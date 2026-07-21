Mundo

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de EEUU en Jordania, Kuwait y Bahréin

El ejército iraní informó que sus fuerzas alcanzaron sistemas de defensa aérea, instalaciones de radar y edificios administrativos utilizados por Washington en los tres países del Golfo, horas después de una nueva ronda de bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes

Guardar
Google icon
El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de EEUU en Jordania, Kuwait y Bahréin (REUTERS)
El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de EEUU en Jordania, Kuwait y Bahréin (REUTERS)

Irán atacó este martes instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin y advirtió que lanzará ofensivas “más decisivas y potentes” contra Estados Unidos, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente que también amenaza con extenderse al Mar Rojo tras el anuncio de los rebeldes hutíes de Yemen de bloquear los puertos de Arabia Saudita.

El ejército iraní informó que sus fuerzas alcanzaron sistemas de defensa aérea, instalaciones de radar y edificios administrativos utilizados por Estados Unidos en Kuwait y Bahréin, horas después de una nueva ronda de bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes.

PUBLICIDAD

La Guardia Revolucionaria sostuvo además que atacó e interceptó dos petroleros que, según su versión, “no cumplían con las normas” cuando intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

En un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA, la fuerza militar iraní lanzó una nueva advertencia a Washington. “Con este barrido de radar, el enemigo debería prepararse para oleadas aún más decisivas y potentes de ataques con drones y misiles”, señaló.

PUBLICIDAD

La nueva ofensiva iraní llegó después de que Estados Unidos ejecutara el lunes por la noche ataques contra territorio iraní. Washington aseguró que esas operaciones estaban “diseñadas para degradar aún más las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial” en el estrecho de Ormuz.

La escalada militar se produce tras la muerte de al menos tres soldados estadounidenses en los últimos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que Irán pagará “mucho más” por cada militar estadounidense fallecido.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que el conflicto ya se convirtió en “una guerra a gran escala”.

El Pentágono informó el lunes que cerca de 100 militares estadounidenses resultaron heridos desde el 7 de julio, la mayoría con conmociones cerebrales leves.

La situación también elevó la tensión en el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria informó que dos buques cisterna que intentaban atravesar el paso marítimo “fueron alcanzados por explosiones, lo que provocó incendios masivos que los paralizaron”.

Previamente, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) comunicó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán. Horas después, la organización reportó que otro petrolero en la misma zona también recibió el impacto de un proyectil.

El estrecho de Ormuz constituye una ruta estratégica para el comercio energético mundial, ya que en tiempos de paz transita por allí cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el planeta.

La guerra volvió a intensificarse después del fracaso del alto el fuego alcanzado en abril y del acuerdo marco negociado en junio. Tras ese colapso, Teherán restableció el bloqueo del estrecho de Ormuz y Washington respondió con un nuevo bloqueo sobre los puertos iraníes.

El estrecho de Ormuz constituye una ruta estratégica para el comercio energético mundial, ya que en tiempos de paz transita por allí cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el planeta (REUTERS/Stringer)
El estrecho de Ormuz constituye una ruta estratégica para el comercio energético mundial, ya que en tiempos de paz transita por allí cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el planeta (REUTERS/Stringer)

En paralelo, el conflicto amenaza con expandirse al Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron que bloquearán los puertos saudíes, una decisión que podría afectar las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita hacia Asia y alterar el suministro mundial de crudo.

Arabia Saudita condenó la amenaza de la organización yemení y calificó al grupo como la “milicia terrorista hutí”. Además, afirmó que “sigue apoyando al hermano pueblo yemení y a su gobierno legítimo”.

La semana pasada, fuerzas saudíes y combatientes hutíes intercambiaron disparos por primera vez en varios años, un episodio que puso bajo presión la tregua vigente desde 2022. Hasta entonces, los rebeldes se habían mantenido en gran medida al margen del conflicto abierto entre Irán, Israel y Estados Unidos desde finales de febrero.

Aunque Arabia Saudita continúa exportando millones de barriles diarios a través del puerto de Yanbu, sobre el Mar Rojo, los mercados energéticos mantienen la atención sobre una eventual interrupción de esa ruta. Los precios internacionales del petróleo subieron el lunes hasta su nivel más alto en un mes antes de moderarse durante las primeras horas del martes.

Durante los últimos meses, operadores y analistas siguieron de cerca la posibilidad de que los hutíes retomaran los ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo y el golfo de Adén, como ocurrió durante la guerra de Gaza. El grupo, sin embargo, no precisó de qué manera aplicará el bloqueo anunciado contra los puertos saudíes.

Imagen satelital de archivo que muestra el estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave y la puerta de entrada al mar Rojo (REUTERS)
Imagen satelital de archivo que muestra el estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave y la puerta de entrada al mar Rojo (REUTERS)

Mientras continúan los enfrentamientos militares, permanecen abiertos algunos canales diplomáticos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró que los contactos con Washington por medio de mediadores siguen en marcha.

