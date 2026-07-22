Lanús abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano: hora, TV y formaciones

Lanús abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano de Perú

El Club Atlético Lanús enfrentará a Cienciano de Perú este miércoles desde las 21:30 en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino buscará revalidar su condición de campeón vigente tras su eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que los peruanos intentarán dar la sorpresa en territorio argentino para acercarse a los octavos de final. El Granate afronta el reto de defender su corona internacional tras un semestre con altibajos.

El conjunto del sur del Gran Buenos Aires alcanzó esta instancia tras finalizar tercero en el Grupo G de la Libertadores, con nueve puntos, tres menos que Liga de Quito y Mirassol. La eliminación representó un golpe para el campeón de la Sudamericana y la Recopa, que había iniciado el año con grandes expectativas internacionales. El desafío inmediato será imponerse en la serie frente a Cienciano para seguir en carrera por el bicampeonato y mantener la posibilidad de convertirse en el club más laureado de la competición.

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Por el lado de los peruanos, Cienciano selló su clasificación a los playoffs al quedar segundo en el Grupo B, sumando ocho puntos y superando a Juventud de Uruguay y Puerto Cabello de Venezuela por apenas una unidad. El equipo dirigido por el entrenador Horacio Melgarejo afronta el cruce con el objetivo de avanzar a los octavos tras un arranque irregular en el torneo local. Viene de perder 3-1 ante Melgar en la primera fecha del Apertura peruano.

La actualidad de Lanús dista de la solidez mostrada en las conquistas internacionales recientes. Tras ganar la Copa Sudamericana 2025 en una definición por penales frente a Atlético Mineiro y superar a Flamengo en la Recopa Sudamericana con un global de 4-2, el equipo no logró sostener ese rendimiento en la Libertadores ni en la Copa Argentina, donde resultó eliminado a manos de Instituto por 2-1. En este contexto, la dirigencia apostó por un solo refuerzo: el delantero paraguayo Allan Wlk, de 23 años, quien se sumó para fortalecer la ofensiva tras varios intentos fallidos en la búsqueda de un centrodelantero. El punta viene de un destacado semestre en Recoleta de su país.

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Si bien Mauricio Pellegrino logró recuperar para este encuentro a Ramiro Carrera y Dylan Aquino, que arrastraban diversas molestias físicas en la etapa final de la pretemporada, Lanús no podrá contar con Marcelino Moreno, quien fue operado por un problema en la planta del pie. Le resta aproximadamente un mes para volver a los campos de juego.

El duelo ante Cienciano representa una nueva oportunidad para que el conjunto argentino recupere confianza y aspire a un nuevo título internacional. La revancha se jugará el 29 de julio en Cusco, y el ganador de la serie enfrentará a Botafogo en los octavos de final.

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Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

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Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Asistente 1: Lubin Torrealba (Venezuela)

Asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela)

Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

AVAR: Byron Romero (Ecuador)

Hora:

21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:30 del 23 de julio (España).

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Televisación: DSports

Vuelta: miércoles 29 de julio, 21:30 horas, en Cusco