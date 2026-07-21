Crimen y Justicia

La familia del policía asesinado en Fuerte Apache lo despidió con un desgarrador mensaje: “No te tenías que ir”

La pareja del agente de la bonaerense, Alan Molina, descargó su dolor en redes sociales. La víctima falleció de dos disparos durante un recorrido el fin de semana

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“Hasta que nos volvamos a ver”, la emotiva despedida de la pareja y mamá del hijo de Alan Molina, Stephanie (Facebook Stephanie Falzetta)
“Hasta que nos volvamos a ver”, la emotiva despedida de la pareja y mamá del hijo de Alan Molina, Stephanie (Facebook Stephanie Falzetta)

Alan Fabián Molina tenía 26 años, un hijo de dos meses y había egresado de la carrera policial apenas cuatro meses antes de ser asesinado a tiros el sábado 18 de julio, mientras prestaba servicio en el barrio conocido como Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero. En medio del dolor, su pareja le dedicó un sentido mensaje de despedida. “Se me destrozó el alma”, resumió la mujer en redes sociales.

El texto se publicó unas horas antes de que despidieran los restos del joven, junto a una fotografía del oficial con el bebé de ambos, en donde expresaba la tristeza por la abrupta partida. “Tengo el corazón destrozado. Todavía no caigo de lo que pasó. Me pregunto: ¿por qué te tuvo que pasar a vos? Se me destrozó el alma al escuchar el llamado sobre lo que te había pasado, sobre lo que te habían hecho”, lamentó Stephanie y, en un tramo cargado de dolor, reclamó: “No te tenías que ir, tenías que quedarte con nosotros, con tu hijo que tanto quisiste”.

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El escrito continuaba con el recuerdo de un mensaje que el joven les había dado antes de ser ejecutado cerca de la Avenida Militar 2949, Nudo 01, Barrio Ejército de los Andes. “¿Ahora quién le va a enseñar tan bien como lo hubieras hecho vos?”, escribió la mujer en su muro. El mensaje cerró con un compromiso: “Te prometo que voy a hablarle de vos, me voy a encargar de que él te conozca y sepa que lo amaste mucho”.

Según pudo saber Infobae, en paralelo al duelo de la familia, la investigación judicial dio un giro en las últimas horas. El principal sospechoso del crimen sería un adolescente al que aún continúan buscando. Este dato llevó a que la causa pasara a la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, a cargo del fiscal Raúl Mateo Guidoni. Hasta ese momento, la investigación se desarrollaba bajo la justicia ordinaria.

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Fuerte Apache Portada
El crimen ocurrió mientras el oficial se encontraba de turno en Fuerte Apache (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió el sábado por la tarde cuando Molina integraba una comitiva policial caminante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). Según fuentes policiales, el episodio se originó cuando dos sujetos huyeron ante el pedido de identificación. El agente se adelantó unos 30 metros respecto a sus compañeros e ingresó al sector donde los hombres se habían ocultado, desde donde le dispararon. Uno de los impactos dio en la axila derecha y otro en la cintura del lado izquierdo, ambos en zonas no cubiertas por el chaleco antibalas reglamentario. Las balas quedaron alojadas en el cuerpo del agente.

Molina fue trasladado de urgencia e inconsciente al Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, donde falleció pocos minutos después de su ingreso. En paralelo, la División Investigaciones (DDI) San Martín y otras dependencias desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los sospechosos, que lograron escapar. El procedimiento incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testigos en el barrio y zonas aledañas.

El agente era oriundo de Tres Arroyos y tenía cinturón negro de karate. En uno de los pasajes de la carta que su esposa le dedicó, hacía referencia a la disciplina: “Me prometiste que ibas a enseñarle defensa para que nadie pueda pasarse con él en la escuela”.

Había egresado de la carrera policial en el Instituto Juan Vucetich en marzo de 2026 y desde entonces fue destinado a prestar servicio en el conurbano. Para cumplir con sus tareas, viajaba todos los días desde y hacia Fuerte Apache. La causa fue caratulada como homicidio agravado y, tras el cambio de fuero, quedó bajo la órbita de la justicia penal juvenil.

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