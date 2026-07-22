“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

Tras la victoria de Tigre por 3-0 ante Nacional en Montevideo por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, los micros que trasladaban a sus hinchas fueron atacados a balazos en la zona de ruta 1 y Camino Cibils, un episodio que dejó a un joven herido y que se produjo cuando el equipo argentino acababa de tomar una ventaja amplia antes de la revancha del 28 de julio.

El ataque ocurrió cuando los simpatizantes regresaban del estadio y, según el relato difundido desde Uruguay, desde una moto realizaron unos diez disparos que destruyeron los vidrios de los vehículos. Quien tomó la palabra en ESPN fue Martín Suárez, presidente del club argentino, quien brindó crudos detalles de lo acontecido en Montevideo.

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“A la salida del estadio hubo una caravana habitual escoltados por la Policía. En la salida de Montevideo, una moto baleó a los micros y uno de los micros se detuvo porque tuvimos un herido, Juan Pablo, que ya está bien, fuera de peligro. Está volviendo en buque para Buenos Aires. El micro quedó demorado en la Seccional 20 porque lo estaban peritando y enviamos otro micro para cruzar la frontera”, detalló Suárez, quien luego aclaró que los pasajeros de ese ómnibus hicieron trasbordo en otro bus y otros fueron distribuidos en distintos vehículos que habían viajado.

Ocurrió durante la excursión del Matador a Montevideo para jugar ante Nacional

El mandatario del Matador manifestó: “Por centímetros no fue tragedia. Fue una desgracia con suerte. Lo hablamos con Juan Pablo, que cinco centímetros para arriba y le pegaba en la cabeza y en lugar de estar comiendo en el hotel, estaba en la morgue con la hija. Eso nos amargó la noche después de todo lo lindo que vivimos". Respecto a las heridas del fanático tigrense, aportó que es una doble herida de bala porque el proyectil primero le pegó en el brazo y luego siguió y le dio en la mano, lo que le produjo una fractura de dedo. Fue trasladado y atendido en el hospital del Cerro, luego pasó por la seccional para declarar y finalmente pasó la noche en el hotel de la delegación antes de retornar a Buenos Aires en buque.

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En tanto, aclaró que Tigre no tiene ningún tipo de rivalidad con el público de Nacional ya que es la primera vez que los clubes se enfrentan y también fue el debut de los de Victoria en copas internacionales jugando en Uruguay. “No sabemos si esto está vinculado a gente de Nacional o no. Entiendo que es más bien un hecho de inseguridad como pasa en Uruguay, Brasil o Argentina. No sé si lo tenemos que vincular al fútbol o a un problema social”, mencionó.

El presidente (Ricardo Vairo) y vice de Nacional (Flavio Perchman) se comunicaron de inmediato con Suárez para ponerse a disposición, según declaró el pope de Tigre: “Ayer por la noche se pusieron en contacto conmigo. No me confirmaron si tienen detenidos o no, aunque dicen que tienen a un identificado. No sé si es algo vinculado al fútbol, la inseguridad o a un loco”.

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La revancha se disputará el martes 28 de julio en el estadio José Dellagiovanna desde las 19. El ganador de la serie enfrentará en octavos de final a Montevideo City Torque, que avanzó directamente a esa instancia tras terminar primero en el Grupo F por delante de Gremio de Brasil, Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile. “Tenemos que jugar la vuelta en Victoria y nos vamos a ocupar de este tema para que no se repita y no tengamos inconvenientes en Argentina que podamos lamentar. Posterior a esto nos pondremos a trabajar en la vuelta a Montevideo si todo sale bien (por la hipotética llave de octavos contra Montevideo City Torque)”.