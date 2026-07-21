Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU emitió una advertencia mundial para los estadounidenses por las tensiones en Medio Oriente

Estados Unidos realizó su décima noche consecutiva de ataques contra Irán, con explosiones reportadas en distintos puntos del sur del país, entre ellos la isla de Qeshm, Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, Isfahán y Konarak, según informes preliminares.
La escalada alcanzó a Kuwait, donde el ejército iraní aseguró haber atacado sistemas de misiles HIMARS estadounidenses desplegados en el Camp Arifjan con proyectiles tierra-tierra. Las autoridades kuwaitíes confirmaron que sus defensas antiaéreas fueron activadas para responder a una incursión de misiles y drones iraníes.
La tensión también se trasladó al Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte energético mundial. Un carguero informó haber recibido el impacto de un proyectil de origen desconocido a ocho millas náuticas (14,8 kilómetros) al noreste de Limah, Omán, en un nuevo incidente dentro de la zona.
En paralelo, los hutíes de Yemen anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, una medida rechazada de forma categórica por Riad. El gobierno saudita condenó las declaraciones del grupo, que acusa al reino de mantener un cerco sobre Yemen.
Por su parte, Israel informó el inicio de una fase piloto de las denominadas “zonas seguras” en el sur del Líbano, en coordinación con fuerzas militares estadounidenses y libanesas. La iniciativa forma parte de un esquema de control territorial que involucra a tres ejércitos en una de las fronteras más sensibles de Medio Oriente.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En pocas líneas:
La ASEAN pide la máxima moderación y el cese inmediato de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán
Los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN expresan su “seria preocupación por la rápida evolución de la situación en Medio Oriente”, destacando en concreto la “renovación de las hostilidades entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán”.
En un comunicado, el bloque regional advirtió que estas crecientes tensiones “disminuyen las perspectivas de una resolución pacífica a través del diálogo y la diplomacia” y “socavan gravemente los esfuerzos que están realizando los mediadores clave”.
Los ministros también hicieron un llamamiento a todas las partes implicadas para que “ejerciten la máxima moderación y eviten cualquier acto que pueda agravar aún más la situación”. Instaron a un “cese completo e inmediato de las hostilidades en todos los frentes” y exigieron el “restablecimiento del tránsito seguro, sin obstáculos y continuo de los buques” en rutas comerciales clave como el estrecho de Ormuz.
Los diplomáticos también destacaron las consecuencias económicas más amplias del conflicto, señalando las “implicaciones de las continuas tensiones en Oriente Medio para el comercio regional, la energía y la seguridad alimentaria”.
Irán atacó este martes instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin y advirtió que lanzará ofensivas “más decisivas y potentes” contra Estados Unidos, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente que también amenaza con extenderse al Mar Rojo tras el anuncio de los rebeldes hutíes de Yemen de bloquear los puertos de Arabia Saudita.
¿Qué significa el bloqueo marítimo de los hutíes para Arabia Saudita?
El bloqueo naval anunciado sobre el estrecho de Bab el-Mandeb implica que Arabia Saudita perdería una de sus principales rutas de exportación de petróleo hacia el este de Asia, lo que podría afectar de forma considerable sus ingresos por ventas de crudo.
Según el planteo expuesto, la medida también impediría que buques comerciales con destino a Arabia Saudita transiten por ese paso marítimo. Cualquier embarcación que intente exportar mercancías al reino o realizar operaciones comerciales a través de Bab el-Mandeb sería detenida y obligada a retroceder.
En este contexto, la principal incertidumbre gira en torno a la respuesta que adoptará Arabia Saudita. El gobierno saudí podría optar por una reacción militar o intentar resolver la situación mediante negociaciones.
Mientras tanto, una delegación de los hutíes permanece en Omán para mantener conversaciones con funcionarios saudíes. No obstante, el grupo terrorista advirtió que, si Arabia Saudita decide intervenir militarmente, las instalaciones de Saudi Aramco figurarán entre los posibles objetivos de sus ataques.
Los precios del petróleo bajan en medio de informes sobre esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán
Según Reuters, los precios del petróleo han caído tras los informes sobre los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán, incluso cuando ambos países lanzaron nuevos ataques y los hutíes de Yemen amenazaron con imponer un bloqueo naval a Arabia Saudí.
Los futuros del crudo Brent cayeron 35 centavos, o un 0,4 por ciento, hasta los 88,87 dólares por barril a las 00:52 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense para entrega en septiembre se mantuvo estable en 82,47 dólares por barril.
Irán reivindicó nuevos ataques contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait
La Guardia Revolucionaria Islámica ha emitido un segundo comunicado en el que reivindica ataques adicionales contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait.
En un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que sus fuerzas atacaron un radar de alerta temprana, un sistema de radar de defensa antimisiles, un radar FPS-117, un sistema de defensa Patriot y un sistema de comunicación por satélite de defensa aérea en la base Ahmed Al-Jaber.
El grupo añadió que la operación tenía como objetivo despejar la cobertura de radar en la región antes de nuevos ataques con misiles y drones.
Estados Unidos emitió una advertencia mundial para los estadounidenses por las tensiones en Medio Oriente
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aconsejado a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones, debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio y al riesgo de una mayor escalada.
Según el comunicado, los estadounidenses que se encuentren actualmente en Medio Oriente, en particular, “deberían extremar las precauciones y extremar la vigilancia, y estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles interrupciones en los viajes”.
También instó a los estadounidenses que viven fuera de Medio Oriente a que reconsideren sus viajes a la región o a través de ella.
El departamento advirtió que Irán y los grupos que apoyan a Teherán podrían atacar intereses estadounidenses, instalaciones diplomáticas o lugares relacionados con ciudadanos estadounidenses en el extranjero.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes que las fuerzas estadounidenses redirigieron siete buques comerciales y dejaron fuera de servicio otra embarcación como parte de las operaciones destinadas a reforzar el bloqueo naval impuesto sobre los puertos iraníes. La medida forma parte de la campaña militar lanzada por Washington para restringir el tráfico marítimo vinculado con Irán en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.