Rigen alertas por vientos, tormentas y nevadas en al menos 12 provincias: cómo estará el tiempo en el AMBA

Alerta naranja y amarilla por nevadas y vientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes comienza con frío, nubes y lloviznas en gran parte del país. Las temperaturas serán bajas, la humedad alta y en varias provincias el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas, nevadas y viento. La buena noticia es que el fin de semana llega con un cambio de aire más cálido y condiciones más estables.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores habrá lloviznas desde la mañana y se extenderán durante todo el día, con temperaturas que rondarán los 10 °C como mínima y los 14 °C como máxima, con vientos del noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora (Km/h). Por eso, antes de salir de casa, lo ideal es llevarse un abrigo medio, impermeable o piloto, y tener el paraguas a mano.

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Un diagrama muestra el pronóstico meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante una semana, con detalles de temperatura, probabilidad de precipitación y condiciones del viento.

Este pronóstico mejoraría hacia el miércoles por la tarde con la apertura de algunas nubes. Algunos rayos de sol podrían atravesarlos, aunque eso no impactará en las temperaturas, que se posicionarán entre los 9 °C y los 14. Por el momento, la probabilidad de lluvia es apenas del 10% durante todo el día.

En el resto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el panorama es parecido: ambiente frío y húmedo, con abundante nubosidad y posibilidad de lluvias leves durante la mañana del martes. Las temperaturas se mantienen en el mismo rango que en la ciudad, con escasa diferencia entre el día y la noche. Para el miércoles, la mejora también llega de manera gradual al conurbano.

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Alertas

Los distintos tipos de alertas en el país

Hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias que abarca el norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones, el oeste de Villarino, Puán y las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. En esos distritos se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 mm, con posibilidad de que los valores sean superados de forma puntual. Se recomienda evitar zonas inundables y estar atentos a las actualizaciones del organismo meteorológico.

Continúan las lluvias en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las alertas vigentes para la jornada de hoy, el SMN estableció dos niveles de advertencia por tormentas en el litoral. La alerta amarilla abarca las provincias de Formosa, Chaco, mientras que la naranja, la más severa de las dos, rige para Corrientes y Misiones, durante todo el día, con mayor intensidad hacia la tarde. Se esperan tormentas fuertes, algunas severas, con granizo de distintos tamaños, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y precipitaciones acumuladas de entre 70 y 90 mm. La alerta amarilla por tormentas cubre las mismas provincias con valores algo menores: entre 50 y 80 mm, con granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica.

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En la cordillera, la jornada también continuará con algunas complicaciones debido a un fuerte temporal que se está viviendo en Mendoza, donde en las últimas horas se conoció el rescate de más de 30 personas que habían quedado aisladas.

Operativo de rescate en Mendoza

Asimismo, San Juan está bajo alerta naranja por este mismo fenómeno climático en plena temporada de invierno. En ambas provincias se prevén entre 50 y 150 centímetros de nieve acumulada, con vientos intensos y posibilidad de viento blanco que reduzca la visibilidad. Además, en la alta cordillera de esas provincias rige una advertencia por viento, con velocidades de entre 80 y 100 km/h y ráfagas que pueden superar los 120 km/h en los niveles más altos.

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El resto de la traza cordillerana se suma a los avisos. Neuquén, Salta, La Rioja y Catamarca padecerán intensas nevadas en zonas de alta montaña, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, y de 5 a 20 cm en las zonas más bajas. En esas mismas provincias también rige alerta amarilla por viento, con ráfagas de hasta 100 km/h.

En medio de un temporal de fuertes vientos y nevadas apareció un grupo de vicuñas y ovejas con la cabeza y el cuerpo totalmente cubiertos de nieve. La secuencia se capturó en el paraje La Aguadita en Antofagasta de la Sierra. El Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja el nivel de alerta por nevadas en la zona cordillerana

En un video que circuló por redes sociales quedó demostrada la dramática situación que atraviesan algunos animales en Catamarca. El registro compartido por Radio Valle Viejo indicó que las temperaturas son bajo cero y que hay ráfagas de viento de más de 100 km/h. Uno de los residentes del Paraje La Aguadita en Antofagasta de la Sierra captó el momento en que vicuñas y ovejas se acercaban cubiertas de nieves.

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“Acumulados muy pocas veces vistos, con animales un poco desorientados”, describió Clima MeteoFedex. El portal El Ancasti indicó que la intensidad del fenómeno que afecta a la cordillera de Fiambalá mantiene bloqueado el campamento minero desde el jueves. Hay mineros aislados.

Para Salta y Jujuy hay además una advertencia por viento Zonda en zonas del centro, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad.

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Un mapa de Argentina muestra zonas con alerta por frío extremo, con nivel rojo afectando gran parte de la Patagonia, incluyendo Río Gallegos.

Por temperaturas frías extemas, el SMN indicó que el sur cuenta con dos tipos de alertas. En las provincias de Chubut, Tierra del Fuego y gran parte de Santa Cruz rige una alerta amarilla, mientras que al noreste de la provincia santacruceña, la misma asciende a naranja. Ante este panorama, el organismo climatológico recomienda:

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.