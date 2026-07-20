Papelera de reciclaje de WhatsApp: cómo encontrarla y liberar espacio en el celular

WhatsApp es una de las apps más utilizadas para la comunicación a distancia. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

WhatsApp cuenta con una papelera de reciclaje oculta que permite liberar espacio en el celular sin necesidad de eliminar aplicaciones. Esta herramienta, disponible tanto para dispositivos Android como iPhone, forma parte de las funciones menos conocidas de la plataforma.

El crecimiento sostenido de archivos provenientes de chats y grupos genera una acumulación de datos en la memoria del dispositivo. Fotos, videos, audios y documentos se suman cada día, lo que afecta el rendimiento general del teléfono y limitar la instalación de nuevas aplicaciones.

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Por esta razón, acceder a la papelera de reciclaje de WhatsApp ofrece una solución concreta para quienes buscan optimizar el espacio disponible, sin recurrir a métodos más drásticos.

Dónde encontrar la papelera de reciclaje de WhatsApp

La función de papelera de reciclaje en WhatsApp no aparece bajo ese nombre, sino que se integra dentro del menú de Administración de almacenamiento.

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La papelera de WhatsApp está disponible en el menú de Ajustes, dentro de la sección de almacenamiento y datos. (Foto: WhatsApp)

Para acceder a esta herramienta es necesario ingresar primero en Ajustes y luego seleccionar la opción Almacenamiento y datos. En este apartado, el usuario puede observar un desglose de los archivos que ocupan mayor espacio, clasificados por tipo y por chat.

La disponibilidad de esta utilidad en los sistemas operativos Android y iPhone, permite que los usuarios gestionen de manera similar el almacenamiento, sin importar el sistema operativo.

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La papelera de WhatsApp facilita la selección y eliminación de archivos de gran tamaño o que se consideren innecesarios, agilizando la recuperación de espacio en la memoria interna del teléfono.

Cómo ayuda la papelera de WhatsApp a liberar espacio en el teléfono

La herramienta de Administración de almacenamiento está diseñada para identificar los elementos que más espacio consumen dentro de la app.

El sistema identifica fotos, videos y documentos en WhatsApp que ocupan más espacio y permite eliminarlos con pocos pasos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El sistema muestra archivos multimedia, como imágenes y videos, así como audios y documentos enviados o recibidos en los chats. El usuario puede revisar estas categorías y decidir cuáles eliminar.

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El proceso es muy útil en chats grupales, donde el volumen de envíos suele ser elevado y el almacenamiento ocupado puede llegar a varios gigabytes.

Además, las copias de seguridad de conversaciones incluyen archivos multimedia, incrementando el espacio utilizado tanto en el dispositivo como en la nube asociada a la cuenta de WhatsApp.

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Por qué WhatsApp ocupa mucho espacio en la memoria del celular

El uso diario de WhatsApp genera una acumulación progresiva de archivos en el dispositivo. Cada mensaje, imagen, video o documento recibido queda almacenado, muchas veces sin que el usuario lo advierta. Este fenómeno se amplifica en los grupos, donde la frecuencia y cantidad de envíos es mayor.

Los chats grupales y las copias de seguridad incrementan el espacio ocupado por WhatsApp en el dispositivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Asimismo, las copias de seguridad que realiza la aplicación incluyen tanto los textos como los archivos adjuntos, lo que puede duplicar o incluso triplicar el espacio ocupado si se mantienen varias versiones de respaldo.

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Liberar este espacio resulta fundamental para evitar problemas de funcionamiento, como la lentitud del sistema, el cierre inesperado de aplicaciones o el desgaste acelerado de la memoria interna.

Qué otras opciones de WhatsApp permiten reducir el uso de almacenamiento

Sumado a la papelera de reciclaje, WhatsApp ofrece dos funciones adicionales para optimizar el almacenamiento. Desactivar la descarga automática de archivos y activar los mensajes temporales son alternativas que contribuyen a controlar la acumulación de datos.

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La descarga automática, al estar activa, guarda en la memoria del dispositivo cada foto, video o documento recibido, incluso si el usuario no los necesita. Esta opción se gestiona desde Ajustes > Almacenamiento y datos, donde es posible definir qué tipos de archivos se descargan y bajo qué condiciones de conexión.

Desactivar la descarga automática y activar los mensajes temporales reduce la cantidad de archivos almacenados en el celular. (Foto: WhatsApp)

Por otro lado, los mensajes temporales eliminan automáticamente el contenido de una conversación después de un tiempo determinado, evitando que se acumulen archivos de forma indefinida.

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Al combinar estas opciones con el vaciado periódico de la administración de almacenamiento y el borrado de la caché, el usuario puede mantener bajo control el espacio que utiliza la aplicación.

Cómo impacta un almacenamiento lleno al rendimiento del teléfono

Un almacenamiento saturado afecta el funcionamiento de todo el dispositivo. El sistema operativo y las aplicaciones requieren espacio libre para crear archivos temporales y gestionar la memoria RAM.

Cuando este margen se reduce, el teléfono responde con lentitud, se producen cierres inesperados de apps y se incrementa el desgaste de la memoria flash.