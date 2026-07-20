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Identificador de llamadas de Google: cómo activarlo para bloquear spam

La función opera desde Android 5.0, se activa desde la app de Teléfono y ofrece alertas sobre intentos de fraude o suplantación de identidad

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La vía telefónica ha sido utilizada por delincuentes para engañar a múltiples usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los celulares Android integran una función desarrollada por Google que permite saber quién está llamando, incluso si el número no se encuentra en la agenda del usuario.

Esta herramienta representa un avance en materia de seguridad y control de llamadas, porque ofrece la posibilidad de reconocer e impedir comunicaciones consideradas como spam o intentos de suplantación de identidad.

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La protección contra el spam en el sistema operativo Android opera de forma automática en modelos recientes. Se apoya en la base de datos de la compañía, que analiza números y comportamientos sospechosos.

Google lanza nueva herramienta para Android que podrá identificar llamadas que se hagan con IA.
El sistema de Google alerta sobre posibles intentos de suplantación de identidad durante una llamada entrante en Android. (Fotocomposición Infobae)

El sistema transmite a Google cierta información de las llamadas entrantes y salientes, con el objetivo de identificar emisores desconocidos y brindar al usuario alertas sobre riesgos.

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Cómo activar o desactivar el identificador de llamadas en Android

El servicio de identificador de llamadas y protección contra el spam está habilitada por defecto en los dispositivos Android compatibles.

Para revisar o modificar esta configuración, el usuario debe abrir la aplicación de Teléfono, seleccionar el menú de opciones, ingresar en Configuración y luego acceder a la sección Identificador de llamada y spam. Allí es posible activar o desactivar la función “Ver ID de emisor y spam” según las preferencias personales.

Este es el apartado donde se puede activar la opción desde este sistema operativo. (Foto: captura)
El usuario puede desactivar o activar la opción de filtro de llamadas según los prefiera. (Foto: captura)

En caso de querer bloquear las llamadas spam, puede habilitarse la opción “Filtrar llamadas de spam”. Esta alternativa impide que las llamadas detectadas como no deseadas lleguen al teléfono, pero las comunicaciones filtradas quedan registradas en el historial y pueden revisarse posteriormente.

Qué se necesita para la detección de llamadas falsas en Android

La detección de llamadas falsas exige que el dispositivo cuente con Android 5.0 o alguna versión posterior. Es clave tener instaladas las aplicaciones Teléfono, Contactos y Mensajes desarrolladas por Google.

Si alguna de estas apps no está presente o se encuentra inhabilitada, el sistema podría no ofrecer la alerta ante intentos de suplantación. El usuario puede comprobar la versión de Android que utiliza en la sección de información del sistema, dentro del menú de configuración general.

El dispositivo deben contar con varias aplicaciones nativas de Google. (Foto: Europa Press)
El dispositivo deben contar con varias aplicaciones nativas de Google. (Foto: Europa Press)

En caso de no contar con las aplicaciones requeridas, están disponibles de forma gratuita en Google Play Store. Mantener el sistema actualizado garantiza el acceso a las nuevas funciones de seguridad y detección.

Cómo activar el anuncio del identificador de llamada en Android

Para quienes prefieren escuchar el nombre o número del emisor antes de responder, el sistema ofrece la función de anuncio del identificador de llamada. Esta opción se encuentra dentro de la aplicación de Teléfono, accediendo nuevamente a Configuración y luego a Anuncio del identificador de llamada.

Asimismo, el usuario puede elegir entre recibir el anuncio siempre, solo cuando use auriculares o nunca; y es una característica útil para quienes reciben llamadas mientras están ocupados o tienen el dispositivo lejos de la vista.

De qué forma marcar una llamada como spam y bloquearla

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es posible marcar y bloquear números como spam directamente desde el historial de llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar y bloquear números sospechosos contribuye a mejorar la protección colectiva. Para marcar una llamada como spam, solo hay que abrir la aplicación de Teléfono y, desde la página principal, seleccionar el número correspondiente en el historial de llamadas. Una vez allí, el usuario puede optar entre bloquear o marcar como spam el número.

Otra alternativa consiste en mantener presionada la llamada que se desea reportar y elegir la opción de bloqueo. Esta acción ayuda a perfeccionar los filtros de detección, porque la compañía suma la información a su base de datos y ajusta los algoritmos para futuras alertas.

Entre otros hábitos sugeridos, es clave no responder llamadas de remitentes desconocidos, evitar compartir el número telefónico en plataformas públicas, como redes sociales o foros digitales, y desconfiar de mensajes o enlaces sospechosos a través de aplicaciones como WhatsApp.

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