Elon Musk advierte que está profesión ya no será necesaria a “finales de este año” por la IA

Elon Musk afirmó que la profesión de programador dejará de ser necesaria hacia finales de 2026 por el avance de la inteligencia artificial. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, está seguro que la profesión de programador tiene los días contados. Según el empresario, el avance acelerado de la inteligencia artificial hará que a finales de 2026 la programación, entendida como se conoce hoy, deje de ser necesaria.

Él sostiene que el trabajo de los desarrolladores será reemplazado por sistemas de IA capaces de transformar instrucciones en lenguaje natural directamente en software funcional.

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Cuándo será el fin de los programadores, según Elon Musk

Durante recientes intervenciones públicas, incluyendo el Foro Económico Mundial de Davos 2026 y una reunión interna de xAI, Elon Musk fue tajante: “Para finales de 2026 ya ni siquiera habrá que preocuparse por programar”.

El magnate cree que la evolución de los modelos de lenguaje y algoritmos de IA, que ya permiten automatizar una parte considerable del trabajo de desarrollo de software.

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Según Elon Musk, los sistemas de IA podrán convertir instrucciones en lenguaje natural en software funcional sin programación manual. (REUTERS/Brendan McDermid TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo)

Musk afirma que el avance será tan veloz que, para finales de este año, la programación manual perderá sentido y será sustituida por sistemas inteligentes que producirán archivos ejecutables a partir de simples descripciones en lenguaje natural.

Su visión se basa en el hecho de que, actualmente, herramientas como GitHub Copilot, OpenAI Codex y Claude de Anthropic ya entregan soluciones completas a partir de instrucciones básicas. El empresario asegura que la tendencia se profundizará, y que en breve los modelos de IA generarán directamente binarios optimizados para cada arquitectura sin necesidad de pasar por lenguajes como Python, Java o C++.

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Esto significa que los programadores ya no necesitarán escribir código, sino simplemente indicar los requisitos del software en lenguaje corriente, dejando el resto en manos de la máquina.

Cómo ha sido la la transformación acelerada de la industria tecnológica

El pronóstico de Musk coincide con el contexto de inversión y desarrollo que atraviesan gigantes como Tesla, Microsoft, Google y Anthropic. La competencia por liderar la próxima generación de IA se observa en el crecimiento de los centros de datos y en las inversiones multimillonarias.

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Tesla, Microsoft, Google y Anthropic aceleran la competencia en inteligencia artificial con inversiones en centros de datos y plataformas de desarrollo de software. (REUTERS/Hannah McKay)

Microsoft, por ejemplo, ha reportado que su negocio de inteligencia artificial superó una tasa anualizada de ingresos de USD 37.000 millones durante el tercer trimestre fiscal de 2026, con un crecimiento interanual del 123%. Por su parte, Google ha potenciado sus soluciones Gemini y AlphaCode, integradas a su nube, mientras que Anthropic ha publicado datos que marcan un antes y un después en la industria.

El informe “When AI builds itself” de Anthropic revela que, en mayo de 2026, más del 80% del código incorporado a su base de software fue escrito por Claude, su modelo de inteligencia artificial. La compañía también indica que sus ingenieros integraron aproximadamente ocho veces más código por día que en 2024.

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Además, destaca que la duración de las tareas que los modelos pueden completar de manera fiable se ha duplicado cada cuatro meses, y que Claude Opus 4.6 ya maneja tareas equivalentes a 12 horas de trabajo humano continuo.

Cuál es el rol de las empresas y el cambio en el mercado laboral

La carrera entre las grandes tecnológicas ya no se limita a crear mejores modelos conversacionales, sino a construir sistemas capaces de desarrollar software cada vez más autónomos.

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El mercado laboral tecnológico registra más despidos ligados a la inteligencia artificial en 2026, aunque las empresas sostienen que los ingenieros humanos siguen siendo clave para la estrategia y la validación. (REUTERS/Aly Song/Foto de archivo)

Tesla apuesta por la autonomía total con su robot humanoide Optimus y la infraestructura Dojo; Microsoft impulsa GitHub Copilot; Google desarrolla Gemini y AlphaCode; y Anthropic lidera la automatización interna con Claude.

El mercado laboral tecnológico ya siente el impacto de esta transformación. Los despidos vinculados a la adopción de inteligencia artificial han aumentado durante 2026, superando el total anual de 2025, con ingenieros de software y perfiles técnicos entre los primeros afectados.

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Aunque la desaparición total de los programadores es aún discutida, incluso Anthropic reconoce que los ingenieros humanos siguen siendo esenciales para la dirección estratégica, la validación de resultados y la definición de objetivos.