Tecno

Los 9 juegos que abandonan PlayStation Plus en agosto: Power Rangers, Dead Island 2 y más

Entre los títulos que abandonan el servicio se encuentran Earth Defense Force 6, Clash: Artifacts of Chaos y Bomber Crew 

Guardar
Google icon
El catálogo Extra y Premium de PlayStation Plus perderá nueve títulos el 18 de agosto de 2026. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
El catálogo Extra y Premium de PlayStation Plus perderá nueve títulos el 18 de agosto de 2026. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation Plus perderá nueve títulos de su catálogo Extra y Premium el próximo 18 de agosto de 2026.

Entre los juegos que abandonan el servicio se encuentran Dead Island 2, el RPG táctico Unicorn Overlord y el beat ‘em up Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, que llegó al catálogo apenas el 28 de julio.

PUBLICIDAD

Los nueve juegos que dejan PlayStation Plus en agosto

Sony actualizó la sección ‘Última oportunidad para jugar’ de PlayStation Store con la lista completa de títulos que dejarán de estar disponibles en los niveles Extra y Premium a partir del 18 de agosto de 2026.

Captura de pantalla de la PlayStation Store con información del videojuego Dead Island 2, precio, calificación de 4.21 estrellas y arte promocional con zombis
Dead Island 2 es la secuela del survival zombie ambientado en un Los Ángeles postapocalíptico. (PlayStation)

La fecha coincide con la incorporación del catálogo mensual de agosto. Cinco de los nueve juegos tenían salida prevista para julio, pero la compañía les extendió la estadía un mes adicional.

PUBLICIDAD

Estos son los títulos:

  • Dead Island 2 (PS5 y PS4): secuela del juego de supervivencia zombie ambientado en una versión apocalíptica de Los Ángeles, con combate cuerpo a cuerpo y cooperativo.
  • Earth Defense Force 6 (PS5 y PS4): shooter de acción en el que los jugadores defienden la Tierra de oleadas de criaturas gigantes e invasores alienígenas.
  • Unicorn Overlord (PS5 y PS4): RPG táctico que combina gestión de ejércitos con combate en tiempo real en un mundo de fantasía.
  • Harold Halibut (PS5): aventura narrativa de ciencia ficción construida con técnicas de stop-motion, ambientada en una nave espacial sumergida en un océano alienígena.
Captura de pantalla de la PlayStation Store. Se muestra la página del videojuego Unicorn Overlord con su título, calificación, precio y detalles
Unicorn Overlord es un RPG de estrategia táctica. (PlayStation)
  • Clash: Artifacts of Chaos (PS5 y PS4): juego de acción y artes marciales con estética oscura, desarrollado por ACE Team.
  • Onee Chanbara Origin (PS4): hack and slash de acción con protagonistas femeninas, remake del título original de la saga.
  • Space Crew: Legendary Edition (PS4): simulador de gestión de nave espacial en el que el jugador comanda una tripulación en misiones de alto riesgo.
  • Bomber Crew (PS4): juego de estrategia y supervivencia en el que se gestiona una tripulación de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial.
  • Röki (PS5): aventura de exploración y puzles basada en el folclore escandinavo, con una estética visual de cuento ilustrado.
Captura de pantalla de la PlayStation Store, página del juego Röki, personaje femenino de animación, cuervos, paisaje invernal, precio y detalles de la oferta
Röki es una aventura de puzles y exploración inspirada en el folclore nórdico. (PlayStation)

Qué es PlayStation Plus y por qué importa saber qué juegos se van

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony para PlayStation que ofrece tres niveles: Essential, Extra y Premium.

Los niveles Extra y Premium incluyen acceso a un catálogo rotativo de cientos de juegos que los suscriptores pueden jugar mientras mantengan activa su membresía.

A diferencia de los juegos mensuales del nivel Essential que quedan en la biblioteca del usuario mientras conserve la suscripción, los títulos del catálogo Extra y Premium desaparecen del acceso en cuanto Sony los retira, aunque el jugador los haya descargado previamente.

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony con tres niveles de membresía. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony con tres niveles de membresía. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Por eso, quienes tengan Dead Island 2 o Unicorn Overlord pendientes en su lista tienen hasta el 18 de agosto para completarlos.

