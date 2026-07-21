El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de EEUU en Jordania, Kuwait y Bahréin (REUTERS)

Irán atacó este martes instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin y advirtió que lanzará ofensivas “más decisivas y potentes” contra Estados Unidos, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente que también amenaza con extenderse al Mar Rojo tras el anuncio de los rebeldes hutíes de Yemen de bloquear los puertos de Arabia Saudita.

El ejército iraní informó que sus fuerzas alcanzaron sistemas de defensa aérea, instalaciones de radar y edificios administrativos utilizados por Estados Unidos en Kuwait y Bahréin, horas después de una nueva ronda de bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes.

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La Guardia Revolucionaria sostuvo además que atacó e interceptó dos petroleros que, según su versión, “no cumplían con las normas” cuando intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

En un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA, la fuerza militar iraní lanzó una nueva advertencia a Washington. “Con este barrido de radar, el enemigo debería prepararse para oleadas aún más decisivas y potentes de ataques con drones y misiles”, señaló.

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La nueva ofensiva iraní llegó después de que Estados Unidos ejecutara el lunes por la noche ataques contra territorio iraní. Washington aseguró que esas operaciones estaban “diseñadas para degradar aún más las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial” en el estrecho de Ormuz.

La escalada militar se produce tras la muerte de al menos tres soldados estadounidenses en los últimos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que Irán pagará “mucho más” por cada militar estadounidense fallecido.

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Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que el conflicto ya se convirtió en “una guerra a gran escala”.

El Pentágono informó el lunes que cerca de 100 militares estadounidenses resultaron heridos desde el 7 de julio, la mayoría con conmociones cerebrales leves.

La situación también elevó la tensión en el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria informó que dos buques cisterna que intentaban atravesar el paso marítimo “fueron alcanzados por explosiones, lo que provocó incendios masivos que los paralizaron”.

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Previamente, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) comunicó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán. Horas después, la organización reportó que otro petrolero en la misma zona también recibió el impacto de un proyectil.

El estrecho de Ormuz constituye una ruta estratégica para el comercio energético mundial, ya que en tiempos de paz transita por allí cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el planeta.

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La guerra volvió a intensificarse después del fracaso del alto el fuego alcanzado en abril y del acuerdo marco negociado en junio. Tras ese colapso, Teherán restableció el bloqueo del estrecho de Ormuz y Washington respondió con un nuevo bloqueo sobre los puertos iraníes.

El estrecho de Ormuz constituye una ruta estratégica para el comercio energético mundial, ya que en tiempos de paz transita por allí cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el planeta (REUTERS/Stringer)

En paralelo, el conflicto amenaza con expandirse al Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron que bloquearán los puertos saudíes, una decisión que podría afectar las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita hacia Asia y alterar el suministro mundial de crudo.

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Arabia Saudita condenó la amenaza de la organización yemení y calificó al grupo como la “milicia terrorista hutí”. Además, afirmó que “sigue apoyando al hermano pueblo yemení y a su gobierno legítimo”.

La semana pasada, fuerzas saudíes y combatientes hutíes intercambiaron disparos por primera vez en varios años, un episodio que puso bajo presión la tregua vigente desde 2022. Hasta entonces, los rebeldes se habían mantenido en gran medida al margen del conflicto abierto entre Irán, Israel y Estados Unidos desde finales de febrero.

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Aunque Arabia Saudita continúa exportando millones de barriles diarios a través del puerto de Yanbu, sobre el Mar Rojo, los mercados energéticos mantienen la atención sobre una eventual interrupción de esa ruta. Los precios internacionales del petróleo subieron el lunes hasta su nivel más alto en un mes antes de moderarse durante las primeras horas del martes.

Durante los últimos meses, operadores y analistas siguieron de cerca la posibilidad de que los hutíes retomaran los ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo y el golfo de Adén, como ocurrió durante la guerra de Gaza. El grupo, sin embargo, no precisó de qué manera aplicará el bloqueo anunciado contra los puertos saudíes.

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Imagen satelital de archivo que muestra el estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave y la puerta de entrada al mar Rojo (REUTERS)

Mientras continúan los enfrentamientos militares, permanecen abiertos algunos canales diplomáticos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró que los contactos con Washington por medio de mediadores siguen en marcha.

En ese contexto, el Ministerio del Interior de Pakistán informó que el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, inició una visita de dos días a Islamabad, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro Shehbaz Sharif y con el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir.

También este martes, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, tiene previsto reunirse con Donald Trump en Washington en medio de la presión internacional para que Beirut avance en el desarme de Hezbolá, una de las principales condiciones planteadas por Israel para retirar sus tropas del sur del Líbano.

(Con información de AFP)