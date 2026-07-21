El futuro de Scaloni tras el Mundial: qué ocurrió la última vez que el entrenador se planteó dejar la Selección y el “factor Messi”

Lionel Scaloni tras la final del Mundial. Fuera de foco, Messi. ¿Un factor clave para su continuidad? (REUTERS/Agustín Marcarian)

(Desde Estados Unidos) Son horas difíciles para todos los argentinos. La Selección estuvo a un paso de ganar el bicampeonato en el Mundial, pero cayó contra España y se tuvo que conformar con un segundo puesto que es increíblemente meritorio. Porque Argentina ganó siete de sus ocho partidos y varios de ellos, en la fase eliminatoria, los hizo recuperándose de golpes que sacó adelante gracias a un coraje que generó aún más orgullo por el equipo en los hinchas. Ahora bien, una de las situaciones que no tienen respuesta después de la actuación de la Albiceleste en la Copa del Mundo es la continuidad o no de quién conformó el grupo más ganador en la historia del seleccionado.

¿Lionel Scaloni vivirá de acá al final del año sus últimos meses como DT de Argentina? Su discurso tras la final así lo indicaría, pero el panorama parece abierto. “Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia). Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad también de pensar. No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor... Habría que hablarlo. Yo estoy agradecido al presidente por la oportunidad esta”, dijo en diálogo con los medios tras la definición del Mundial en Nueva York.

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A continuación, el oriundo de Pujato se mostró a corazón abierto. Como jugó su equipo en todo el torneo. “Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado, que en mi vida pensé que... A ver si paro”, explicó mientras ya comenzaba a secar las lágrimas que brotaban de sus ojos. Luego de eso, explotó y tuvo que terminar la conferencia de manera abrupta. “En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Y me duele, me duele en el alma. Lo siento”.

Después de esa frase, Scaloni se paró y se fue mientras los aplausos de los periodistas argentinos lo despedían. Él mismo contó que lloró en el vestuario con los jugadores tras no poder darle a la Argentina su cuarta estrella. En ese contexto, alguien que conoce bien los pasillos de la AFA le dijo a Infobae que el futuro del entrenador no se resolverá en breve. Es más, teniendo en cuenta que quedan dos ventanas FIFA en lo que resta del año -una larga del 21 de septiembre al 6 de octubre y la otra en noviembre-, el Gringo estará en el banco para dirigir los partidos amistosos que se cierren para el final del 2026.

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Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en el cargo de DT de la Selección

Lo que hay que recordar en este contexto es que Scaloni tuvo una declaración de un tenor similar, pero en otro momento del ciclo y tras un histórico resultado, que impactó a propios y extraños. “Una cosa importante que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y es complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien”, dijo en las entrañas del estadio Maracaná tras el recordado 1-0 de la Selección a Brasil por las Eliminatorias el 21 de noviembre de 2023.

Ese mensaje repercutió internamente. Tanto que los jugadores se sorprendieron cuando los periodistas les contaron en la zona mixta el discurso del técnico a ocho meses de renovar su vínculo con la AFA. Luego de eso, las aguas se calmaron y Scaloni continuó al frente de la Selección. ¿Ahora sucederá lo mismo o el Gringo dejará el cargo?

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Más allá de su decisión, que compartirá con Pablo Aimar, Walter Samuel, el Ratón Ayala, el profe Luis Martín, Matías Manna y el entrenador de arqueros Martín Tocalli, hay un factor que podría ser determinante para su continuidad. ¿Ustedes se imaginan a Scaloni fuera del predio de Ezeiza si Lionel Messi decide seguir jugando en el seleccionado? Y no sólo por un par de partidos a modo de despedida de la selección argentina. Parece difícil que teniendo contrato con el Inter Miami hasta 2028, año de la próxima Copa América, el histórico 10 que terminó la Copa del Mundo con ocho goles -su marca más alta en sus seis ediciones- y fue trascendental para que el combinado nacional sea finalista del torneo, no siga vinculado al grupo.

El escenario está planteado. Scaloni se fue de Estados Unidos junto a su esposa y sus hijos después de sufrir una dolorosa derrota que fue el final del ciclo más exitoso para Argentina en toda su historia. Al mismo tiempo, cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se subió junto al resto de la delegación en el micro descapotable no pudo evitar cantar y celebrar junto con el público que se acercó a darle la bienvenida a su equipo. Porque hay veces que la cabeza dice una cosa y el corazón pide otra.

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