Tecno

¿Cápsulas para sobrevivir a tsunamis o terremotos? Así funcionan los refugios móviles

Una firma europea desarrolló unidades modulares capaces de instalarse en zonas urbanas, industriales o remotas y desplegarse en segundos cuando evacuar un edificio resulta imposible

Guardar
Google icon
Una cápsula naranja hexagonal con el logo LIFEPODS y asas metálicas, con la puerta abierta mostrando el interior azul con asientos y una ventana
La empresa francesa Momentum Technologies crea cápsulas móviles para sobrevivir a tsunamis, disparos y terremotos (Foto: Cortesía de Momentum Technologies)

Una serie de cápsulas de supervivencia desarrolladas por la empresa francesa de tecnología Momentum Technologies introduce una alternativa a los refugios tradicionales al prometer protección ante tsunamis, terremotos, disparos y explosiones. Los modelos, denominados Lifepods, buscan responder a múltiples amenazas en distintos entornos y presentan precios que llegan hasta 35.000 libras esterlinas (USD 46.964,75), según informó el diario brasileño O Globo.

El sistema, presentado recientemente durante la feria tecnológica VivaTech en París, incorpora tecnología de alta resistencia y un enfoque móvil. De acuerdo con la compañía, las cápsulas pueden instalarse en zonas urbanas, industriales o áreas remotas y transportarse por camión o helicóptero. El fundador de la firma francesa, el empresario Cedric Choffat, explicó que el objetivo consiste en acelerar la producción y ampliar la comercialización internacional del equipo.

PUBLICIDAD

Tres modelos adaptados a diferentes amenazas

Cápsula gris oscura con tapa abierta, asiento azul cubierto con plástico, logo LifePods, identificación B-01, palé de madera, entorno industrial al fondo
Así son las Lifepods, los refugios que flotan en inundaciones y se bloquean en segundos ante un ataque (Foto: Cortesía de Momentum Technologies)

La gama de refugios de Momentum Technologies incluye tres modelos principales: W01, B01 y Q01. Cada uno responde a un tipo específico de desastre, según el reporte de O Globo. El modelo W01 se diseñó para proteger entre dos y cuatro personas durante tsunamis, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. Su estructura, fabricada en aluminio naval 5083, integra un sistema de flotación y lastre que mantiene la cápsula a salvo durante situaciones de inundación o rotura de diques.

El modelo B01 está orientado a escenarios violentos y amenazas balísticas. Con capacidad para una o dos personas, resiste disparos, metralla y ataques armados. La empresa señala que este refugio resulta adecuado para instalaciones sensibles, infraestructuras críticas y fuerzas de seguridad. Destaca la posibilidad de cerrar y bloquear la cápsula en segundos, lo que facilita la protección inmediata en caso de emergencia.

PUBLICIDAD

Por su parte, el modelo Q01 se diseñó para afrontar terremotos y derrumbes estructurales. Permite alojar a dos o tres personas y se dirige especialmente a regiones con alta sismicidad. Según la empresa, este dispositivo puede aumentar las probabilidades de supervivencia cuando evacuar rápidamente un edificio resulta imposible.

Calle inundada con vehículos transitando, palmeras al viento, personas con paraguas en la acera y cielo nublado por tormenta.
La empresa divide su catálogo en equipos para inundaciones, amenazas balísticas y sismos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movilidad, despliegue rápido y versatilidad

Uno de los aspectos destacados de las cápsulas Lifepods radica en su concepción móvil y modular. Según explicó en su sitio oficial, las cápsulas pueden transportarse en contenedores, apilarse y adaptarse a diferentes contextos operativos. “A diferencia de las infraestructuras tradicionales, que suelen ser fijas y especializadas en un único riesgo, las cápsulas Lifepods se diseñaron para ser móviles, transportables, industrializables y de rápido despliegue”, detalla la empresa.

De acuerdo con el medio brasileño, el enfoque busca responder a situaciones donde la evacuación inmediata no sea posible. Las cápsulas funcionan como refugio temporal hasta que llegue el rescate y ofrecen protección integral en contextos de desastre natural o agresión armada. El modelo W01, por ejemplo, resiste el impacto de escombros durante inundaciones, mientras que el B01 ofrece resguardo frente a ataques armados en instalaciones críticas.

