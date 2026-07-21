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Camada 2030: la lista de futbolistas que asoman para representar a la selección argentina en el próximo Mundial

Los mundialistas, los que estuvieron en la órbita de Scaloni y quedaron afuera, más los proyectos juveniles

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Santiago Beltrán, Agustín Giay, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli seleccion argentina
Santiago Beltrán, Agustín Giay, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli

La selección argentina perdió la final del Mundial con España y será tiempo de reflexión, análisis, confección de balances y proyección a futuro. Lionel Scaloni sembró interrogantes respecto a su continuidad como entrenador más allá del 2027 y Lionel Messi evitó a la prensa para dar precisiones sobre su continuidad en la Albiceleste. A esta hora hay que decir que parece muy difícil, por no afirmar que es imposible, que tanto el DT como el capitán estén al mando futbolístico del conjunto nacional en el Mundial de 2030.

Sin embargo, existe un trabajo con proyección desde las juveniles impulsadas por Diego Placente, así como también jugadores que estarán en perfectas condiciones de repetir otra Copa del Mundo por edad y otros que fueron recortados sobre la hora y es probable que tengan oportunidades en el próximo lapso de cuatro años. Infobae armó una nómina con 55 apellidos (cinco por puesto) que pueden ser importantes en el futuro a corto, mediano y largo plazo en la Selección.

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Hay que tener en cuenta que para esta lista no se contemplaron a jugadores que para el año 2030 hayan cumplido los 34 años o más aunque, lógicamente, puedan llegar a tener chances de integrar la lista de buena fe según su rendimiento. La única excepción fue con los arqueros Emiliano Martínez (tendrá 37), Juan Musso (36) y Agustín Rossi (34). Así es que quedaron afuera de este artículo los mundialistas Gerónimo Rulli (tendrá 38), Nicolás Tagliafico (37), Leandro Paredes (35), Rodrigo De Paul (36) y Giovani Lo Celso (34). Cabe recordar que Nicolás Otamendi (tendrá 42) anunció su retiro de la Selección.

Lionel Messi y Lionel Scaloni probablemente ya no estén en Argentina para el Mundial 2030 (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lionel Messi y Lionel Scaloni probablemente ya no estén en Argentina para el Mundial 2030 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hay una importante lista de jugadores que formaron parte de la lista preliminar para esta Copa del Mundo 2026 y seguramente sean tenidos en cuenta a futuro. Están en ese radar los arqueros Facundo Cambeses y Santiago Beltrán, los defensores Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Leonardo Balerdi (baja a última hora por lesión), Zaid Romero y Gabriel Rojas, los mediocampistas Máximo Perrone, Alan Varela, Equi Fernández y Milton Delgado, y los atacantes Tomás Aranda, Emiliano Buendía, Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri y Santiago Castro.

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Vale mencionar que existen varios proyectos de jugadores juveniles del Sub 20 y Sub 17 que no fueron considerados por una cuestión de cantidad, pero no causarían sorpresa si aparecen en futuras citaciones. Son los casos de Tobías Ramírez (River), Tomás Pérez (Porto), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Juan Cruz Meza (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Maher Carrizo (Ajax) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), entre otros. En tanto, el departamento de selecciones nacionales también investiga a nuevas promesas con nacionalidad argentina que militan en otros países, método que llevó a hallar a Nico Paz.

CAMADA MUNDIAL 2030
Los futbolistas argentinos que podrían disputar el próximo Mundial (Diseño: Marcelo Regalado / Infobae)

La camada de jugadores proyectados para el Mundial 2030:

*El número entre paréntesis es la edad que tendrán en la próxima Copa del Mundo

  • Arqueros

Emiliano Martínez (37)

Juan Musso (36)

Agustín Rossi (34)

Facundo Cambeses (33)

Santiago Beltrán (25)

  • Laterales derechos

Gonzalo Montiel (33)

Nahuel Molina (32)

Nicolás Capaldo (31)

Agustín Giay (26)

Dylan Gorosito (24)

  • Defensores centrales

Cristian Romero (32)

Leonardo Balerdi (31)

Nehuén Pérez (30)

Aaron Anselmino (25)

Ignacio Ovando (23)

  • Defensores centrales

Marcos Senesi (33)

Lisandro Martínez (32)

Zaid Romero (30)

Tomás Palacios (27)

Mariano Troilo (27)

  • Laterales izquierdos

Facundo Medina (31)

Lucas Esquivel (28)

Mateo Del Blanco (26)

Román Vega (26)

Julio Soler (25)

  • Volante interno

Carlos Alcaraz (27)

Nicolás Paz (25)

Facundo Buonanotte (25)

Tomás Aranda (23)

Franco Mastantuono (22)

  • Mediocampistas centrales

Alexis Mac Allister (31)

Exequiel Palacios (31)

Alan Varela (29)

Máximo Perrone (27)

Milton Delgado (25)

  • Volante interno

Enzo Fernández (29)

Enzo Barrenechea (29)

Cristian Medina (28)

Ezequiel Fernández (27)

Valentín Barco (25)

Extremos

Emiliano Buendía (33)

Julián Álvarez (30)

Giuliano Simeone (27)

Gianluca Prestianni (24)

Claudio Echeverri (24)

  • Centrodelanteros

Lautaro Martínez (32)

Valentín Castellanos (31)

José Manuel López (29)

Santiago Castro (27)

Joaquín Panichelli (27)

  • Extremos

Nicolás González (32)

Thiago Almada (29)

Matías Soulé (27)

Alejandro Garnacho (26)

Valentín Carboni (25)

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