Descuentos en PlayStation Store

PlayStation Store activó sus Rebajas de Temporada con descuentos de hasta 90% en juegos para PS5 y PS4 disponibles.

La promoción incluye títulos de géneros variados, desde acción y aventura hasta deportes y cooperativo.

Entre las ofertas más notorias figura NBA 2K26 para PS5 en su edición estándar con una rebaja de 90%, que lleva su precio de USD 69,99 a USD 6,99, y la Edición Superestrella con 80% de descuento, de USD 99,99 a USD 19,99.

Una cuadrícula de portadas de videojuegos para PS5 y PS4 con nombres de títulos, precios originales y con descuento, y porcentajes de rebaja
PlayStation Store lanzó sus Rebajas de Temporada con descuentos de hasta 90% en títulos de PS5 y PS4. (PlayStation)

Split Fiction, el cooperativo de Hazelight Studios, bajó 35%, de USD 49,99 a USD 32,49. La Edición Digital Deluxe de SAROS tiene un descuento de 25%, de USD 79,99 a USD 59,99.

Resident Evil Requiem y su Edición Deluxe registran rebajas del 20%, con precios desde USD 55,99 y USD 63,99, respectivamente. ASTRO BOT cae 34%, de USD 59,99 a USD 39,59, e Invincible VS baja 20%, de USD 49,99 a USD 39,99.

Temas Relacionados

PlayStationPower RangersDead IslandVideojuegosAgostoTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

La función habilita programar fecha, hora, ubicación y descripción desde el menú de adjuntos, con confirmaciones de asistencia y avisos automáticos al inicio

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

Con el código 6962, los usuarios pueden desbloquear la categoría de películas para niños entre 11 y 12 años como Las guerreras K-pop

Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

La previsión vincula automatización e inteligencia artificial con un salto de crecimiento global en cinco a siete años, al trasladar tareas hoy humanas a sistemas robóticos

La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

Del caso Mythos al experimento de OpenAI: por qué la industria empieza a preocuparse por las decisiones de la inteligencia artificial

El acceso no autorizado a sistemas de Hugging Face durante una prueba de seguridad y la decisión de Anthropic de no lanzar públicamente Mythos alimentaron un debate que gana cada vez más espacio entre los principales laboratorios de IA

Del caso Mythos al experimento de OpenAI: por qué la industria empieza a preocuparse por las decisiones de la inteligencia artificial

El efecto del Mundial 2026 en Spotify: Dai Dai de Shakira logra 138 millones de reproducciones

El día de la final, BTS fue el artista más escuchado entre los que actuaron en el evento, con 30 millones de reproducciones

El efecto del Mundial 2026 en Spotify: Dai Dai de Shakira logra 138 millones de reproducciones

DEPORTES

La decisión que tomó Luka Modric después del Mundial a los 40 años

La decisión que tomó Luka Modric después del Mundial a los 40 años

La sentida carta de Gerónimo Rulli tras la caída de Argentina en la final del Mundial: “Hubo muchos que esperaban vernos caer”

La psicología detrás del duelo por el posible último Mundial de Messi: “Es como una pérdida amorosa”

“Esta camiseta se respeta”: el video de Kempes en contra de las teorías conspirativas tras la final del Mundial

Racing venció a San Luis por 2-0 y conquistó su primer título en el fútbol femenino

TELESHOW

Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina: la llamativa burla a Enzo Fernández

Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina: la llamativa burla a Enzo Fernández

Moria Casán al cruce por los cuestionamientos a Argentina: “Es un país maravilloso que ha recibido a toda la gente”

La reflexión de Cazzu tras las críticas en redes que tildaron a Argentina de racista: “Es terrible que se discrimine”

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue dura: “Para mí es mala palabra”

Los días de Sofía Solá en Barcelona: playa, amigos y relax

INFOBAE AMÉRICA

Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Exiliados nicaragüenses piden a la ONU frenar la iniciativa de Ortega para suprimir elecciones

El presidente Arévalo confirma que se analizan medidas tras evaluar el alza de los combustibles

Guatemala prevé una inversión de Q226 millones para el remozamiento de las cárceles donde están los pandilleros

Estados Unidos desvió nueve buques en el estrecho de Ormuz en la segunda semana del bloqueo naval a Irán