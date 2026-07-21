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La desolación de Benicio Guyot, a casi un mes de la muerte de Ernestina Pais: “Contemplo todo lo que no te dije”

A través de las redes, el hijo de 22 años de la conductora volcó el impacto del duelo, repasó los últimos intercambios con su madre y describió la dificultad de aceptar su ausencia

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La desolación de Benicio Guyot, a casi un mes de la muerte de Ernestina Pais: “Contemplo todo lo que no te dije” (Instagram)

A pocos días de cumplirse un mes de la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot compartió un mensaje público en el que expresó el impacto de la pérdida y la huella de dolor que atraviesa desde el accidente. El joven, de 22 años, recurrió a sus redes sociales para volcar sus sentimientos sobre la ausencia de su madre.

En un texto que publicó como historia de Instagram, el joven se abrió a la intimidad del duelo: “Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos”, escribió, evocando la cercanía que mantenían. “Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien”, añadió el joven, dejando ver el contraste entre la felicidad reciente y el golpe repentino de la tragedia.

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Benicio confesó que le resulta imposible asumir la ausencia. “Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder”, escribió. En su mensaje, compartió la dificultad para aceptar que ya no podrá escuchar la voz ni recibir el afecto incondicional de Ernestina.

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El homenaje a Ernestina Pais incluyó fotos de la infancia de Benicio Guyot como testimonio del vínculo familiar y la memoria compartida

En otra parte de su publicación, Benicio admitió el peso de las palabras no dichas. “Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde”, compartió, mostrando el arrepentimiento por lo que quedó pendiente en su vínculo con la conductora.

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El joven también reflexionó sobre la profundidad del amor recibido: “Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte. Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás”.

El mensaje de Benicio Guyot, atravesado por el dolor y la sinceridad, expuso la dimensión personal de la pérdida y la lucha diaria por reconstruir la vida tras el golpe. “Manchados para siempre los viernes en mi vida, llenos de dolor y desesperación”, resumió el joven, dejando una marca indeleble en las redes y en el corazón de quienes compartieron el adiós a Ernestina Pais.

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El hijo de Ernestina Pais expresó en Instagram que no logra asumir la ausencia de su madre tras la tragedia

Al cierre del mensaje, el hijo de la animadora resumió la experiencia de la pérdida con una reflexión: “Y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es. Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto”.

El homenaje incluyó dos fotografías de la infancia de Benicio, en las que se lo ve junto a su madre, ambos sonrientes. Las imágenes acompañaron el texto como testimonio visual del vínculo y la memoria compartida.

El 26 de junio, una formación del Tren de la Costa embistió el vehículo que conducía la conductora en un paso a nivel de Martínez, en el partido de San Isidro. El resultado definitivo del examen toxicológico, difundido días atrás, confirmó que no se detectó presencia de alcohol ni de sustancias tóxicas en sangre.

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Benicio Guyot recordó los últimos mensajes con Ernestina Pais y expuso el contraste entre la felicidad reciente y la pérdida

La muerte de la recordada conductora de Mañanas informales, ciclo que encabezaba junto a Jorge Guinzburg, conmovió a figuras del espectáculo y generó numerosas muestras de apoyo hacia Benicio y el resto de la familia. El resultado negativo del examen toxicológico cerró una de las incógnitas sobre el accidente, centrando el duelo en la irreparable ausencia y el recuerdo a una figura querida del espectáculo.

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