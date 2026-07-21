El emotivo mensaje de Leandro Paredes tras perder la final: “Fue un orgullo ser parte de esta Selección”

Leandro Paredes en la final del Mundial (Foto: Reuters/James Lang)

Ya en Argentina, Leandro Paredes se sumó a sus compañeros de plantel y publicó un emotivo posteo en sus redes sociales tras caer ante España en la final del Mundial 2026. “Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”, expresó, en un mensaje que tiene cierto gusto a despedida.

El mediocampista de Boca Juniors fue parte de la delegación que regresó a Argentina desde Estados Unidos, junto al cuerpo técnico. Todos ellos fueron recibidos en Ezeiza por una multitud de hinchas que los esperaron durante horas en las inmediaciones del Aeropuerto Ministro Pistarini, pese a las lluvias y el frío.

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Leandro Paredes en el recibimiento de los hinchas argentinos a la Selección (Foto: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Tras este recibimiento, Paredes escribió un mensaje en sus redes sociales, que comienza diciendo: “Gracias Argentina, te amo hoy y siempre”. “Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto”, contiuó.

De esta manera, procedió a agradecer a cada persona que formó parte del equipo. “Gracias a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta, como lo hizo hasta el último segundo de cada partido”, sumó.

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La publicación de Leandro Paredes

Sin confirmar que se trató de su última Copa del Mundo, el jugador de 32 años cerró su publicación con una frase que deja cierto gusto a despedida: “Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”. El posteo estuvo acompañado de varias postales de estos últimos días desde el cumpleaños de Lionel Messi, pasando por el partido que disputó la Albiceleste contra Inglaterra y llegando hasta la derrota de la final, en la que Argentina cayó 1-0 ante España. También compartió imágenes del recibimiento de los hinchas en Ezeiza.

Su mensaje llega horas después de que se revelara un dato que se mantuvo bajo resguardo durante el último tramo del Mundial: Paredes jugó los últimos tres partidos con una fisura en la costilla, que le provocaba dificultades para respirar. La información la dio a conocer el periodista Martín Arévalo en el programa ESPN Mundial.

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“Lo estudiaron y hubo días en los que le costaba incluso respirar. Esto no trascendió porque obviamente los rivales lo iban a ir a buscar con un golpe o con algo, algunos que tengan mala intención, no digo que todos. Esto podía provocar que Argentina perdiera a un jugador titular que ayer no lo fue pero que en la idea de Scaloni era titular”, siguió.

Paredes había llegado con una lesión muscular que arrastró desde el último partido con Boca en la Copa Libertadores y logró recuperarse en la preparación para el Mundial. Ahora, con este nuevo inconveniente físico, el jugador deberá ser evaluado por el cuerpo médico del Xeneize para volver a los entrenamientos con el equipo que actualmente conduce el Vasco Arruabarrena.

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Por último, respecto al tumulto luego del partido y las agresiones contra los españoles Eric García y Gavi, Paredes podría ser sancionado por la FIFA en caso de haber sido expulsado. De acuerdo con las imágenes de la televisión, el ex jugador de la Roma tomó del cuello al defensor de la selección española que reemplazó a Rodri antes de ser separado por Thiago Almada y Scaloni, pero luego derribó al mediocampista del Barcelona, que estaba con la pechera de suplente.