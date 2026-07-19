Robot humanoide ya remplaza personas en fábricas para producir autos en 76 segundos

CyberOne puede clasificar piezas de forma autónoma, manipular teléfonos móviles, tomar fotografías y colocar tuercas en vehículos eléctricos.

Los avances en robótica no paran. En las fábricas de Xiaomi un robot humanoide ya probó que puede trabajar con una precisión del 98%, autonomía y capacidad de adaptació en la producción de vehículos eléctricos, con resultados que podrían cambiar el futuro de esta industria.

Desde su presentación en agosto de 2022, el CyberOne ha evolucionado hasta convertirse en un operario capaz de ejecutar tareas complejas. Los vídeos difundidos por la compañía muestran a este androide separando y organizando paneles laterales de consolas centrales, así como manipulando distintos componentes en una línea de ensamblaje real.

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La clave de su desempeño radica en la precisión para coger piezas irregulares y flexibles, incluso durante largos periodos, sin que pequeños cambios en el entorno supongan un obstáculo insalvable.

Cómo es el funcionamiento del robot humanoide en las fábricas

El funcionamiento de CyberOne se apoya en una combinación de sensores táctiles de alta precisión y algoritmos de control que ajustan su fuerza en tiempo real. Esto le permite adaptarse a la manipulación de piezas de distintas formas y tamaños, corrigiendo la trayectoria de sus movimientos para evitar errores y seguir trabajando ante imprevistos menores.

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CyberOne separa y organiza paneles laterales de consolas centrales y manipula componentes en la línea de montaje. (Xiaomi)

El robot es capaz de clasificar piezas de forma autónoma en una plataforma fija, manipular teléfonos móviles y tomar fotografías, además de organizar paneles y colocar tuercas en vehículos eléctricos.

Según la información difundida por la compañía, uno de los mayores desafíos para estos sistemas es la manipulación fiable de piezas grandes, irregulares y flexibles durante periodos prolongados. La empresa ha mostrado a CyberOne gestionando con éxito estas tareas, donde la precisión y la coordinación de sus dos manos resultan esenciales.

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Los sensores permiten al robot detectar cualquier cambio en la fuerza ejercida y adaptar su respuesta en tiempo real. Si una pieza cambia de forma o posición, CyberOne ajusta su agarre para continuar el trabajo, en lugar de detenerse o fallar. Este nivel de adaptación es uno de los principales avances que han permitido su incorporación en líneas de montaje reales.

Cómo podría ser una usado este robot humanoide

En la línea donde se ensamblan los modelos Xiaomi SU7 y YU7, el robot instala tuercas con un 98% de acierto, una mejora notable respecto al 90,2% registrado al inicio de las pruebas. Esto significa que los errores han descendido de casi diez a solo dos por cada cien intentos, acercando el desempeño del robot a la regularidad necesaria para formar parte estable de la cadena productiva.

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CyberOne puede clasificar piezas de forma autónoma, manipular teléfonos móviles, tomar fotografías y colocar tuercas en vehículos eléctricos. (Xiaomi)

Esto le ha permitido al dispositivo apoyar la producción de un auto cada 76 segundos, sin ralentizar el resto de la línea ni obligar a modificar los tiempos de los demás operarios. Las tareas incluyen la manipulación de paneles laterales y cajas para transportar piezas, donde la precisión sigue rondando el 90%.

El progreso respecto a los primeros ensayos es evidente. Hace pocos meses, CyberOne solo participaba en tareas acotadas y con una tasa de error más alta. Ahora, su intervención se ha ampliado y la colocación de piezas ha mejorado, acompañando el crecimiento en la demanda de los vehículos SU7 y YU7, cuyos plazos de entrega siguen siendo extensos.

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Retos y desafíos para el funcionamiento autónomo del robot en las fábricas

A pesar de los avances, el funcionamiento del robot humanoide no está exento de retos. CyberOne aún requiere supervisión remota de un operario para situaciones que no puede resolver por sí mismo. La fábrica no opera de manera completamente autónoma y el robot solo asume tareas específicas, aunque la compañía prevé aumentar progresivamente su participación en los próximos años.

El robot humanoide CyberOne de Xiaomi alcanzó una precisión del 98% en la producción de vehículos eléctricos en sus fábricas. (Xiaomi)

Uno de los próximos desafíos será la coordinación entre varios robots para ejecutar operaciones conjuntas. Actualmente, CyberOne se encarga de un puesto concreto y repite una serie de movimientos. Integrar varias unidades en una misma línea obligará a sincronizar tiempos y acciones, evitando bloqueos y retrasos que podrían afectar a toda la cadena de montaje.

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Xiaomi ha anunciado que sustituirá determinados procesos humanos por robots en los próximos cinco años, aunque todavía no hay datos precisos sobre cuántos puestos podrían verse afectados ni qué tareas desaparecerán primero. Otros fabricantes, como Renault y General Motors, avanzan en la misma dirección, empleando robots colaborativos en distintas partes del mundo, cada uno con diseños y funciones adaptados a sus necesidades.