Cuándo volverá a jugar Messi y las señales sobre su futuro en la selección argentina

Messi y la Copa del Mundo de fondo, en New Jersey (REUTERS/Dylan Martinez)

El fútbol le debía una Copa del Mundo a Lionel Messi y pagó su deuda en 2022. Pero bien podría haberle entregado una segunda y hubiera sido un acto de justicia a juzgar por su gran torneo a los 39 años. Argentina solo fue inferior ante España en la final de la edición 2026, en un contexto en el que la delegación albiceleste llegó muy disminuida físicamente, por lo que no pudo sostener el ritmo del rival.

Según sus propias palabras, su trayectoria en Copas del Mundo llegó a su fin con 21 goles, 12 asistencias, tres finales y una vuelta olímpica en seis ediciones. Pero eso no significa que su era vestido de celeste y blanco finalizó. Su vigencia le demostró que todavía puede hacer lo que más le gusta: jugar. Y con la casaca que más ama.

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El capitán no hizo anuncios públicos sobre su futuro. Ni siquiera dejó alguna señal en la carta que publicó en su cuenta de Instagram, su única manifestación luego del tropiezo en tiempo extra por el gol de Ferrán Torres.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, escribió el Diez.

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“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”, completó el ex Barcelona y PSG.

El hecho de que no haya bajado la persiana puede ser tomado como un guiño desde el predio de Ezeiza. Lo mismo que no se haya despedido luego del golpe en New Jersey. En la intimidad, quedó en un hasta luego. Habrá que esperar a que la herida a la que se refiere la Pulga reciba el tratamiento del tiempo. Su historia con Argentina no merece un final como el del domingo. Y él también lo sabe.

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El tropiezo en Estados Unidos también dejó a Lionel Scaloni con fecha de vencimiento en el banco. “Después de diciembre seguramente corte”, aseveró el entrenador, en consonancia con el final de su contrato. La renovación asomaba acordada de palabra, pero el Gringo planteó las dificultades del desafío (rearmar el grupo y su mística casi desde cero), que requiere del tanque lleno de energía. ¿Tendrá vuelta atrás, conversación mediante con Claudio Tapia, titular de la AFA? ¿Y si Messi estira su liderazgo puede ser un incentivo?

Luego de la final del Mundial, la FIFA fusionó las ventanas internacionales de septiembre y octubre. Es decir, en lugar de los habituales dos partidos, las federaciones tendrán la chance de disputar hasta cuatro encuentros durante estas más de dos semanas de descanso a nivel de clubes (21 de septiembre a 6 de octubre). La restante ventana tiene fecha del 9 al 17 de noviembre. En la última, los rumores marcan que podría disputarse la Finalissima ante España en el estadio Lusail de Qatar, que se había quedado con la organización, pero el duelo quedó suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

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Tamaña carnada en el anzuelo, una revancha con un título en juego, podría ser tentadora... Pero además está la posibilidad en septiembre de otro baño con el público argentino, que ansía agradecerle a Messi sus exhibiciones y compromiso.

Otro guiño parte de que el contrato de Messi con el Inter Miami vence en 2028. Es decir, el mismo año en el que se llevará a cabo la próxima Copa América. Si el día a día y sus presentaciones en Las Garzas le muestran que puede seguir compitiendo, otra palabrita mágica del lenguaje Messi, ¿por qué no pensar en una prórroga?

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El resumen de España 1 - Argentina 0

Todos los escenarios ofrecen un mejor final para una leyenda como Leo. Por lo pronto, no viajó con el plantel a la Argentina y se trasladó a Miami junto a Rodrigo de Paul. En las próximas horas se espera que viaje a Rosario para visitar a sus padres y sus hermanos, y para descansar. En consecuencia, no jugará este miércoles para el Inter Miami, que reiniciará la acción en la MLS ante Chicago Fire, que todo indica que tendrá el debut de Robert Lewandowski. En Florida, por su parte, remarcan que el astro tampoco estará el sábado 25 contra Montreal CF.

El próximo miércoles 29 será el turno del All Star Game entre el equipo de la Major League Soccer y el de la Liga MX. El punta está convocado, al igual que De Paul. La fecha asoma como la ideal para el retorno a la actividad. Luego, la franquicia recibirá a Columbus Crew el sábado 1° de agosto. Tiempo para reencontrarse con la pelota, su fiel compañera. Y por qué no, seguir pensando en su querida Argentina.

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LAS LÁGRIMAS DE LA LEYENDA ABSOLUTA



Lionel Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ddt5HlEHme — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026