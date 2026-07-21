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Sarah Jessica Parker se conmovió con Lionel Messi tras perder la final del Mundial: “No disfruto verlo llorar”

La actriz contó que estuvo en el estadio para la definición de 2026, felicitó a España por el título y le dedicó un mensaje cargado de cariño al capitán argentino y a la Scaloneta tras la derrota

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Sarah Jessica Parker felicitó a la Selección Española por la victoria y a la Selección Argentina por su actuación en la final (Video: Instagram)

Sarah Jessica Parker estuvo en el estadio para ver la final del Mundial 2026 y, horas después del partido, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que combinó el reconocimiento a España con un gesto explícito de afecto hacia Lionel Messi y a la Selección Argentina. La actriz, que acumula millones de seguidores en esa red social, compartió una imagen de la ceremonia de premiación con un texto que rápidamente acumuló más de 145.000 “me gusta” y generó decenas de respuestas de argentinos y españoles.

“Increíble, UNA LOCURA y emocionante estar ahí”, abrió la actriz de Sex & the City su mensaje, antes de referirse directamente al capitán del seleccionado argentino. “No disfruto ver a Leo Messi llorando”, escribió, en una de las frases que más circuló entre sus seguidores. “Ambos equipos se lo ganaron hoy. Tanto talento a la vista”, agregó. El cierre del texto repartió reconocimientos en dos direcciones. “Felicitaciones a la Selección Española por la victoria tan dramática y felicitaciones a la Selección Argentina por su corazón”, escribió, para finalizar con un beso y sus iniciales.

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Sarah Jessica Parker respaldó a Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026
Sarah Jessica Parker respaldó a Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

La publicación llegó con un antecedente familiar que la propia protagonista de la serie And just like that... mencionó en el texto: su hijo, James Wilkie Broderick, de 23 años, había vaticinado el resultado o el desarrollo del partido, y ella lo reconoció públicamente. "@jwbr0derick lo predijo, dio justo en el clavo“, escribió. Días antes de la final, James había publicado en su cuenta de Instagram una selfie con la camiseta número 10 de Messi, en la que expresaba su apoyo a la Albiceleste tras la victoria de Argentina ante Inglaterra en las semifinales. La imagen lo mostraba con la camiseta celeste y blanca del seleccionado, con un entusiasmo que quedó registrado antes del partido definitorio.

Además, una vez que acabó la final entre Argentina y España, el joven volvió a lucir la remera de Lionel Messi y sumó otra selfie junto a diferentes campeones del mundo. Por un lado Christian Karembeu, Patrick Vieira y Blaise Matuidi, vencedores con la selección de Francia, y Lukas Podolski, quien levantó la Copa del Mundo en 2014 con la selección de Alemania.

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Tras la final, James Wilkie Broderick volvió a posar con una remera de Lionel Messi junto a campeones del mundo como Karembeu, Vieira, Matuidi y Podolski
Tras la final, James Wilkie Broderick volvió a posar con una remera de Lionel Messi junto a campeones del mundo como Karembeu, Vieira, Matuidi y Podolski

James Wilkie Broderick, hijo de Parker y del actor Matthew Broderick, atraviesa un momento de construcción de carrera propia. El joven de 23 años debutó este año como modelo en una campaña fotografiada por Brad Walsh Abdallah y actualmente protagoniza la producción off-Broadway This Lime Tree Bower, donde interpreta a Joe en la adaptación de Christopher Ryan de la obra de Conor McPherson de 1995. El año pasado también apareció junto a su padre en la serie de CBS Elsbeth, donde el consagrado actor hizo una participación especial.

Matthew Broderick es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, con una trayectoria que incluye Ferris Bueller’s Day Off, The Producers y The Lion King, donde prestó su voz al adulto Simba. Parker, por su parte, ha declarado públicamente en más de una ocasión que su deseo es que sus hijos construyan sus propias carreras sin depender del peso del apellido familiar. En declaraciones a E! News, la actriz expresó que espera que sus hijos puedan dedicarse a algo “emocionante y desafiante” y que sean capaces de “sostenerse a sí mismos, emocionalmente y económicamente”. Además de James, la pareja tiene dos hijas mellizas, Tabitha Hodge y Marion Loretta Elwel, de 17 años.

La final que Parker presenció en el estadio fue un partido que Argentina llegó a disputar tras una semifinal contra Inglaterra que tuvo un desenlace dramático. Con el marcador adverso, Enzo Fernández igualó en el minuto 85 y luego Messi asistió a Lautaro Martínez para el gol del triunfo en tiempo de descuento, con un resultado final de 2 a 1. La victoria llevó al seleccionado de Lionel Scaloni a la final, donde cayó ante España.

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