“Nuestros campeones eternos”: la emotiva historia detrás del primer saludo a la Selección al llegar a Argentina tras el Mundial

El primer saludo que tuvo la Selección antes de aterrizar en Ezeiza

Mientras el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas atravesaba el espacio aéreo nacional en la tarde del lunes, una controladora aérea cordobesa fue la primera voz oficial que recibió a la delegación de la selección argentina tras su regreso desde los Estados Unidos, donde el equipo subcampeón mundial dirigido por Lionel Scaloni disputó la final del Mundial 2026.

Paula Carrevedo, operadora del Centro de Control de Área (ACC) del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en Córdoba, tomó la frecuencia y transmitió un mensaje que rápidamente trascendió los límites de la comunicación aeronáutica. No era un saludo de rutina. Con voz firme, Paula habló en nombre de todos sus compañeros y les dijo a los jugadores lo que buena parte del país sentía en ese momento y se focalizó en una cálida bienvenida.

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La controladora cordobesa fue la persona que le dio el primer saludo a la Selección una vez que ingresó en el espacio aéreo argentino. El mensaje completo que transmitió Paula desde el ACC fue el siguiente: “De parte de todos los compañeros acá de la ACC queremos darle un saludo a nuestra amada Selección. Bienvenidos a su país. Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez. Uniendo a las familias, amigos e incluso desconocidos. Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada. Para nosotros ustedes siempre serán campeones, nuestros campeones eternos".

Además, tomó como referencia una estrofa del Himno Nacional y la adaptó al equipo: “Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir". Así cerró un discurso que no estaba en ningún protocolo oficial, pero que sintetizó con precisión el estado de los hinchas que, pese a la derrota por 1 a 0 ante España en la final disputada en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, recibió a sus jugadores como a héroes.

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El emotivo video de la Selección con el recibimiento de los hinchas en Ezeiza

“Necesitaba cerrar todo esto con una curita”, dijo Carrevedo, que vive Villa Allende, y desde hace 17 años se desempeña como controladora aérea en el Centro de Control de Área Córdoba, según informó el sitio local Info Villa Allende. Dicho medio indicó que su turno recién había comenzado y una compañera le informó que en “¡en cinco minutos ingresa el vuelo que trae a la selección argentina!”. Paula preparó rápido unas palabras de bienvenida y las leyó desde un celular.

La respuesta de los pilotos a bordo del AR1971 fue inmediata. Tras escuchar las palabras de la controladora, los profesionales al mando del vuelo chárter se sumaron al sentimiento sin agregar más que lo necesario: “Lo mismo que dijo la controladora”, afirmaron desde la cabina, en un intercambio que conmovió a quienes escuchaban la frecuencia.

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El vuelo, un Airbus A330-202 con matrícula LV-KAN, partió desde Nueva York con una delegación parcial. Lionel Messi, capitán del equipo, no viajó con sus compañeros y permaneció en Miami junto a su familia. Tampoco lo hicieron Rodrigo De Paul, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz y Juan Musso, entre otros. Sí regresaron al país jugadores como Emiliano “Dibu” Martínez, Alexis Mac Allister, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Exequiel Palacios, junto al cuerpo técnico encabezado por Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

El aterrizaje se produjo cerca de las 18:00 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con demora respecto al horario original previsto para las 17. Desde allí, la delegación fue trasladada al predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en un recorrido por la Autopista Riccheri que estuvo acompañado por miles de hinchas apostados a lo largo del camino. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) coordinó un operativo especial con controles en los principales accesos a la terminal para ordenar el tránsito en medio de una multitud que le dio una cálida bienvenida a los subcampeones mundiales.

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