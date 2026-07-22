Los 9 juegos que abandonan PlayStation Plus en agosto: Power Rangers, Dead Island 2 y más

El catálogo Extra y Premium de PlayStation Plus perderá nueve títulos el 18 de agosto de 2026. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation Plus perderá nueve títulos de su catálogo Extra y Premium el próximo 18 de agosto de 2026.

Entre los juegos que abandonan el servicio se encuentran Dead Island 2, el RPG táctico Unicorn Overlord y el beat ‘em up Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, que llegó al catálogo apenas el 28 de julio.

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Los nueve juegos que dejan PlayStation Plus en agosto

Sony actualizó la sección ‘Última oportunidad para jugar’ de PlayStation Store con la lista completa de títulos que dejarán de estar disponibles en los niveles Extra y Premium a partir del 18 de agosto de 2026.

Dead Island 2 es la secuela del survival zombie ambientado en un Los Ángeles postapocalíptico. (PlayStation)

La fecha coincide con la incorporación del catálogo mensual de agosto. Cinco de los nueve juegos tenían salida prevista para julio, pero la compañía les extendió la estadía un mes adicional.

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Estos son los títulos:

Dead Island 2 (PS5 y PS4): secuela del juego de supervivencia zombie ambientado en una versión apocalíptica de Los Ángeles, con combate cuerpo a cuerpo y cooperativo.

Earth Defense Force 6 (PS5 y PS4): shooter de acción en el que los jugadores defienden la Tierra de oleadas de criaturas gigantes e invasores alienígenas.

Unicorn Overlord (PS5 y PS4): RPG táctico que combina gestión de ejércitos con combate en tiempo real en un mundo de fantasía.

Harold Halibut (PS5): aventura narrativa de ciencia ficción construida con técnicas de stop-motion, ambientada en una nave espacial sumergida en un océano alienígena.

Unicorn Overlord es un RPG de estrategia táctica. (PlayStation)

Clash: Artifacts of Chaos (PS5 y PS4): juego de acción y artes marciales con estética oscura, desarrollado por ACE Team.

Onee Chanbara Origin (PS4): hack and slash de acción con protagonistas femeninas, remake del título original de la saga.

Space Crew: Legendary Edition (PS4): simulador de gestión de nave espacial en el que el jugador comanda una tripulación en misiones de alto riesgo.

Bomber Crew (PS4): juego de estrategia y supervivencia en el que se gestiona una tripulación de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial.

Röki (PS5): aventura de exploración y puzles basada en el folclore escandinavo, con una estética visual de cuento ilustrado.

Röki es una aventura de puzles y exploración inspirada en el folclore nórdico. (PlayStation)

Qué es PlayStation Plus y por qué importa saber qué juegos se van

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony para PlayStation que ofrece tres niveles: Essential, Extra y Premium.

Los niveles Extra y Premium incluyen acceso a un catálogo rotativo de cientos de juegos que los suscriptores pueden jugar mientras mantengan activa su membresía.

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A diferencia de los juegos mensuales del nivel Essential que quedan en la biblioteca del usuario mientras conserve la suscripción, los títulos del catálogo Extra y Premium desaparecen del acceso en cuanto Sony los retira, aunque el jugador los haya descargado previamente.

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony con tres niveles de membresía. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Por eso, quienes tengan Dead Island 2 o Unicorn Overlord pendientes en su lista tienen hasta el 18 de agosto para completarlos.

Descuentos en PlayStation Store

PlayStation Store activó sus Rebajas de Temporada con descuentos de hasta 90% en juegos para PS5 y PS4 disponibles.

La promoción incluye títulos de géneros variados, desde acción y aventura hasta deportes y cooperativo.

Entre las ofertas más notorias figura NBA 2K26 para PS5 en su edición estándar con una rebaja de 90%, que lleva su precio de USD 69,99 a USD 6,99, y la Edición Superestrella con 80% de descuento, de USD 99,99 a USD 19,99.

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PlayStation Store lanzó sus Rebajas de Temporada con descuentos de hasta 90% en títulos de PS5 y PS4. (PlayStation)

Split Fiction, el cooperativo de Hazelight Studios, bajó 35%, de USD 49,99 a USD 32,49. La Edición Digital Deluxe de SAROS tiene un descuento de 25%, de USD 79,99 a USD 59,99.

Resident Evil Requiem y su Edición Deluxe registran rebajas del 20%, con precios desde USD 55,99 y USD 63,99, respectivamente. ASTRO BOT cae 34%, de USD 59,99 a USD 39,59, e Invincible VS baja 20%, de USD 49,99 a USD 39,99.

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