El almacenamiento de tu cuenta de Google no será igual y también guardará los SMS y más

Google aplicará desde septiembre de 2026 un cambio en el almacenamiento gratuito de 15 GB de sus cuentas.

Google ha anunciado un cambio relevante en la gestión del almacenamiento gratuito que ofrece en sus cuentas, una decisión que impacta a millones de usuarios que dependen de sus 15 GB para guardar fotos, documentos y respaldos de sus dispositivos Android.

A partir de septiembre de 2026, ciertos datos que antes no se contabilizaban para el límite de almacenamiento comenzarán a restar espacio, lo que obliga a los usuarios a estar más atentos a la gestión y uso de su cuenta, en temas como los mensajes de texto y las llamadas recibidas.

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Qué datos empiezan a restar espacio en Google

Hasta ahora, elementos como el historial de llamadas, los mensajes SMS, la configuración general del dispositivo y los ajustes de aplicaciones podían guardarse en la copia de seguridad de Android sin afectar el límite de almacenamiento. Solamente las fotografías y los archivos guardados en Google Drive o Google Fotos restaban espacio directamente de los 15 GB disponibles en la cuenta gratuita.

Con la actualización anunciada, Google comenzará a contabilizar estos datos adicionales dentro del almacenamiento utilizado. Esto significa que las copias de seguridad realizadas desde finales de agosto incluirán, además de las fotos y documentos, los SMS, el historial de llamadas, los ajustes del dispositivo y otros elementos de la configuración del teléfono.

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Hasta ahora, Google solo restaba del almacenamiento de la cuenta las fotos y los archivos guardados en Google Drive o Google Fotos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De esta manera, la copia de seguridad deja de ser un proceso que iba “por libre” y pasa a compartir espacio con otros servicios como Gmail, Google Drive y Google Fotos.

Este cambio no afecta a las copias de seguridad realizadas antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva política. Solo las copias generadas posteriormente comenzarán a consumir más espacio en la cuenta.

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En la práctica, las futuras copias de seguridad serán ligeramente más grandes, aunque Google asegura que el incremento habitual rondará los 40 MB por copia en una cuenta promedio. En algunos casos, el aumento puede ser de solo 20 MB, lo que para la mayoría de los usuarios será casi imperceptible. Sin embargo, para quienes ya están cerca de agotar sus 15 GB gratuitos, la diferencia podría volverse significativa a medio plazo.

Nuevas opciones para gestionar el almacenamiento

La compañía acompaña esta modificación con nuevas herramientas para administrar mejor las copias de seguridad. Los usuarios de Android 9 o superior podrán elegir con más detalle qué datos y qué aplicaciones quieren incluir en su copia de seguridad. Por ejemplo, será posible excluir el historial de llamadas o los mensajes SMS si se considera que no es necesario recuperarlos en un futuro cambio de teléfono.

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Google aclaró que las copias de seguridad realizadas antes de la entrada en vigor de la medida no afectarán el nuevo cálculo del almacenamiento.

Esta opción permite adaptar la copia de seguridad a las necesidades personales y ahorrar espacio sin renunciar a proteger la información importante. En lugar de respaldar automáticamente todos los datos disponibles, cada persona podrá seleccionar solo aquellos que realmente desee conservar en la nube.

Para comprobar cuánto ocupa la copia de seguridad y gestionar el espacio disponible, los usuarios pueden acceder al gestor de almacenamiento de Google One. Desde ahí es posible liberar espacio, ampliar el plan contratado o desactivar directamente la copia de seguridad.

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En los teléfonos Pixel, las nuevas opciones aparecen en Ajustes, dentro de Cuentas y copia de seguridad, luego en Copia de seguridad de Google y después en Otros datos del dispositivo.

Qué sucede si la cuenta se llena

Uno de los cambios más relevantes es el nuevo comportamiento de las copias de seguridad cuando la cuenta alcanza su límite de almacenamiento. Hasta ahora, algunos datos esenciales del teléfono podían seguir respaldándose incluso si el espacio estaba totalmente ocupado, lo que facilitaba restaurar información básica al cambiar de dispositivo.

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Si la cuenta alcanza su límite, las copias automáticas de Android se pausarán hasta que el usuario libere espacio o contrate Google One. (Google)

Con la actualización, si la cuenta supera su cuota disponible, las copias automáticas de Android se pausarán hasta que el usuario libere espacio o contrate más almacenamiento a través de Google One. Esto convierte la gestión de las copias de seguridad en un proceso más dependiente de la capacidad real de la cuenta y obliga a estar atentos para evitar quedarse sin respaldo en momentos críticos.

Google ha empezado a informar por correo electrónico a los usuarios de estos cambios, proporcionando un aviso previo de 45 días antes de que la nueva política entre en vigor. El despliegue será progresivo, de modo que algunos usuarios ya ven el cambio, mientras que otros lo recibirán en los próximos meses.

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