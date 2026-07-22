La carne argentina abrió un nuevo mercado en Asia: a qué país podrá exportarse por primera vez

La carne vacuna subió un 53,6% anual, muy por encima de la inflación general, y el consumo cayó a su nivel más bajo en 30 años

La carne argentina logró el acceso a uno de los mercados más grandes y menos explorados de Asia. Se trata de Indonesia, un archipiélago de 280 millones de habitantes que en 2025 importó carne vacuna por casi USD 884 millones y que hasta ahora tenía a India, Australia y Brasil como principales proveedores. El hito se produce en un momento de paradoja para el sector en la Argentina. Mientras las exportaciones baten récords de valor, el consumo interno de carne vacuna registró en el primer semestre de 2026 su nivel más bajo en 30 años.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca confirmó la noticia, en un comunicado conjunto con la Cancillería Argentina. El acuerdo se concretó entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Dirección General de Servicios de Ganadería y Sanidad Animal (DGLAHS) de Indonesia, tras una serie de intercambios técnicos que definieron los requisitos sanitarios que deberán cumplir los establecimientos argentinos para acceder a ese destino. El protocolo habilita tanto la exportación de carne bovina como la reapertura del mercado para los lácteos.

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El tamaño del mercado que se abre es considerable. Indonesia importó en 2025 carne bovina por USD 884 millones, de los cuales USD 836 millones correspondieron a carne congelada. En el segmento de lácteos, las compras externas del país asiático alcanzaron los USD 1.597 millones, con la leche y la nata como producto estrella —USD 939 millones—, abastecidos principalmente por Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Bélgica.

Se exporta más, pero el mercado local consume menos

La exportación argentina de carne viene en alza sostenida. Según el último informe del Consorcio ABC, las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron en junio de 2026 un volumen cercano a las 63.900 toneladas, por un valor de USD 444,7 millones. Frente a junio de 2025, los volúmenes crecieron un 1,6%, pero el valor obtenido fue un 35,3% superior, reflejo de la fuerte mejora en los precios internacionales.

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El acumulado del primer semestre del año ya suma 336.200 toneladas y USD 2.288 millones, con un alza del 43,3% en valor respecto al mismo período del año pasado.

En el primer semestre de 2026, Argentina exportó 336.200 toneladas de carne bovina por un valor de USD 2.288 millones

El precio promedio de exportación de carne bovina llegó en junio a USD 6.963 por tonelada, un 33,1% por encima del precio medio de junio de 2025, que había sido de USD 5.230 por tonelada. El informe del Consorcio ABC señaló que, tras el piso de USD 3.740 por tonelada alcanzado a mediados de 2024, los precios iniciaron una recuperación que llevó el valor hasta casi USD 7.300 en mayo de 2026.

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China sigue siendo el destino dominante: representó el 60,1% de los volúmenes exportados en junio de 2026, con embarques de carne deshuesada por 22.300 toneladas y USD 135 millones. Le siguieron Estados Unidos —con 11.700 toneladas de carne congelada sin hueso por USD 88,9 millones— e Israel, que con 4.800 toneladas totales se consolidó como el tercer destino del mes tras la recuperación de los embarques kosher. Las exportaciones a Israel crecieron un 20% en los primeros seis meses del año respecto al mismo período de 2025.

Sin embargo, mientras el sector exportador acumula resultados favorables, el mercado doméstico atraviesa una fuerte contracción. Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el abastecimiento del mercado doméstico de carne vacuna cayó 11,5% en términos interanuales durante el primer semestre de 2026, con un consumo aparente de 1.019.430 toneladas res con hueso —casi 132.000 toneladas menos que en el mismo período de 2025—. Fue el peor primer semestre en tres décadas.

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El consumo per cápita promedió 47 kilos por habitante al año en los últimos 12 meses, un 8,2% por debajo del registro de un año atrás, lo que equivale a 4,2 kilos menos por persona. La Ciccra atribuyó esa retracción al menor poder adquisitivo de los hogares, golpeados por un encarecimiento de la carne vacuna que superó con amplitud la inflación general: los cortes vacunos subieron un 53,6% anual, frente al 29,9% del pollo entero y al 33,5% del índice general de precios al consumidor.

Argentina cuenta hoy con 51 millones de cabezas de ganado, lejos del récord de 60 millones registrado en 2006

La menor faena también incidió en el cuadro. En el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas, un 8,9% menos que en igual período de 2025, con una producción de carne de 1,428 millones de toneladas y una baja del 6,2 por ciento.

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Ariel Morales Antón, presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores de la República Argentina, había señalado en Infobae Al Amanecer que la exportación “no consume el stock” destinado al mercado local, dado que los mercados operan con categorías de hacienda distintas. Mientras la exportación utiliza novillos más pesados, el consumidor argentino demanda cortes de hacienda liviana. Morales Antón también advirtió que la Argentina cuenta hoy con 51 millones de cabezas de ganado, lejos del récord de 60 millones registrado en 2006, y que para evitar la situación actual el país debería tener entre 70 y 75 millones de cabezas.