En ese contexto, el Ministerio del Interior de Pakistán informó que el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, inició una visita de dos días a Islamabad, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro Shehbaz Sharif y con el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir.

También este martes, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, tiene previsto reunirse con Donald Trump en Washington en medio de la presión internacional para que Beirut avance en el desarme de Hezbolá, una de las principales condiciones planteadas por Israel para retirar sus tropas del sur del Líbano.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosKuwaitBahréinÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El régimen norcoreano reafirmó su respaldo a la invasión rusa de Ucrania durante una nueva ronda de conversaciones de alto nivel en Moscú

La canciller Choe Son Hui se reunió con Serguéi Lavrov y luego fue recibida por Vladímir Putin, quien agradeció el apoyo político y militar de Pyongyang a la campaña rusa en Ucrania y elogió la participación de soldados norcoreanos

El régimen norcoreano reafirmó su respaldo a la invasión rusa de Ucrania durante una nueva ronda de conversaciones de alto nivel en Moscú

Arabia Saudita condenó el bloqueo marítimo anunciado por los hutíes y prometió proteger sus buques con todas las medidas necesarias

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores saudí rechazó las acusaciones de los hutíes de que Riad impone un bloqueo sobre Yemen y condenó “en los términos más enérgicos” el anuncio del grupo terrorista, respaldado por Irán, de prohibir la navegación marítima relacionada con buques saudíes

Arabia Saudita condenó el bloqueo marítimo anunciado por los hutíes y prometió proteger sus buques con todas las medidas necesarias

Japón denunció que el régimen chino llevó acabo un ejercicio militar con fuego real dentro de su zona económica exclusiva

El Ministerio de Defensa japonés informó que la maniobra naval ocurrió el domingo y movilizó un destructor para vigilar la zona tras el incidente, que también contó con la presencia de una fragata rusa

Japón denunció que el régimen chino llevó acabo un ejercicio militar con fuego real dentro de su zona económica exclusiva

Estados Unidos desvió siete buques comerciales en el mar Arábigo para garantizar el bloqueo sobre los puertos iraníes

El Comando Central informó que también dejó fuera de servicio una embarcación y difundió imágenes de las operaciones realizadas desde el barco de asalto anfibio USS Boxer

Estados Unidos desvió siete buques comerciales en el mar Arábigo para garantizar el bloqueo sobre los puertos iraníes

Irán envió a Islamabad a su ministro del Interior para relanzar la mediación paquistaní tras diez días de fuego cruzado con Estados Unidos

La visita de Eskandar Momeni, al frente de una delegación que incluye al director de la petrolera estatal iraní, pone a prueba la vigencia del Memorando de Entendimiento firmado en junio y ya dado por roto por ambas partes

Irán envió a Islamabad a su ministro del Interior para relanzar la mediación paquistaní tras diez días de fuego cruzado con Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Precio del aceite de oliva en España este martes 21 de julio

Precio del aceite de oliva en España este martes 21 de julio

Pompeyo Trogo, historiador romano: “Los hispanos son muy valientes, pero con un gran defecto: si no tienen un enemigo en común, ocupan su tiempo en pelearse entre ellos”

Los motivos ocultos del Gobierno y la CGT para acordar una modificación en la restricción que afectaba a la caja sindical

Una sesión en cuarto intermedio y leyes frenadas: la desafiante agenda del Senado hasta fin de año

El post Mundial del peronismo: se pone en juego la frágil unidad electoral y la convivencia política

INFOBAE AMÉRICA

El régimen norcoreano reafirmó su respaldo a la invasión rusa de Ucrania durante una nueva ronda de conversaciones de alto nivel en Moscú

El régimen norcoreano reafirmó su respaldo a la invasión rusa de Ucrania durante una nueva ronda de conversaciones de alto nivel en Moscú

Chile declaró el estado de catástrofe tras un temporal que dejó al menos 10 muertos y más de 1.100 viviendas destruidas

El TSE estima pedir 3,200 establecimientos al sistema educativo para las elecciones de Guatemala en 2027

Honduras: Tegucigalpa enfrenta una creciente crisis de agua y autoridades advierten que las reservas podrían caer a niveles críticos

Golpear desde la primera página: Eugenia Zicavo elige los mejores comienzos de la literatura

ENTRETENIMIENTO

Marvel lleva años intentando fichar a Adam Driver, pero el actor siempre termina rechazando la oferta por videollamada

Marvel lleva años intentando fichar a Adam Driver, pero el actor siempre termina rechazando la oferta por videollamada

“Añadir más tiempo habría sido relleno”, dijo Chuck Lorre sobre los episodios del spin-off de The Big Bang Theory

Luisito Comunica afirma tener miedo de las Army tras la presentación de BTS en la final del Mundial 2026

Ryan Reynolds revela si existirá una próxima película de ‘Deadpool’

¿Robbie Williams consumió cocaína en televisión en vivo? Esto dijo el músico sobre su controversial presentación