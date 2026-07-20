¿Cápsulas para sobrevivir a tsunamis o terremotos? Así funcionan los refugios móviles

La empresa francesa Momentum Technologies crea cápsulas móviles para sobrevivir a tsunamis, disparos y terremotos (Foto: Cortesía de Momentum Technologies)

Una serie de cápsulas de supervivencia desarrolladas por la empresa francesa de tecnología Momentum Technologies introduce una alternativa a los refugios tradicionales al prometer protección ante tsunamis, terremotos, disparos y explosiones. Los modelos, denominados Lifepods, buscan responder a múltiples amenazas en distintos entornos y presentan precios que llegan hasta 35.000 libras esterlinas (USD 46.964,75), según informó el diario brasileño O Globo.

El sistema, presentado recientemente durante la feria tecnológica VivaTech en París, incorpora tecnología de alta resistencia y un enfoque móvil. De acuerdo con la compañía, las cápsulas pueden instalarse en zonas urbanas, industriales o áreas remotas y transportarse por camión o helicóptero. El fundador de la firma francesa, el empresario Cedric Choffat, explicó que el objetivo consiste en acelerar la producción y ampliar la comercialización internacional del equipo.

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Tres modelos adaptados a diferentes amenazas

Así son las Lifepods, los refugios que flotan en inundaciones y se bloquean en segundos ante un ataque (Foto: Cortesía de Momentum Technologies)

La gama de refugios de Momentum Technologies incluye tres modelos principales: W01, B01 y Q01. Cada uno responde a un tipo específico de desastre, según el reporte de O Globo. El modelo W01 se diseñó para proteger entre dos y cuatro personas durante tsunamis, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. Su estructura, fabricada en aluminio naval 5083, integra un sistema de flotación y lastre que mantiene la cápsula a salvo durante situaciones de inundación o rotura de diques.

El modelo B01 está orientado a escenarios violentos y amenazas balísticas. Con capacidad para una o dos personas, resiste disparos, metralla y ataques armados. La empresa señala que este refugio resulta adecuado para instalaciones sensibles, infraestructuras críticas y fuerzas de seguridad. Destaca la posibilidad de cerrar y bloquear la cápsula en segundos, lo que facilita la protección inmediata en caso de emergencia.

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Por su parte, el modelo Q01 se diseñó para afrontar terremotos y derrumbes estructurales. Permite alojar a dos o tres personas y se dirige especialmente a regiones con alta sismicidad. Según la empresa, este dispositivo puede aumentar las probabilidades de supervivencia cuando evacuar rápidamente un edificio resulta imposible.

La empresa divide su catálogo en equipos para inundaciones, amenazas balísticas y sismos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movilidad, despliegue rápido y versatilidad

Uno de los aspectos destacados de las cápsulas Lifepods radica en su concepción móvil y modular. Según explicó en su sitio oficial, las cápsulas pueden transportarse en contenedores, apilarse y adaptarse a diferentes contextos operativos. “A diferencia de las infraestructuras tradicionales, que suelen ser fijas y especializadas en un único riesgo, las cápsulas Lifepods se diseñaron para ser móviles, transportables, industrializables y de rápido despliegue”, detalla la empresa.

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De acuerdo con el medio brasileño, el enfoque busca responder a situaciones donde la evacuación inmediata no sea posible. Las cápsulas funcionan como refugio temporal hasta que llegue el rescate y ofrecen protección integral en contextos de desastre natural o agresión armada. El modelo W01, por ejemplo, resiste el impacto de escombros durante inundaciones, mientras que el B01 ofrece resguardo frente a ataques armados en instalaciones críticas.

La novedad de Lifepods no es solo resistir desastres, sino poder apilarse y desplegarse en zonas remotas (AFP)

El despliegue de estos refugios incluye la posibilidad de instalarse en complejos industriales o regiones remotas, lo que amplía su rango de aplicación. El fabricante resalta la capacidad de apilar varias unidades para cubrir necesidades de grupos más numerosos o de adaptación a distintos escenarios urbanos.

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Precios y etapas de desarrollo

Los precios de las cápsulas Lifepods varían según el modelo y las características técnicas. La versión W01, destinada a inundaciones y tsunamis, posee un valor estimado entre 35.000 y 40.000 euros (aproximadamente entre USD 39.935,88 y 45.641,00), según información publicada por O Globo. El modelo B01, especializado en protección balística, alcanza los 29.000 euros (USD 33.095,09). Aún no se publicó el precio del modelo Q01, enfocado en terremotos.