alerta ante cualquier incremento repentino en el nivel de ríos o quebradas.

Equipos de la Cruz Roja Costarricense realizan evacuaciones preventivas en comunidades afectadas por las inundaciones en Sarapiquí. Crédito: Cruz Roja

Asimismo, recordó la importancia de buscar refugio en un sitio seguro si se presentan tormentas eléctricas o fuertes ráfagas de viento asociadas a las nubes de tormenta, ya que estos fenómenos podrían provocar la caída de ramas, árboles, rótulos o tendido eléctrico. En casos aislados, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

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El aviso también incluye recomendaciones para quienes transiten por zonas montañosas, parques nacionales y volcanes, especialmente en Guanacaste, donde las ráfagas de viento podrían representar un riesgo adicional.

El IMN indicó que las condiciones atmosféricas podrían afectar tanto la navegación aérea, debido al incremento de la turbulencia, como la navegación marítima por el aumento del oleaje y el mar picado, principalmente en el Pacífico Norte, el Golfo de Nicoya y el norte del Pacífico Central.

La institución instó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de emergencia mientras persistan las condiciones lluviosas.

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