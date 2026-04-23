Los electrodomésticos que más energía consumen y que deberías desconectar luego de usarlos

Una persona observa detenidamente la etiqueta de eficiencia energética en su lavadora en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en el costo del recibo de electricidad suele generar dudas entre los usuarios, pero en muchos casos la explicación no está en la tarifa, sino en el uso cotidiano de ciertos electrodomésticos. Equipos como la cocina eléctrica, la ducha eléctrica y la secadora de ropa encabezan la lista de los dispositivos que más energía consumen por hora, lo que los convierte en factores clave detrás del incremento en el gasto mensual.

De acuerdo con datos del sector energético, estos aparatos pueden consumir entre 1,5 y 4,5 kilovatios hora (kWh), cifras que, acumuladas durante varios usos al día, impactan de forma directa en la factura eléctrica. En ese contexto, especialistas recomiendan no solo moderar su uso, sino también desconectarlos cuando no estén en funcionamiento para evitar consumos innecesarios.

El problema, sin embargo, no se limita a estos equipos de alto consumo. Otros electrodomésticos como el microondas, la plancha o la olla arrocera presentan un gasto medio, pero su uso frecuente puede sumar una cantidad significativa de energía a lo largo del mes. A esto se suma el caso de la refrigeradora, que, aunque tiene un consumo más bajo por hora, permanece encendida de forma constante, convirtiéndose en uno de los principales contribuyentes al consumo total del hogar.

Recibos de luz pueden aumentar por uso prolongado de ciertos electrodomésticos. (Foto: Agencia Andina)

En términos generales, el gasto eléctrico depende de dos factores principales: la potencia del aparato y el tiempo que permanece en uso. Esto explica por qué dispositivos de alta potencia utilizados durante periodos prolongados generan un mayor impacto económico. También pone en evidencia la importancia de adoptar hábitos de consumo más eficientes para reducir el gasto sin necesidad de dejar de usar estos equipos.

Una de las herramientas más útiles para entender este impacto es la fórmula del consumo energético, que establece que la energía consumida es el resultado de multiplicar la potencia del equipo por el tiempo de uso.

Este cálculo permite estimar cuánta electricidad utiliza cada electrodoméstico y facilita la identificación de aquellos que representan un mayor gasto dentro del hogar. Con esta información, los usuarios pueden tomar decisiones más informadas, como reducir el tiempo de uso o priorizar equipos más eficientes.

Una persona analiza la clasificación de eficiencia energética pegada en la puerta de su nevera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el consumo en modo de espera o “standby”. Muchos dispositivos continúan utilizando energía incluso cuando no están en uso activo, lo que, aunque representa un gasto menor por separado, puede acumularse con el tiempo. Televisores, cargadores, microondas y otros aparatos conectados permanentemente contribuyen a este consumo silencioso.

Frente a este escenario, los expertos recomiendan una serie de prácticas simples para optimizar el consumo energético. Entre ellas, destacan desconectar los dispositivos cuando no se utilizan, aprovechar al máximo cada uso —por ejemplo, utilizar la lavadora con carga completa— y revisar periódicamente el estado de los equipos para garantizar su eficiencia.

Además, la elección de electrodomésticos con certificación de eficiencia energética puede marcar una diferencia significativa a largo plazo. Aunque estos equipos pueden tener un costo inicial más elevado, su menor consumo permite compensar la inversión con el tiempo mediante un ahorro sostenido en la factura eléctrica.

Desenchufar electrodomésticos que no usas es importante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto actual, marcado por un mayor uso de dispositivos eléctricos en el hogar, hace que este tipo de medidas cobre mayor relevancia. La digitalización, el teletrabajo y el uso intensivo de electrodomésticos han incrementado la demanda energética doméstica, lo que obliga a prestar mayor atención a los hábitos de consumo.