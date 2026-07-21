Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU emitió una advertencia mundial para los estadounidenses por las tensiones en Medio Oriente

Estados Unidos realizó su décima noche consecutiva de ataques contra Irán, con explosiones reportadas en distintos puntos del sur del país, entre ellos la isla de Qeshm, Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, Isfahán y Konarak, según informes preliminares.

La escalada alcanzó a Kuwait, donde el ejército iraní aseguró haber atacado sistemas de misiles HIMARS estadounidenses desplegados en el Camp Arifjan con proyectiles tierra-tierra. Las autoridades kuwaitíes confirmaron que sus defensas antiaéreas fueron activadas para responder a una incursión de misiles y drones iraníes.

La tensión también se trasladó al Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte energético mundial. Un carguero informó haber recibido el impacto de un proyectil de origen desconocido a ocho millas náuticas (14,8 kilómetros) al noreste de Limah, Omán, en un nuevo incidente dentro de la zona.

En paralelo, los hutíes de Yemen anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, una medida rechazada de forma categórica por Riad. El gobierno saudita condenó las declaraciones del grupo, que acusa al reino de mantener un cerco sobre Yemen.

Por su parte, Israel informó el inicio de una fase piloto de las denominadas “zonas seguras” en el sur del Líbano, en coordinación con fuerzas militares estadounidenses y libanesas. La iniciativa forma parte de un esquema de control territorial que involucra a tres ejércitos en una de las fronteras más sensibles de Medio Oriente.