Módulo de supervivencia Lifepods W-01 blanco y rojo con puerta abierta, expuesto en un salón con luces púrpuras
La novedad de Lifepods no es solo resistir desastres, sino poder apilarse y desplegarse en zonas remotas (AFP)

El despliegue de estos refugios incluye la posibilidad de instalarse en complejos industriales o regiones remotas, lo que amplía su rango de aplicación. El fabricante resalta la capacidad de apilar varias unidades para cubrir necesidades de grupos más numerosos o de adaptación a distintos escenarios urbanos.

Precios y etapas de desarrollo

Los precios de las cápsulas Lifepods varían según el modelo y las características técnicas. La versión W01, destinada a inundaciones y tsunamis, posee un valor estimado entre 35.000 y 40.000 euros (aproximadamente entre USD 39.935,88 y 45.641,00), según información publicada por O Globo. El modelo B01, especializado en protección balística, alcanza los 29.000 euros (USD 33.095,09). Aún no se publicó el precio del modelo Q01, enfocado en terremotos.

Temas Relacionados

SupervivenciaInnovación tecnológicaDesastres naturalesParisNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El almacenamiento de tu cuenta de Google no será igual y también guardará los SMS y más

Si la cuenta alcanza su límite, las copias automáticas de Android se pausarán hasta que el usuario libere espacio

El almacenamiento de tu cuenta de Google no será igual y también guardará los SMS y más

Así puedes poner tu canción favorita como tono de llamada en iPhone

Desde la llegada de iOS 26 es posible configurar cualquier archivo MP3, algo que antes era imposible

Así puedes poner tu canción favorita como tono de llamada en iPhone

Empleados de Pixar querían lejos a Steve Jobs y al final terminó cambiando la historia del cine

El cofundador de Apple creó esta empresa tras comprar la división degráficos por ordenador de Lucasfilm en 1986

Empleados de Pixar querían lejos a Steve Jobs y al final terminó cambiando la historia del cine

Cómo activar el modo de calefacción en mi aire acondicionado

Los electrodomésticos modernos permiten regular la temperatura del hogar en invierno sin aumentar el consumo energético

Cómo activar el modo de calefacción en mi aire acondicionado

Desactivar videos en Spotify evita un consumo mayor de datos móviles y batería: verdad o mentira

Esta opción solo afecta a la música, porque los podcast con video siempre tendrán imagen

Desactivar videos en Spotify evita un consumo mayor de datos móviles y batería: verdad o mentira

DEPORTES

Nacen o se hacen: qué dice la ciencia sobre los zurdos y los diestros en el deporte

Nacen o se hacen: qué dice la ciencia sobre los zurdos y los diestros en el deporte

“Instalaron conspiraciones infundadas”: el contundente posteo de Rodrigo De Paul tras la caída de Argentina en la final del Mundial

El dardo del hermano de Tagliafico contra Lamine Yamal tras la final del Mundial entre Argentina y España

El mensaje de Giuliano Simeone tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “No hay palabras para describir este dolor”

La divertida reacción del futbolista español que recibió el pelotazo de Messi en la final del Mundial 2026

TELESHOW

Jimena Barón relató su odisea para llegar en avión privado a la final del Mundial con ayuda de Ian Lucas y Juli Poggio

Jimena Barón relató su odisea para llegar en avión privado a la final del Mundial con ayuda de Ian Lucas y Juli Poggio

Felipe Fort presentó a su novia con románticas fotos desde España: quién es la modelo que lo conquistó

El robo de la casa de Wanda Nara en Italia: “Ella sospecha de alguien que ya conoce la propiedad”

Ricardo Arjona en la final del Mundial 2026: “La lucha de la selección argentina refleja la pelea constante de todos los latinoamericanos”

El romántico detalle de Eduardo Costantini a su esposa Elina en medio de sus vacaciones por Europa: “Amor de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 150 mujeres asesinadas en Honduras en 2026

Más de 150 mujeres asesinadas en Honduras en 2026

Banco Central de Nicaragua usaría ahorros públicos para mantener estable el precio de los combustibles ante el alza del petróleo

Estados Unidos impuso nuevos aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá

Fabricante ucraniano de drones prueba nueva arma de largo alcance contra Rusia

Ataque armado dentro de una vivienda en Costa Rica deja cuatro hombres heridos, entre ellos dos adultos mayores