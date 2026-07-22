América Latina

Uruguay dio marcha atrás con el cambio más resistido para los fondos privados de pensiones y mantendrá el esquema

El gobierno de Yamandú Orsi descartó que las AFAP pierdan el vínculo con sus afiliados, una propuesta surgida del diálogo sobre la reforma previsional que había sido cuestionada por el sector privado. Ahora busca reducir comisiones y ampliar las inversiones en el exterior, y se abre un frente con la central obrera

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el libro con recomendaciones del Diálogo Social, para reformar el sistema previsional (Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el libro con recomendaciones del Diálogo Social, para reformar el sistema previsional (Presidencia)

El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay descartó uno de los cambios más criticados para los fondos de pensiones privados, que había surgido de un “diálogo social” en el que participaron algunos partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y empresarios. En esa instancia había surgido la idea de que estos fondos pierdan el vínculo con el cliente (su parte comercial) y se concentraran en la gestión del portafolio de inversiones.

Esta medida, que se había conocido públicamente en abril, había generado el rechazo de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP) –en particular las privadas– que consideran que la propuesta era una “estatización”.

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En Uruguay, hay cuatro AFAP que gestionan en régimen de ahorro individual. Una de ellas –la que tiene más clientes– es República AFAP, y sus accionistas son estatales (el Banco República, el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Previsión Social). Las otras, son privadas: Itaú AFAP, AFAP Sura e Integración AFAP.

El ministro de Economía uruguayo, Gabriel Oddone, el presidente Yamandú Orsi, y el director de la OPP, Rodrigo Arim, al presentar los cambios al sistema previsional (Presidencia)
El ministro de Economía uruguayo, Gabriel Oddone, el presidente Yamandú Orsi, y el director de la OPP, Rodrigo Arim, al presentar los cambios al sistema previsional (Presidencia)

El “diálogo social” fue el ámbito creado por el gobierno de Orsi para hacer modificaciones a la reforma previsional aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. De esa instancia surgieron ideas de distintos tipos, desde la unificación del sistema de transferencias a la infancia hasta la habilitación de una causal de despido a los 60 años.

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El punto más cuestionado fue el de los fondos privados de pensiones. Ante las críticas de empresarios y de la oposición, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, definió abrir una mesa de diálogo de 60 días con las AFAP para avanzar en las propuestas.

Fue en este ámbito que se definió descartar la propuesta que se recomendó en el “diálogo social”.

El Diálogo Social, con recomendaciones para reformar el sistema previsional, fue presentado en el Consejo de Ministros (Presidencia)
El Diálogo Social, con recomendaciones para reformar el sistema previsional, fue presentado en el Consejo de Ministros (Presidencia)

Las AFAP siguen siendo las responsables del manejo del fondo de ahorro previsional, siguen manteniendo un vínculo con el afiliados, el afiliado sigue decidiendo de manera individual qué AFAP elige”, resumió el ministro Oddone en una rueda de prensa que brindó el lunes.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que el objetivo es “mejorar el monto de las jubilaciones” que genera el pilar de ahorro individual (como se le denomina al que gestionan las AFAP).

Vamos a poder lograr –cuando todas las medidas estén implementadas– un ahorro en las comisiones que deberían rondar entre el 5% y el 10%. Es una estimación inicial, pero estamos trabajando en esta dirección”; dijo Oddone.

El MEF apuesta por “menores costos” y una “mayor rentabilidad” de las AFAP.

Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y ministro de Economía, Gabriel Oddone (Martin Cerchiari - Presidencia)
Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y ministro de Economía, Gabriel Oddone (Martin Cerchiari - Presidencia)

Para esto, además, impulsa otra modificación relevante: la ampliación de las inversiones en el exterior que pueden hacer los fondos de pensiones. Hoy tienen muy limitados los títulos extranjeros en los que pueden invertir.

Se mantendrá “una estricta regulación y supervisión profesional, sujeta a los más altos estándares que caracterizan el esquema actual de inversiones”.

Ahora para el gobierno se abre un nuevo frente porque los anuncios son resistidos por el PIT-CNT, la central obrera del país.

Una delegación del PIT-CNT se reunió este martes con el ministro Oddone durante casi dos horas y media. “Los acuerdos son para cumplirse”, dijo el presidente de la central, Marcelo Abdala, en una rueda de prensa

Foto 1. Marcelo Abdala PIT-CNT
Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, la central sindical de Uruguay (PIT-CNT)

Para Abdala, la propuesta del gobierno toma en cuenta “gran parte” de los resultados de aquel “diálogo social” pero dejó por fuera un punto relevante.

“El diálogo social marcó la posibilidad de que el pilar de ahorro individual fuera gestionado de manera centralizada por un organismo público, pero ese punto propuesto en su momento por el poder ejecutivo no está”, dijo Abdala a la prensa.

Luego, en un comunicado, el PIT-CNT señaló que “quedan muchas preguntas abiertas”. “¿Quién garantiza a los trabajadores el retorno de las eventuales inversiones de las AFAP en el exterior? ¿Por qué las AFAP siguen cobrando comisiones del dinero de los trabajadores, antes de desarrollar inversión alguna y sin tener riesgo empresarial ninguno, es decir con por lo menos una parte de la ganancia asegurada?”, señala el texto.

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