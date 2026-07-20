¿Cápsulas para sobrevivir a tsunamis o terremotos? Así funcionan los refugios móviles

Una serie de cápsulas de supervivencia desarrolladas por la empresa francesa de tecnología Momentum Technologies introduce una alternativa a los refugios tradicionales al prometer protección ante tsunamis, terremotos, disparos y explosiones. Los modelos, denominados Lifepods, buscan responder a múltiples amenazas en distintos entornos y presentan precios que llegan hasta 35.000 libras esterlinas (USD 46.964,75), según informó el diario brasileño O Globo.
El sistema, presentado recientemente durante la feria tecnológica VivaTech en París, incorpora tecnología de alta resistencia y un enfoque móvil. De acuerdo con la compañía, las cápsulas pueden instalarse en zonas urbanas, industriales o áreas remotas y transportarse por camión o helicóptero. El fundador de la firma francesa, el empresario Cedric Choffat, explicó que el objetivo consiste en acelerar la producción y ampliar la comercialización internacional del equipo.
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Tres modelos adaptados a diferentes amenazas
La gama de refugios de Momentum Technologies incluye tres modelos principales: W01, B01 y Q01. Cada uno responde a un tipo específico de desastre, según el reporte de O Globo. El modelo W01 se diseñó para proteger entre dos y cuatro personas durante tsunamis, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. Su estructura, fabricada en aluminio naval 5083, integra un sistema de flotación y lastre que mantiene la cápsula a salvo durante situaciones de inundación o rotura de diques.
El modelo B01 está orientado a escenarios violentos y amenazas balísticas. Con capacidad para una o dos personas, resiste disparos, metralla y ataques armados. La empresa señala que este refugio resulta adecuado para instalaciones sensibles, infraestructuras críticas y fuerzas de seguridad. Destaca la posibilidad de cerrar y bloquear la cápsula en segundos, lo que facilita la protección inmediata en caso de emergencia.
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Por su parte, el modelo Q01 se diseñó para afrontar terremotos y derrumbes estructurales. Permite alojar a dos o tres personas y se dirige especialmente a regiones con alta sismicidad. Según la empresa, este dispositivo puede aumentar las probabilidades de supervivencia cuando evacuar rápidamente un edificio resulta imposible.
Movilidad, despliegue rápido y versatilidad
Uno de los aspectos destacados de las cápsulas Lifepods radica en su concepción móvil y modular. Según explicó en su sitio oficial, las cápsulas pueden transportarse en contenedores, apilarse y adaptarse a diferentes contextos operativos. “A diferencia de las infraestructuras tradicionales, que suelen ser fijas y especializadas en un único riesgo, las cápsulas Lifepods se diseñaron para ser móviles, transportables, industrializables y de rápido despliegue”, detalla la empresa.
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De acuerdo con el medio brasileño, el enfoque busca responder a situaciones donde la evacuación inmediata no sea posible. Las cápsulas funcionan como refugio temporal hasta que llegue el rescate y ofrecen protección integral en contextos de desastre natural o agresión armada. El modelo W01, por ejemplo, resiste el impacto de escombros durante inundaciones, mientras que el B01 ofrece resguardo frente a ataques armados en instalaciones críticas.
El despliegue de estos refugios incluye la posibilidad de instalarse en complejos industriales o regiones remotas, lo que amplía su rango de aplicación. El fabricante resalta la capacidad de apilar varias unidades para cubrir necesidades de grupos más numerosos o de adaptación a distintos escenarios urbanos.
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Precios y etapas de desarrollo
Los precios de las cápsulas Lifepods varían según el modelo y las características técnicas. La versión W01, destinada a inundaciones y tsunamis, posee un valor estimado entre 35.000 y 40.000 euros (aproximadamente entre USD 39.935,88 y 45.641,00), según información publicada por O Globo. El modelo B01, especializado en protección balística, alcanza los 29.000 euros (USD 33.095,09). Aún no se publicó el precio del modelo Q01, enfocado en terremotos.
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